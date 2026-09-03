Apa Nova și Garda de Mediu, în instanță, din cauza mirosului insuportabil din București și Ilfov

Apa Nova București respinge concluziile Gărzii Naționale de Mediu care a indicat stația de epurare Glina și depozitul de deșeuri Vidra drept cele mai probabile surse ale disconfortului olfactiv reclamat în București și Ilfov. În urma numeroaselor sesizări, referitoare la mirosurile pestilențiale, Garda de Mediu a declanșat controale și ar fi descoperit vinovații. Compania Apa Nova susține că acuzațiile privind Glina nu sunt demonstrate prin date tehnice și anunță că va contesta în instanță sancțiunea primită. Garda Națională de Mediu a transmis un comunicat în care demontează pe rând atacurile companiei.

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Peste 1.300 de sesizări și 55 de controale

Episodul de miros puternic a generat peste 1.300 de sesizări, concentrate în special în Sectorul 4 și în zona de sud-sud-est a regiunii București-Ilfov. Reclamațiile au descris mirosuri diferite, de la cele asociate deșeurilor și levigatului până la hidrogen sulfurat sau substanțe chimice. Garda de Mediu a declanșat 55 de controale, vizând activități precum gestionarea deșeurilor, epurarea apelor, procesarea cărnii sau producția de medicamente. În urma verificărilor, instituția a dat amenzi de 795.000 de lei, trei sistări de activitate, o sesizare penală și confiscarea unui utilaj.

Garda de Mediu a identificat drept surse probabile depozitul Vidra și stația Glina

Garda de Mediu susține că a identificat la Glina deficiențe care ar putea indica o corelație cu episodul din 17-18 august. Atunci, sute de bucureșteni s-au plâns de mirosul de gaze de gunoi care a invadat Sectorul 4 și centrul capitalei. Garda de Mediu București a indicat că sursa mirosului este groapa de gunoi din Vidra. Eco Sud a precizat, fără să ofere dovezi, că angajații companiei n-au detectat mirosuri și că de fapt multe din plângerile online n-ar fi reale. Mai mult de 700 de sesizări au fost făcute pe platforma iarmiroase.ro, din care 513 doar la 17 august, cele mai multe seara.

Printre deficiențele enumerate de inspectorii Gărzii se numără funcționarea incintelor de deshidratare a nămolului cu ușile deschise, transportul nămolului nedeshidratat și gestionarea nivelurilor de biogaz. Ei susțin și că două dintre cele patru instalații de odorizare și neutralizare a mirosurilor de pe rampele de nămol și deșeuri nu erau funcționale. Cele mai multe sesizări s-au făcut în perioada în care toate cele trei centrifuge de la Glina au funcționat simultan. Operarea acestora s-a oprit în dimineața zilei de 18 august, moment care ar putea fi corelat cu scăderea numărului de reclamații.

La Vidra, inspectorii Gărzii au constatat, între altele, probleme la tasarea deșeurilor și la captarea gazelor de depozit.

Apa Nova respinge legătura dintre stație și miros

Apa Nova contestă însă interpretarea inspectorilor și susține că o mare parte din concluzii se bazează pe observații punctuale și percepții, fără măsurători care să demonstreze o relație de cauzalitate. Compania explică faptul că ușile halei sunt deschise temporar pentru extragerea containerelor cu nămol și că hala dispune de sisteme de ventilație, captare și tratare a aerului, inclusiv de o instalație de extracție cu o capacitate de 95.000 de metri cubi pe oră.

Operatorul mai susține că funcționarea cu un nivel redus în rezervoarele de biogaz nu afectează calitatea aerului. În plus, analizele probelor de apă prelevate din stație și din râul Dâmbovița ar fi indicat valori mult sub limitele prevăzute de legislația europeană.

„Rezultatele analizelor probelor prelevate atât din secțiunea de monitorizare a stației, cât și din emisar – râul Dâmbovița, în care este evacuată apa uzată epurată – au indicat valori mult sub limitele prevăzute de Directiva Europeană aplicabilă. Aceste rezultate reprezintă date obiective privind funcționarea procesului de epurare și nu susțin existența unor disfuncționalități de natură să genereze impactul olfactiv atribuit stației în cadrul raportului GNM” scrie în comunicatul transmis de Garda Națională de Mediu.

Disputa dintre Apa Nova și GNM ajunge în instanță

Apa Nova consideră, în consecință, că datele disponibile nu demonstrează că funcționarea stației Glina a provocat mirosul reclamat de bucureșteni și anunță că va contesta în instanță procesul-verbal de contravenție.

„În aceste condiții, Apa Nova consideră că atribuirea episodului de disconfort olfactiv Stației de Epurare Glina nu este susținută de datele tehnice și de rezultatele analizelor disponibile, care nu indică disfuncționalități care să demonstreze o legătură de cauzalitate între operarea stației și episodul din 17–18 august. Prin urmare, compania respinge ferm asocierea stației de epurare cu sursa de proveniență a disconfortului olfactiv”, se mai arată în comunicat.

Cazul scoate în evidență și o problemă legislativă. GNM admite că măsurătorile oficiale din perioada respectivă nu au indicat depășiri ale limitelor de poluare și susține că România are nevoie de criterii tehnice obiective pentru măsurarea disconfortului olfactiv și de o implicare mai mare a autorităților de sănătate publică.

„De altfel, Apa Nova va contesta în instanță, în termenul legal, procesul-verbal de contravenție întocmit cu ocazia controlului și va pune la dispoziția autorităților competente toate datele și argumentele tehnice necesare pentru clarificarea aspectelor semnalate (ex. buletine de analiză pentru apa epurată, determinări de noxe profesionale etc.)”, se arată în comunicatul Gărzii.

Replică la replică. Garda de Mediu îi răspunde companiei Apa Nova

A urmat și replica Gărzii Naționale de Mediu care face un set de precizări în urma poziției operatorului Apa Nova, sancționat pentru mai multe nerespectări ale legislației de mediu și a prevederilor autorizației de mediu.

„Apa Nova a fost sancționată pe baza legii, nu pe bază de percepții, atât pentru nerespectări clare ale legislației de mediu cât și pentru încălcări ale prevederilor autorizației de mediu. Deși Apa Nova susține că nu există o legătură de cauzalitate între disconfortul olfactiv și activitatea sa, precum și că GNM s-ar baza doar pe „percepții personale” și pe lipsa unor standarde tehnice pentru mirosuri în derularea activității de control, compania evită să combată probele tehnice concrete din raport: nivelul de biogaz din rezervoare sub nivelul minim de 20% prevăzut de autorizația de mediu(nivel critic de 7%), suprapresiunea creată și evacuarea biogazului prin supapele de siguranță. Prin omisiunea totală a oricărei explicații tehnice credibile privind lipsa alarmelor în momentul atingerii pragurilor critice de biogaz, operatorul validează suspiciunea GNM referitoare la disfuncționalitățile majore de monitorizare”, se spune printre altele în comunicatul GNM.