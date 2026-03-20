Firmă amendată cu 50.000 de lei de PMB, după ce a efectuat ilegal lucrări în Parcul Carol. Nici Apa Nova nu a scăpat

Parcul Carol I. Foto: Facebook

Primarul Ciprian Ciucu se ține de promisiunea din campania electorală și face ordine în rândul firmelor care efectuează ilegal lucrări în parcurile bucureștene, cel mai recent caz fiind o amendă de aproape 50.000 lei aplicată de PMB. „Vom civiliza toate spaţiile publice din toate punctele de vedere”, a precizat edilul liberal. 

Mai precis, o firmă care efectua lucrări în Parcul Carol pentru branşamentul la o staţie de încărcare auto va fi amendată deoarece nu avea aviz de la Primăria Capitalei şi a tăiat rădăcinile a 7 copaci, relatează G4media.

5.000 de lei amendă pentru fiecare pom vătămat. ”S-au obişnuit să lucreze în bătaie de joc!”

Consilierii generali au aprobat în 2o22 un proiect de hotărâre privind reabilitarea și restaurarea parcului Carol I, care este monument istoric. Investiția se ridică la aproape 10 milioane de euro.

Societatea comercială va fi amendată cu 5.000 de lei pentru că a afectat spaţiul verde, câte 5.000 de lei pentru fiecare arbore vătămat şi 5.000 de lei pentru neîndepărtarea imediată a molozului, a informat Primăria Capitalei, vineri, pe Facebook.

„S-au obişnuit să lucreze în bătaie de joc! Au săpat şanţ pe aleea betonată, pe spaţiul verde şi au tăiat rădăcinile a şapte copaci. Muncitorii unei firme au intrat cu excavatorul în Parcul Carol şi s-au pus pe treabă. Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti i-a verificat, nu aveau documente din care să reiasă faptul că lucrarea era avizată de noi, dar au spus că fac branşament electric pentru staţie încărcare auto”, a precizat municipalitatea.

Prin urmare, poliţiştii locali au transmis o adresă către administratorul firmei ca în 24 de ore să prezinte dovada că intervenţia a fost autorizată. Totuși, chiar dacă s-ar proba că se află în legalitate, societatea comercială tot va fi amendată pentru afectarea spaţiului verde şi vătămarea copacilor.

Apa Nova, acuzată de practici neconforme

Primăria Capitalei a mai prezentat public două cazuri în care spaţiul public nu a fost readus la starea iniţială. Astfel, Compania Municipală de Iluminat Public a peticit o alee cu piatră cubică, după ce a făcut lucrări în Parcul Cişmigiu. În egală măsură, poliţiştii locali vor lua măsuri pentru modul în care Apa Nova a remediat asfaltul spart după o intervenţie.

Joi, Primăria Capitalei a anunţat că a început demersurile pentru reabilitarea spațiului public, respectiv:

  • demontarea panourilor publicitare amplasate ilegal;
  • desfiinţarea construcţiilor ilegale de pe spaţiul verde sau de pe trotuare;
  • retrasarea trecerilor de pietoni; repararea trotuarelor; îndreptarea şi curăţirea indicatoarelor rutiere;
  • montarea de stâlpişori pentru a scoate maşinile de pe trotuare.

Directivele lui Ciucu

De asemenea, Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a trasat sarcini în acest sens Poliţiei Locale, Administraţiei Străzilor şi ALPAB.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu (FOTO – ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO)

„Scoatem caşcarabetele din parcuri! După Parcul Herăstrău urmează şi Parcul Cişmigiu! Dezafectăm tot ce este amplasat ilegal şi nu au contracte cu Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti. Acum suntem la început, ne facem mâna. Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti începe să mişte. Vom civiliza toate spaţiile publice din toate punctele de vedere”, a afirmat primarul general.

În ultimele două săptămâni, Administraţia Străzilor a trasat 88 de treceri de pietoni, a montat aproape 800 de stâlpişori, a dezafectat 4 panouri publicitare şi 4 garduri metalice, a montat 375 de indicatoare rutiere, mai anunță municipalitatea.

