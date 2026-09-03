După ce a cumpărat o casă în Northamptonshire, Marea Britanie, Chloe Kempster a făcut o descoperire uluitoare în spatele unui perete, în timpul renovării unui șemineu vechi, scrie mirror.co.uk.

Cum a scos la iveală Chloe Kempster pictura murală din 1967?

Femeia a descoperit ceva incredibil în spatele unui perete situat deasupra șemineului, pe care dorea să-l restaureze la perioada sa de „glorie”.

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De la brutărie istorică la cămin modern: Povestea casei din 1829

Artista și restauratoarea de mobilier din lemn Chloe Kempster a documentat pe Instagram renovarea proprietății din 1829, pe care a cumpărat-o la granița dintre Leicestershire/Northamptonshire, în Cottingham. În trecut, casa găzduise o brutărie.

Chloe se afla în plin proces de amplasare a unui nou șemineu, care să ofere căldura necesară pentru iarnă, când a făcut descoperirea.

După ce a îndepărtat o bucată de tapet, femeia a scos la iveală o pictură murală unică.

Este vorba de un peisaj cu doi oameni în haine roșii, călare pe cai, alături de mai mulți câini. Aceștia s-ar fi aflat la vânătoare de vulpi. Pictura este semnată și datată 1967, fiind, deci, veche de 59 de ani.

„O parte a acestui proces (de instalare a unui șemineu) constă în descoperirea deschiderii originale a șemineului din spatele configurației actuale și nu ne-a venit să credem ochilor când am descoperit această pictură murală fantastică realizată de foștii proprietari, datată 1967… a fost o descoperire minunată și prezintă cu adevărat scena vieții de la țară din acea vreme”, a scris Chloe pe Instagram.

Ce se va întâmpla cu muralul

Aceasta a adăugat: „Din nefericire, trebuie să tencuim din nou această cameră, nu sunt sigură dacă va avea nevoie de tencuială cu var sau nu în acest moment, deoarece credem că casa este un amestec de materiale, dar voi face o mulțime de fotografii cu această scenă și poate voi face ceva cu ea într-o zi.”

„Ar fi de fapt frumos să facem ceva pentru proprietarii originali, poate!”, a adăugat ea.

Mulți internauți au fost umiți să vadă tabloul într-o stare atât de bună după atâția ani.

„Ce frumos e!! Și ce frumos a fost acoperit în siguranță și nu distrus când fostul proprietar a avut nevoie de o schimbare”, a spus o persoană.

Altcineva a scris: „Doamne, minunat, aș pune o ramă pe asta și aș încheia ziua de renovare…”

Sursa foto: Capturi Instagram our_oldbakehouse