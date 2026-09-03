Horațiu Potra scapă de arestul la domiciliu. Decizia este definitivă

Horațiu Potra scapă de măsura arestului la domiciliu, potrivit informațiilor privind decizia pronunțată de magistrați joi, 3 septembrie. Decizia ÎCCJ este definitivă. El a fost pus sub control judiciar. Șeful grupării de mercenari din Congo este judecat alături de Călin Georgescu și alte 20 de persoane în dosarul privind acțiuni împotriva ordinii constituționale, notează Digi 24.

Noua situație intervine după ce, pe 26 august, Curtea de Apel București constatase „legalitatea şi temeinicia măsurii preventive” și hotărâse ca Horațiu Potra să rămână în arest la domiciliu.

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La acel moment, instanța stabilise: „Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a arestului la domiciliu dispuse faţă de inculpatul P. H. Menţine măsura preventivă a arestului la domiciliu luată faţă de inculpatul Potra Horaţiu până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile”.

Potra contestase măsura preventivă și încerca să obțină o măsură mai puțin restrictivă, respectiv plasarea sub control judiciar.

Ce acuzații i se aduc lui Horațiu Potra

Procurorii susţin că Horaţiu Potra şi grupul lui de mercenari urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor din decembrie 2024.

Planul de acţiune ar fi fost pus la punct de suveranistul Călin Georgescu şi apropiaţii săi, în cadrul unei întâlniri care a avut loc la o fermă din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidenţiale, arată rechizitoriul întocmit de procurori.

Primele declarații ale lui Horațiu Potra, după ce a fost plasat în arest la domiciliu

În luna iunie, mercenarul Horațiu Potra fost plasat în arest la domiciliu, decizie luată de Înalta Curte de Casație și Justiție.

La acel moment, mercenarul a fost întrebat dacă a facut vreun denunț în ceea ce-l privește pe Călin Georgescu, iar acesta a declarat că nu se ocupă cu așa ceva: „Nu facem niciun denunț, nu ne ocupăm noi cu așa ceva”.