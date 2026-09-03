Europa își declară solidaritatea totală cu Germania, după incidentele de la aeroportul Leipzig. Marea Britanie, a patra țară care cheamă la raport diplomația rusă

Marea Britanie s-a alăturat Franței, României și Poloniei, exprimându-și oficial solidaritatea cu Germania în fața recentelor amenințări de securitate și acte de sabotaj. Britanicii l-au convocat și ei, joi, pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei la Londra pentru a condamna o tentativă de atac cu drone la aeroportul Leipzig/Halle, care a avut loc luna trecută, după ce guvernul german a afirmat că Moscova este responsabilă pentru acest incident.

„Marea Britanie își exprimă solidaritatea deplină cu Germania în urma atacului flagrant și imprudent al Rusiei asupra aeroportului din Leipzig. Angajamentul Regatului Unit de a-și apăra aliații din NATO și de a sprijini Ucraina este de neclintit, iar orice încercare a Rusiei de a submina hotărârea noastră comună este sortită eșecului.”, a declarat purtătorul de cuvânt al MAE britanic. „Acesta este cel mai recent episod dintr-o serie evidentă de încercări ale statului rus de a submina securitatea noastră colectivă. De aceea, astăzi, l-am convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei pentru a condamna atacul în termenii cei mai fermi și pentru a sublinia că, alături de partenerii noștri europeni și din NATO, Regatul Unit va continua să expună activitățile ostile ale Rusiei la toate nivelurile.“, mai arată sursa citată.

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Marți, guvernul german a atribuit oficial Rusiei responsabilitatea pentru incidentul cu drona de la aeroportul Leipzig/Halle și a anunțat măsuri de retorsiune. În special, s-a decis închiderea consulatului general al Federației Ruse din Bonn.

Rusia a negat acuzațiile, afirmând că acestea sunt în întregime inventate. Ambasada Rusiei la Londra a declarat că convocarea din partea Marii Britanii face parte dintr-o „provocare coordonată”.