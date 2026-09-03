Prima pagină » Știri externe » Europa își declară solidaritatea totală cu Germania, după incidentele de la aeroportul Leipzig. Marea Britanie, a patra țară care cheamă la raport diplomația rusă

Europa își declară solidaritatea totală cu Germania, după incidentele de la aeroportul Leipzig. Marea Britanie, a patra țară care cheamă la raport diplomația rusă

Melania Agiu
Europa își declară solidaritatea totală cu Germania, după incidentele de la aeroportul Leipzig. Marea Britanie, a patra țară care cheamă la raport diplomația rusă
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Marea Britanie s-a alăturat Franței, României și Poloniei, exprimându-și oficial solidaritatea cu Germania în fața recentelor amenințări de securitate și acte de sabotaj. Britanicii l-au convocat și ei, joi, pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei la Londra pentru a condamna o tentativă de atac cu drone la aeroportul Leipzig/Halle, care a avut loc luna trecută, după ce guvernul german a afirmat că Moscova este responsabilă pentru acest incident.

„Marea Britanie își exprimă solidaritatea deplină cu Germania în urma atacului flagrant și imprudent al Rusiei asupra aeroportului din Leipzig. Angajamentul Regatului Unit de a-și apăra aliații din NATO și de a sprijini Ucraina este de neclintit, iar orice încercare a Rusiei de a submina hotărârea noastră comună este sortită eșecului.”, a declarat purtătorul de cuvânt al MAE britanic.

„Acesta este cel mai recent episod dintr-o serie evidentă de încercări ale statului rus de a submina securitatea noastră colectivă. De aceea, astăzi, l-am convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei pentru a condamna atacul în termenii cei mai fermi și pentru a sublinia că, alături de partenerii noștri europeni și din NATO, Regatul Unit va continua să expună activitățile ostile ale Rusiei la toate nivelurile.“, mai arată sursa citată.

Sondaj Gândul

Ce îți dorești de la viitorul guvern?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Marți, guvernul german a atribuit oficial Rusiei responsabilitatea pentru incidentul cu drona de la aeroportul Leipzig/Halle și a anunțat măsuri de retorsiune. În special, s-a decis închiderea consulatului general al Federației Ruse din Bonn.

Rusia a negat acuzațiile, afirmând că acestea sunt în întregime inventate. Ambasada Rusiei la Londra a declarat că convocarea din partea Marii Britanii face parte dintr-o „provocare coordonată”.

