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Mirosul insuportabil din București, anchetat de Garda de Mediu. Ce spune ministra Mediului, Diana Buzoianu

Elena Popescu
Mirosul insuportabil din București, anchetat de Garda de Mediu. Ce spune ministra Mediului, Diana Buzoianu
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Garda Națională de Mediu a aplicat amenzi în valoare totală de 795.000 de lei, a dispus trei sistări de activitate, a formulat o sesizare penală și a confiscat un utilaj, în urma celor 55 de controale desfășurate după sesizările privind mirosul puternic resimțit în București și Ilfov, în zilele de 17 și 18 august.

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu au identificat două surse potențiale ale disconfortului olfactiv: depozitul de deșeuri de la Vidra și stația de epurare de la Glina. Operatorii celor două obiective, dar și alți agenți economici verificați în cadrul acțiunii, au fost sancționați pentru mai multe neconformități de mediu.

În urma verificărilor, GNM a transmis raportul către Ministerul Sănătății și Ministerul Mediului și solicită elaborarea unui ordin comun prin care direcțiile de sănătate publică să fie implicate în controalele efectuate la obiectivele industriale.

Garda Naţională de Mediu arată că a trimis, în ultimul an şi jumătate, 3.750 de sesizări către DSP, pentru situaţii în care a fost reclamat disconfort olfactiv disociat de poluare.

”Două surse potenţiale ale disconfortului olfactiv resimţit puternic în mai multe zile din august, atât în Bucureşti, cât şi în Ilfov, sunt depozitul de deşeuri de la Vidra şi staţia de epurare de la Glina. Sancţiunile pentru operatori au venit împreună cu 22 de măsuri de conformare pe care le vom verifica recurent. Am înaintat raportul acţiunii din 17–27 august 2026 către Ministerul Sănătăţii, pentru că există obligaţia investigării de către autoritatea de sănătate publică a efectului pe care evenimentul din 17–18 august l-a avut asupra sănătăţii populaţiei”, afirmă Andrei Corlan, comisar general al Gărzii Naţionale de Mediu.

Experții Gărzii Naționale de Mediu au distribuit cele peste 1.300 de sesizări de disconfort olfactiv pe hartă. Distribuția a indicat o concentrație majoră a sesizărilor în Sectorul 4, dar și o arie largă de afectare în zona de sud-sud-est a zonei București-Ilfov. Este foarte important de menționat că, inclusiv din cauza resimțirii subiective a mirosului de către cetățeni, sesizările au descris mirosuri diferite: miros de levigat și deșeuri, mirosuri asociate hidrogenului sulfurat și miros de substanțe chimice.

Planificarea controlului a ținut cont de aspectele sesizate, de arealul de unde au provenit sesizările și de datele privind calitatea aerului primite de la colegii de la Agenția Națională de Mediu și Arii Protejate. Au fost vizate activități cu potențialul de a emana un miros suficient de puternic încât să fie resimțit concomitent în arii mari din două județe. Comisarii GNM nu au căutat un vinovat convenabil, ci au analizat mai multe categorii de activități cu potențial de a genera emisii odorante.

Ce spune ministra Mediului

Depozitul de deșeuri de la Vidra și stația de epurare de la Glina sunt cele mai probabile surse ale mirosului extrem de puternic reclamat de mii de bucureșteni și ilfoveni în urmă cu câteva zile. Concluzia vine în urma controalelor efectuate de Garda Națională de Mediu, după valul de sesizări primite în perioada 17-18 august, spune Diana Buzoianu.

”Depozitul de deșeuri de la Vidra și stația de epurare de la Glina sunt cele mai probabile surse pentru mirosul oribil semnalat acum câteva zile de mii de bucureșteni. Aceasta e concluzia controlului desfășurat de Garda de Mediu.

În urma miilor de sesizări primite au fost verificați 55 de operatori economici. Concluzia acestor controale a fost următoarea: amenzi date de 795.000 de lei, au fost sistate 3 activități ale operatorilor care au fost găsiți că încălcau legea și a fost depusă o sesizare penală. 

Pentru depozitul de deșeuri de la Vidra și ștația de epurare de la Glina au fost identificate 22 de măsuri de conformare care vor fi recurent verificate. Suplimentar, Garda Națională de Mediu și-a asumat deja o măsurătoare obiectivă a capacității de ocupare a depozitului de deșeuri de la Vidra – date obiective pe care milioane de bucureșteni și ilfoveni le așteaptă”, a spus Diana Buzoianu.

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