AUTORUL RECOMANDĂ

Ciprian Ciucu anunță că demolează toate „caşcarabetele” ilegale din parcuri: ”Vom civiliza toate spațiile publice din toate punctele de vedere”

Locuitorii Capitalei riscă AMENZI importante, dacă nu respectă noile reguli privind spațiile verzi

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Cum poți recunoaște produsele care sunt ultraprocesate. Consumul excesiv poate crește riscul de obezitate sau
11:21
Cum poți recunoaște produsele care sunt ultraprocesate. Consumul excesiv poate crește riscul de obezitate sau
Gândul de Vreme Cum se schimbă vremea în orele următoare: lapoviță, ninsoare și rafale de vânt. Prognoza detaliată de la ANM, pentru Gândul
10:38
Cum se schimbă vremea în orele următoare: lapoviță, ninsoare și rafale de vânt. Prognoza detaliată de la ANM, pentru Gândul
ACTUALITATE Electrocasnicul care te „rupe” la bani primăvara. Consumă mult și te costă 100 lei în fiecare lună, în factura la curent
10:28
Electrocasnicul care te „rupe” la bani primăvara. Consumă mult și te costă 100 lei în fiecare lună, în factura la curent
UTILE Digi RCS-RDS a făcut anunțul primăverii: Produsul oferit cadou tuturor abonaților TV din România. Cum intri în posesia lui
08:02
Digi RCS-RDS a făcut anunțul primăverii: Produsul oferit cadou tuturor abonaților TV din România. Cum intri în posesia lui
INEDIT O româncă din Italia a câștigat 500.000 de euro cu un bilet loto pe care a dat doar 5 euro
16:43
O româncă din Italia a câștigat 500.000 de euro cu un bilet loto pe care a dat doar 5 euro
Mediafax
O nouă tehnologie de producere a energiei termice și electrice este analizată de oficiali ai statului și industrie, într-o vizită tehnică în Germania.
Digi24
Cine câştigă dacă se încheie acum războiul din Iran. „Există un învins clar”
Cancan.ro
Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Adevarul
O rachetă a explodat lângă o echipă de propagandiști ruși: momentul a fost surprins în timpul unei filmări în Liban
Mediafax
Turism la plajă. A fost stabilită cea mai ieftină destinație pentru o vacanță de o săptămână la vară
Click
Prima reacție a lui Andi Moisescu și a echipei sale la plecarea de la Pro TV! „Ne-am reinventat mereu pe fugă”
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Cancan.ro
Câți bani cere Andra Măruță pentru a cânta la o nuntă în 2026. Și-a mărit tariful, după ce Cătălin Măruță a fost concediat de la Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical și suferă de o boală gravă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
RAR prezintă o mașină clasică: fost „cal de muncă” pentru fermieri, azi piesă de colecție
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Descopera.ro
Câtă energie consumă creierul uman? Vom putea construi vreodată un computer la fel de eficient?
DEZVĂLUIRI Românul care a omorât două escorte în Italia, mărturii uluitoare în fața instanței. Care a fost motivul crimelor
12:29
Românul care a omorât două escorte în Italia, mărturii uluitoare în fața instanței. Care a fost motivul crimelor
FLASH NEWS O nouă „întâlnire“ tată-fiică? Unde și-a mai scos Kim Jong Un adolescenta de numai 13 ani, după ce a învățat-o să tragă cu armele
12:27
O nouă „întâlnire“ tată-fiică? Unde și-a mai scos Kim Jong Un adolescenta de numai 13 ani, după ce a învățat-o să tragă cu armele
REACȚIE Andrei Caramitru explică problema bugetului: Nu vor mai fi bani mulți ani de acum încolo să fie sparți. Deloc/Nu mai fiți ATÂT de proști
12:08
Andrei Caramitru explică problema bugetului: Nu vor mai fi bani mulți ani de acum încolo să fie sparți. Deloc/Nu mai fiți ATÂT de proști
HOROSCOP Zodia binecuvântată înainte de Paște. Universul se deschide pentru acești nativi
12:01
Zodia binecuvântată înainte de Paște. Universul se deschide pentru acești nativi
LEGE A fost schimbată legislația pentru subvenția de 2.250 de lei acordată pentru angajarea șomerilor
11:57
A fost schimbată legislația pentru subvenția de 2.250 de lei acordată pentru angajarea șomerilor
PODCAST ALTCEVA Secretele lui Constantin Brâncuși, dezvăluite într-un nou episod al podcastului ”Altceva cu Adrian Artene”
11:46
Secretele lui Constantin Brâncuși, dezvăluite într-un nou episod al podcastului ”Altceva cu Adrian Artene”

