Vicepreședintele PSD Dragoș Benea, lider al organizației din Bacău a partidului și europarlamentar, a făcut o postare pe Facebook prin care acuză USR că a „forțat” la Bruxelles blocarea fondurilor PNRR pentru România.

Vicepreședintele PSD Dragoș Benea acuză USR că încearcă să blocheze fondurile europene ale României prin sesizări la Bruxelles privind statul de drept. El critică dur demersul privind „amendamentul Fritz” și îi acuză pe politicienii implicați că acționează împotriva intereselor României.

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Dragoș Benea (PSD) acuză USR-iștii că au forțat la Bruxelles blocarea fondurilor europene pentru România

Dragoș Benea susține că PNL și USR au dus la Bruxelles o problemă internă, prin „amendamentul Fritz”. El spune că demersul a fost blocat în cele din urmă cu sprijinul social-democraților și popularilor europeni.

„Ospiciul de piromani USR şi-a propus să dea foc țării, forțând la Bruxelles blocarea fondurilor europene pentru România, sub falsa presupunere a încălcării exigențelor ce guvernează statul de drept. Cândva, un nebun ca Nero şi-a imaginat că prin incendierea Romei, al cărei autorat îi este atribuit de istoriografie, îi poate învinovăți pe creştini şi declanşa, pe cale de consecință, persecutarea lor. Ceea ce s-a şi întâmplat. Cam ăştia-s fritzii, colibanii, clotilzii, moştenii, bolojenii şi pâslarii care uneltesc la Bruxelles împotriva intereselor legitime ale României, dovedind că sunt un soi de tumoră ce trebuie urgent îndepărtată din corpul politic autohton, înainte de metastazare. Nişte „neroni” sau mai curând o adunătură de nerozi care-şi închipuie că pot construi o democrație a bunului lor plac, în care regulile sunt schimbate în timpul jocului, iar legea e bună şi merită respectată doar când îi vizează pe alții. „Amendamentul Fritz” e strict o problemă de bucătărie internă, pe care PNL şi USR, prin PPE & Renew, au ales s-o exporte la Bruxelles: doar mulțumită social-democraților europeni şi popularilor – care abia într-un târziu s-au dezis de manevra meschină a celor de la Renew – demersul politicianist a fost curmat. De la Băsescu şi Iohannis încoace, practica dezonorantă de a merge cu pâra la Înalta Poartă a ştirbit prestigiul României în Europa, confirmând – ca de fiecare dată, de altfel – că trădătorii se află printre noi şi nu trebuie căutați în altă parte”, a transmis Dragoș Benea pe Facebook.

Ce au cerut Partidul Popular European (PPE) și Renew Europe

Partidul Popular European (PPE) și Renew Europe au cerut Comisiei Europene să blocheze o tranșă de 770 de milioane de euro din PNRR-ul României. Cele două grupuri invocă probleme privind statul de drept și modificările aduse Legii integrității, în urma căreia Dominic Fritz a rămas fără mandatul de primar. Vă reamintim că Nicușor Dan a promulgat legea ANI pe 28 august.

PPE și Renew Europe au cerut Comisiei Europene să intervină urgent, înaintea termenului limită pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto