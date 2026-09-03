Prima pagină » Actualitate » Dragoș Benea (PSD) numește USR un „ospiciu de piromani” și acuză partidul că a „forțat” la Bruxelles blocarea fondurilor PNRR pentru România

Dragoș Benea (PSD) numește USR un „ospiciu de piromani” și acuză partidul că a „forțat” la Bruxelles blocarea fondurilor PNRR pentru România

Dragoș Benea (PSD) numește USR un
Galerie Foto 4
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Vicepreședintele PSD Dragoș Benea, lider al organizației din Bacău a partidului și europarlamentar, a făcut o postare pe Facebook prin care acuză USR că a „forțat” la Bruxelles blocarea fondurilor PNRR pentru România.

Vicepreședintele PSD Dragoș Benea acuză USR că încearcă să blocheze fondurile europene ale României prin sesizări la Bruxelles privind statul de drept. El critică dur demersul privind „amendamentul Fritz” și îi acuză pe politicienii implicați că acționează împotriva intereselor României.

Sondaj Gândul

Ce îți dorești de la viitorul guvern?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Dragoș Benea (PSD).

Dragoș Benea (PSD) acuză USR-iștii că au forțat la Bruxelles blocarea fondurilor europene pentru România

Dragoș Benea susține că PNL și USR au dus la Bruxelles o problemă internă, prin „amendamentul Fritz”. El spune că demersul a fost blocat în cele din urmă cu sprijinul social-democraților și popularilor europeni.

„Ospiciul de piromani USR şi-a propus să dea foc țării, forțând la Bruxelles blocarea fondurilor europene pentru România, sub falsa presupunere a încălcării exigențelor ce guvernează statul de drept.

Cândva, un nebun ca Nero şi-a imaginat că prin incendierea Romei, al cărei autorat îi este atribuit de istoriografie, îi poate învinovăți pe creştini şi declanşa, pe cale de consecință, persecutarea lor. Ceea ce s-a şi întâmplat.

Cam ăştia-s fritzii, colibanii, clotilzii, moştenii, bolojenii şi pâslarii care uneltesc la Bruxelles împotriva intereselor legitime ale României, dovedind că sunt un soi de tumoră ce trebuie urgent îndepărtată din corpul politic autohton, înainte de metastazare.

Nişte „neroni” sau mai curând o adunătură de nerozi care-şi închipuie că pot construi o democrație a bunului lor plac, în care regulile sunt schimbate în timpul jocului, iar legea e bună şi merită respectată doar când îi vizează pe alții.

„Amendamentul Fritz” e strict o problemă de bucătărie internă, pe care PNL şi USR, prin PPE & Renew, au ales s-o exporte la Bruxelles: doar mulțumită social-democraților europeni şi popularilor – care abia într-un târziu s-au dezis de manevra meschină a celor de la Renew – demersul politicianist a fost curmat.

De la Băsescu şi Iohannis încoace, practica dezonorantă de a merge cu pâra la Înalta Poartă a ştirbit prestigiul României în Europa, confirmând – ca de fiecare dată, de altfel – că trădătorii se află printre noi şi nu trebuie căutați în altă parte”, a transmis Dragoș Benea pe Facebook.

Ce au cerut Partidul Popular European (PPE) și Renew Europe

Partidul Popular European (PPE) și Renew Europe au cerut Comisiei Europene să blocheze o tranșă de 770 de milioane de euro din PNRR-ul României. Cele două grupuri invocă probleme privind statul de drept și modificările aduse Legii integrității, în urma căreia Dominic Fritz a rămas fără mandatul de primar. Vă reamintim că Nicușor Dan a promulgat legea ANI pe 28 august.

