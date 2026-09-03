Ciprian Ciucu a realizat, cu doar 4 zile înainte de începerea anului școlar, că șantierele avizate de Primărie, vor genera blocaje în trafic

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a convocat de urgență constructorii și principalii operatori de utilități, alături de Poliția Capitalei și Brigada Rutieră, pentru a stabili un plan de măsuri care să fluidizeze traficul în contextul începerii noului an școlar, la data de 7 septembrie. Principala problemă municipalității sunt cele 63 de șantiere avizate de Primăria Capitalei, care vor provoca blocaje în trafic, odată cu aglomerarea circulației.

Edilul a transmis, într-o postare pe Facebook, că în Capitală sunt deschise 63 de șantiere, dintre care 35 afectează direct traficul pe 30 de artere rutiere și pun presiune pe 45 de intersecții și noduri sensibile.

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„Avem 63 deschise în București. Din ele, 35 afectează direct traficul, pe 30 de artere de circulație. 45 de intersecții și noduri sensibile sunt și ele impactate.

230 de unități de învățământ se află la mai puțin de 500 metri de aceste șantiere, iar 60 la mai puțin de 100 metri.

Începe școala, iar circulația din oraș se va aglomera, mai ales în aceste zone.

Asta e situația, nu aveam cum să nu deschidem aceste șantiere, se pierdeau avize, bani. Putem să plătim lucrările la timp, rugămintea mea e ca toți constructorii să lucreze cât pot de mult, îi putem plăti”, a afirmat primarul Ciucu.

Ciprian Ciucu a discutat joi, 3 septembrie, în cadrul unei ședințe, cu polițiștii din cadrul Brigăzii Rutiere și constructorii responsabili de șantiere, despre posibile soluții pentru gestionarea situației.

„Situațiile speciale au nevoie de măsuri speciale. Facem tot ceea ce putem ca șantierele deschise să afecteze cât mai puțin traficul. Împreună cu Poliția Capitalei și Brigada Rutieră, am convocat constructorii și principalii operatori de utilități la sediul primăriei, pentru a stabili ce trebuie făcut”, se arată în mesajul publicat PMB.

Ce măsuri a luat Primăria Capitalei pentru fluidizarea traficului

Pentru fluidizarea traficului, autoritățile au stabilit un set de intervenții. Printre acestea se numără prezența echipelor Poliției Capitalei și ale polițiilor locale de sector în intersecțiile afectate de șantiere, pentru dirijarea traficului.

Constructorii au fost direcționați să verifice fiecare șantier și să se asigure că există culoare sau puncte de trecere pentru pietoni și participanții la trafic, iar zonele de lucru sunt împrejmuite corespunzător.

În cazul lucrărilor de tramvai, primarul general a cerut ca intervențiile să fie realizate pe tronsoane, astfel încât circulația să fie redeschisă pe fiecare porțiune imediat ce lucrările sunt finalizate.

De asemenea, deschiderea unor noi șantiere va fi amânată atunci când nu există situații urgente.

Primarul general Ciprian Ciucu le-a solicitat operatorilor de utilități să amâne, pe cât posibil, lucrările programate în perioada următoare.