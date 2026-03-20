Primarul Ciprian Ciucu se ține de promisiunea din campania electorală și face ordine în rândul firmelor care efectuează ilegal lucrări în parcurile bucureștene, cel mai recent caz fiind o amendă de aproape 50.000 lei aplicată de PMB. „Vom civiliza toate spaţiile publice din toate punctele de vedere”, a precizat edilul liberal.

Mai precis, o firmă care efectua lucrări în Parcul Carol pentru branşamentul la o staţie de încărcare auto va fi amendată deoarece nu avea aviz de la Primăria Capitalei şi a tăiat rădăcinile a 7 copaci, relatează G4media.

5.000 de lei amendă pentru fiecare pom vătămat. ”S-au obişnuit să lucreze în bătaie de joc!”

Consilierii generali au aprobat în 2o22 un proiect de hotărâre privind reabilitarea și restaurarea parcului Carol I, care este monument istoric. Investiția se ridică la aproape 10 milioane de euro.

Societatea comercială va fi amendată cu 5.000 de lei pentru că a afectat spaţiul verde, câte 5.000 de lei pentru fiecare arbore vătămat şi 5.000 de lei pentru neîndepărtarea imediată a molozului, a informat Primăria Capitalei, vineri, pe Facebook.

„S-au obişnuit să lucreze în bătaie de joc! Au săpat şanţ pe aleea betonată, pe spaţiul verde şi au tăiat rădăcinile a şapte copaci. Muncitorii unei firme au intrat cu excavatorul în Parcul Carol şi s-au pus pe treabă. Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti i-a verificat, nu aveau documente din care să reiasă faptul că lucrarea era avizată de noi, dar au spus că fac branşament electric pentru staţie încărcare auto”, a precizat municipalitatea.

Prin urmare, poliţiştii locali au transmis o adresă către administratorul firmei ca în 24 de ore să prezinte dovada că intervenţia a fost autorizată. Totuși, chiar dacă s-ar proba că se află în legalitate, societatea comercială tot va fi amendată pentru afectarea spaţiului verde şi vătămarea copacilor.

Apa Nova, acuzată de practici neconforme

Primăria Capitalei a mai prezentat public două cazuri în care spaţiul public nu a fost readus la starea iniţială. Astfel, Compania Municipală de Iluminat Public a peticit o alee cu piatră cubică, după ce a făcut lucrări în Parcul Cişmigiu. În egală măsură, poliţiştii locali vor lua măsuri pentru modul în care Apa Nova a remediat asfaltul spart după o intervenţie.

Joi, Primăria Capitalei a anunţat că a început demersurile pentru reabilitarea spațiului public, respectiv:

demontarea panourilor publicitare amplasate ilegal;

desfiinţarea construcţiilor ilegale de pe spaţiul verde sau de pe trotuare;

retrasarea trecerilor de pietoni; repararea trotuarelor; îndreptarea şi curăţirea indicatoarelor rutiere;

montarea de stâlpişori pentru a scoate maşinile de pe trotuare.

Directivele lui Ciucu

De asemenea, Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a trasat sarcini în acest sens Poliţiei Locale, Administraţiei Străzilor şi ALPAB.

„Scoatem caşcarabetele din parcuri! După Parcul Herăstrău urmează şi Parcul Cişmigiu! Dezafectăm tot ce este amplasat ilegal şi nu au contracte cu Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti. Acum suntem la început, ne facem mâna. Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti începe să mişte. Vom civiliza toate spaţiile publice din toate punctele de vedere”, a afirmat primarul general.

În ultimele două săptămâni, Administraţia Străzilor a trasat 88 de treceri de pietoni, a montat aproape 800 de stâlpişori, a dezafectat 4 panouri publicitare şi 4 garduri metalice, a montat 375 de indicatoare rutiere, mai anunță municipalitatea.