PPE și Renew Europe au cerut Comisiei Europene să intervină urgent, înaintea termenului limită pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE AUR solicită CCR să publice de urgență deciziile privind conducerile TVR și Radioului Public: 127 de zile de la constatarea neconstituționalității
18:21
AUR solicită CCR să publice de urgență deciziile privind conducerile TVR și Radioului Public: 127 de zile de la constatarea neconstituționalității
REACȚIE Adrian Axinia (europarlamentar AUR/ECR): „PNL și USR au dus cazul Fritz la Bruxelles și au pus în pericol 770 milioane euro care aparțin României”
18:16
Adrian Axinia (europarlamentar AUR/ECR): „PNL și USR au dus cazul Fritz la Bruxelles și au pus în pericol 770 milioane euro care aparțin României”
VIDEO Gigi Becali, scandal cu Diana Buzoianu, din cauza bisericii de la Techirghiol: „Probabil avea oftică și pe mine că-i fac toată ziua sataniști pe USR”
18:14
Gigi Becali, scandal cu Diana Buzoianu, din cauza bisericii de la Techirghiol: „Probabil avea oftică și pe mine că-i fac toată ziua sataniști pe USR”
CONTROVERSĂ Ultima lovitură | Guvernul Bolojan demis schimbă regulile pentru desemnarea judecătorului României la CJUE
17:46
Ultima lovitură | Guvernul Bolojan demis schimbă regulile pentru desemnarea judecătorului României la CJUE
ACTUALITATE Sumă colosală de 1,5 milioane de euro cerută de funcționarul ANAF Timișoara pentru influența sa. Miza, o rambursare de TVA de 21 de milioane de lei
16:51
Sumă colosală de 1,5 milioane de euro cerută de funcționarul ANAF Timișoara pentru influența sa. Miza, o rambursare de TVA de 21 de milioane de lei
AGRICULTURĂ Legea porcului revine în Parlament. Ce se schimbă pentru gospodarii care cresc porci
16:49
Legea porcului revine în Parlament. Ce se schimbă pentru gospodarii care cresc porci
Mediafax
„ȚEAPĂ” de 70 de milioane de euro: Estonia a cumpărat obuze de la o firmă fără experiență
Digi24
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA
Cancan.ro
Doi soți, găsiți MORȚI într-un jacuzzi în timp ce se aflau în vacanță în Spania. Ce au descoperit anchetatorii 😲
Prosport.ro
Nemții au scris despre cum a profitat Ion Țiriac de căderea comunismului și a construit un imperiu: „Munca monumentală a unui antreprenor neobosit”
Adevarul
Primarul Galațiului îl compară pe Bolojan cu Ceaușescu: „Unul a vrut să plătească datoria externă, celălalt să reducă deficitul cu orice preț”
Mediafax
PREMIERĂ pentru Forțele Navale! Fregata „Regele Ferdinand”, în misiune
Click
Cine ar fi făcut publice informațiile despre idila dintre Andreea Popescu și Dan Alexa? Vedeta a dat cărțile pe față
Digi24
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Cancan.ro
495 lei amendă pentru toți șoferii români care pleacă la drum noaptea, fără a verifica acest detaliu aparent banal
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Nuți, bona copiilor Anamariei Prodan. Cine este cea care i-a fost alături ani buni impresarei
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ești oprit în trafic pentru că ai fi lovit un pieton? S-ar putea să fii victima unei înșelătorii
Descopera.ro
Câtă apă există pe Pământ?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Se poate face dragoste într-o zi de doliu național?
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit șase structuri bizare care se ascund în adâncurile Pământului
Mediafax Italia
Șoferii din Italia folosesc aceste semnale la volan. În România, mesajul poate fi complet diferit
Mediafax Spania
„Tupeiști și aroganți!” Cine sunt turiștii cu cea mai proastă reputație în toată Spania
EXCLUSIV Mizele bătăliei din justiție, explicate de Doru Bușcu: E o autoritate totală a procurorilor care trebuie controlată
18:12
Mizele bătăliei din justiție, explicate de Doru Bușcu: E o autoritate totală a procurorilor care trebuie controlată
CONTROVERSĂ Scandal uriaș în Estonia: Ministrul Apărării a demisionat după ce a plătit 70 de milioane de euro unei firme fantomă pentru a cumpăra muniție pentru Ucraina. Cum se justifică politicianul 
17:51
Scandal uriaș în Estonia: Ministrul Apărării a demisionat după ce a plătit 70 de milioane de euro unei firme fantomă pentru a cumpăra muniție pentru Ucraina. Cum se justifică politicianul 
INEDIT O femeie care își renova casa veche de 197 de ani a descoperit ceva incredibil în spatele unui perete
17:37
O femeie care își renova casa veche de 197 de ani a descoperit ceva incredibil în spatele unui perete
FLASH NEWS Ciprian Ciucu a realizat, cu doar 4 zile înainte de începerea anului școlar, că șantierele avizate de Primărie, vor genera blocaje în trafic
17:25
Ciprian Ciucu a realizat, cu doar 4 zile înainte de începerea anului școlar, că șantierele avizate de Primărie, vor genera blocaje în trafic
CONTROVERSĂ Apa Nova și Garda de Mediu, în instanță, din cauza mirosului insuportabil din București și Ilfov
17:21
Apa Nova și Garda de Mediu, în instanță, din cauza mirosului insuportabil din București și Ilfov
REACȚIE Apa Nova contestă sancțiunea primită după controlul Gărzii de Mediu la stația Glina. Compania susține că raportul nu demonstrează că stația a provocat mirosurile reclamate de bucureșteni
17:15
Apa Nova contestă sancțiunea primită după controlul Gărzii de Mediu la stația Glina. Compania susține că raportul nu demonstrează că stația a provocat mirosurile reclamate de bucureșteni

Cele mai noi

Trimite acest link pe