„Aceste acuzații nefondate și absurde, formulate într-un stil britanic surprinzător de familiar, au fost respinse categoric”, a declarat ambasada într-o postare tradusă pe Telegram, adăugând că orice măsuri de escaladare din partea Marii Britanii sau a altor state europene vor primi un „răspuns adecvat și proporțional”.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Scandal uriaș în Estonia: Ministrul Apărării a demisionat după ce a plătit 70 de milioane de euro unei firme fantomă pentru a cumpăra muniție pentru Ucraina. Cum se justifică politicianul 
17:51
Scandal uriaș în Estonia: Ministrul Apărării a demisionat după ce a plătit 70 de milioane de euro unei firme fantomă pentru a cumpăra muniție pentru Ucraina. Cum se justifică politicianul 
FLASH NEWS A murit Gloria Steinem, jurnalistă emblematică și activistă pentru drepturile femeilor. Celebră pentru reportajul scandalos despre cluburile Playboy
16:37
A murit Gloria Steinem, jurnalistă emblematică și activistă pentru drepturile femeilor. Celebră pentru reportajul scandalos despre cluburile Playboy
INEDIT Furt uriaș într-o fermă din Australia. 5.500 de oi Dorper au dispărut, iar paguba depășește 1,7 milioane de dolari 
16:28
Furt uriaș într-o fermă din Australia. 5.500 de oi Dorper au dispărut, iar paguba depășește 1,7 milioane de dolari 
CONTROVERSĂ Ambasadorul Rusiei la București neagă implicarea Moscovei în incidentul cu drone din Germania. „Aceste acuzații au fost respinse ca fiind absurde“
16:19
Ambasadorul Rusiei la București neagă implicarea Moscovei în incidentul cu drone din Germania. „Aceste acuzații au fost respinse ca fiind absurde“
FLASH NEWS Tragedie în Oceanul Atlantic. 80 de migranți, inclusiv un bebeluș, au murit pe o barcă care a plutit în derivă o lună. Unde se îndrepta ambarcațiunea
15:22
Tragedie în Oceanul Atlantic. 80 de migranți, inclusiv un bebeluș, au murit pe o barcă care a plutit în derivă o lună. Unde se îndrepta ambarcațiunea
FLASH NEWS Președintele Consiliului European a mulțumit României pentru angajamentul „neclintit“ față de securitatea Europei. „Escaladarea din partea Rusiei nu va slăbi unitatea europeană“
14:50
Președintele Consiliului European a mulțumit României pentru angajamentul „neclintit“ față de securitatea Europei. „Escaladarea din partea Rusiei nu va slăbi unitatea europeană“
Mediafax
„ȚEAPĂ” de 70 de milioane de euro: Estonia a cumpărat obuze de la o firmă fără experiență
Digi24
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA
Cancan.ro
Doi soți, găsiți MORȚI într-un jacuzzi în timp ce se aflau în vacanță în Spania. Ce au descoperit anchetatorii 😲
Prosport.ro
Nemții au scris despre cum a profitat Ion Țiriac de căderea comunismului și a construit un imperiu: „Munca monumentală a unui antreprenor neobosit”
Adevarul
Primarul Galațiului îl compară pe Bolojan cu Ceaușescu: „Unul a vrut să plătească datoria externă, celălalt să reducă deficitul cu orice preț”
Mediafax
PREMIERĂ pentru Forțele Navale! Fregata „Regele Ferdinand”, în misiune
Click
Cine ar fi făcut publice informațiile despre idila dintre Andreea Popescu și Dan Alexa? Vedeta a dat cărțile pe față
Digi24
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Cancan.ro
495 lei amendă pentru toți șoferii români care pleacă la drum noaptea, fără a verifica acest detaliu aparent banal
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Nuți, bona copiilor Anamariei Prodan. Cine este cea care i-a fost alături ani buni impresarei
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ești oprit în trafic pentru că ai fi lovit un pieton? S-ar putea să fii victima unei înșelătorii
Descopera.ro
Câtă apă există pe Pământ?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Se poate face dragoste într-o zi de doliu național?
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit șase structuri bizare care se ascund în adâncurile Pământului
Mediafax Italia
Șoferii din Italia folosesc aceste semnale la volan. În România, mesajul poate fi complet diferit
Mediafax Spania
„Tupeiști și aroganți!” Cine sunt turiștii cu cea mai proastă reputație în toată Spania
ACTUALITATE AUR solicită CCR să publice de urgență deciziile privind conducerile TVR și Radioului Public: 127 de zile de la constatarea neconstituționalității
18:21
AUR solicită CCR să publice de urgență deciziile privind conducerile TVR și Radioului Public: 127 de zile de la constatarea neconstituționalității
REACȚIE Adrian Axinia (europarlamentar AUR/ECR): „PNL și USR au dus cazul Fritz la Bruxelles și au pus în pericol 770 milioane euro care aparțin României”
18:16
Adrian Axinia (europarlamentar AUR/ECR): „PNL și USR au dus cazul Fritz la Bruxelles și au pus în pericol 770 milioane euro care aparțin României”
VIDEO Gigi Becali, scandal cu Diana Buzoianu, din cauza bisericii de la Techirghiol: „Probabil avea oftică și pe mine că-i fac toată ziua sataniști pe USR”
18:14
Gigi Becali, scandal cu Diana Buzoianu, din cauza bisericii de la Techirghiol: „Probabil avea oftică și pe mine că-i fac toată ziua sataniști pe USR”
EXCLUSIV Mizele bătăliei din justiție, explicate de Doru Bușcu: E o autoritate totală a procurorilor care trebuie controlată
18:12
Mizele bătăliei din justiție, explicate de Doru Bușcu: E o autoritate totală a procurorilor care trebuie controlată
CONTROVERSĂ Ultima lovitură | Guvernul Bolojan demis schimbă regulile pentru desemnarea judecătorului României la CJUE
17:46
Ultima lovitură | Guvernul Bolojan demis schimbă regulile pentru desemnarea judecătorului României la CJUE
INEDIT O femeie care își renova casa veche de 197 de ani a descoperit ceva incredibil în spatele unui perete
17:37
O femeie care își renova casa veche de 197 de ani a descoperit ceva incredibil în spatele unui perete

Cele mai noi

Trimite acest link pe