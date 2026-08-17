Când sănătatea pune presiune pe buget: sprijinul de care familia are nevoie când apare un diagnostic grav

Nicio familie nu își construiește planurile pornind de la scenarii dificile, pentru că viața de zi cu zi se bazează, de cele mai multe ori, pe presupunerea că lucrurile vor continua aproximativ în același ritm. Dar un accident, o problemă de sănătate sau un diagnostic grav pot schimba rapid nu doar prioritățile unei familii, ci și echilibrul său financiar.

În astfel de momente, atenția se îndreaptă firesc către tratament și recuperare. În paralel însă, cheltuielile obișnuite continuă: ratele trebuie plătite, facturile nu se opresc, iar costurile pentru copii, locuință și traiul de zi cu zi rămân. Uneori apar și cheltuieli în plus, precum cele cu investigațiile, tratamentele, deplasările sau perioada de recuperare și adaptarea temporară a vieții familiei.

O asigurare nu poate schimba un diagnostic și nu poate elimina dificultatea unei astfel de perioade, dar poate oferi resurse financiare și acces la servicii care să reducă o parte dintre presiunile apărute într-un moment în care familia are nevoie să se concentreze asupra lucrurilor care contează cel mai mult.

Cheltuieli mai mari, venituri mai mici

Problemele de sănătate se află deja printre principalele îngrijorări ale românilor. 45% le indică printre riscurile care îi preocupă cel mai mult, potrivit unui studiu realizat în 2026 la inițiativa Allianz-Țiriac, prin Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS), pe un eșantion de 1.218 respondenți din toată țara. În același timp, 41% spun că prioritizează cheltuielile pentru sănătate atunci când apare o problemă, dar 44% amână controalele medicale preventive care i-ar putea salva ulterior de cheltuieli mai mari.

Un diagnostic poate produce simultan două dezechilibre. Pe de o parte, cresc cheltuielile; pe de altă parte, veniturile familiei pot scădea dacă persoana diagnosticată este nevoită să își întrerupă sau să își reducă activitatea, iar un alt membru al familiei alocă mai mult timp îngrijirii și sprijinului.

Economiile pot absorbi o parte din acest impact, dar un fond de urgență construit pentru câteva luni de cheltuieli curente se poate consuma rapid atunci când situația presupune costuri importante sau o perioadă lungă de recuperare. De aceea, protecția financiară nu ar trebui privită doar ca o rezervă de bani, ci ca un sistem format din mai multe soluții complementare: economii, asigurări și un plan adaptat responsabilităților familiei.

Bolile grave în România: ce arată datele

România continuă să aibă o povară ridicată a bolilor grave și unele dintre cele mai mari niveluri de mortalitate evitabilă din Uniunea Europeană. În cazul cancerului, profilul de țară publicat în 2025 de OCDE evidențiază probleme legate de prevenție, diagnostic precoce, acces la îngrijire și rezultate, pe fondul unor resurse limitate alocate sistemului medical.

România se numără printre țările europene cu cele mai ridicate rate ale mortalității cardiovasculare, bolile cardiovasculare fiind în continuare principala cauză de deces pe plan local. Potrivit raportului Romania: Health System Review 2026 , acestea au reprezentat aproape 54% din totalul deceselor în 2023. Societatea Europeană de Cardiologie arată, de asemenea, că România se află printre țările europene cu cele mai ridicate rate ale mortalității cardiovasculare.

Într-un asemenea context, protecția financiară pentru boli grave poate completa accesul la servicii medicale. Spre deosebire de o asigurare de sănătate, care poate acoperi anumite consultații, investigații, spitalizări sau tratamente, o clauză de boli grave poate oferi persoanei asigurate o sumă de bani stabilită prin contract, după confirmarea unui diagnostic eligibil.

Clauza suplimentară pentru afecțiuni medicale grave care poate fi adăugată asigurărilor de viață de la Allianz-Țiriac oferă o sumă de bani pe care o poți folosi oricum ai nevoie pentru tratament sau alte cheltuieli. Acoperă 20 de afecțiuni și intervenții chirurgicale în situații precum cancerul, infarctul miocardic, accidentul vascular cerebral, insuficiența renală cronică, transplantul major de organe, intervențiile de bypass coronarian, tumori cerebrale benigne etc. Suma asigurată poate fi cuprinsă între 1.000 și 200.000 de euro.

Ce diferență este între asigurarea de sănătate și asigurarea de viață și ce acoperă clauza pentru boli grave

Tip de acoperire Ce acoperă Cum se plătește Asigurare de sănătate Consultații, investigații, spitalizări sau tratamente Decontarea sau plata directă a serviciilor medicale Asigurare de viață Decesul persoanei asigurate (din orice cauză, în funcție de contract) Sumă asigurată plătită beneficiarilor Clauză pentru boli grave Diagnosticarea uneia dintre afecțiunile eligibile prevăzute în contract, tratamente, investigații suplimentare Sumă fixă, stabilită prin contract, plătită persoanei asigurate după confirmarea diagnosticului

Indemnizația pentru boli grave se plătește doar pentru diagnosticele și condițiile eligibile prevăzute explicit în contract, nu pentru orice afecțiune medicală. Este important ca persoana asigurată să cunoască, înainte de a alege o astfel de clauză, criteriile de eligibilitate, excluderile și eventualele condiții privind supraviețuirea după diagnostic, așa cum sunt descrise în condițiile contractuale.

Mai multă libertate și flexibilitate într-un moment dificil

Banii nu sunt legați exclusiv de plata tratamentului. Libertatea de a decide cum este utilizată suma poate fi esențială, deoarece același diagnostic poate avea efecte diferite de la o familie la alta. Pentru o persoană, principala nevoie poate fi accesarea unui tratament suplimentar. Pentru alta, poate fi posibilitatea de a lua o pauză de la activitatea profesională pentru a se concentra asupra recuperării. Iar pentru o familie cu copii și un credit ipotecar, prioritatea poate fi menținerea cheltuielilor curente și a stabilității financiare.

Nicio sumă de bani nu poate reduce impactul emoțional al unui diagnostic grav și nu poate garanta un anumit rezultat medical, dar accesul la resurse financiare poate diminua o parte dintre grijile care apar într-o astfel de perioadă și poate oferi familiei mai multă libertate în luarea deciziilor.

Vezi condițiile complete ale clauzei pentru boli grave și gama de asigurări de viață Allianz-Țiriac la care poate fi adăugată.

„Moștenire de viață” este o inițiativă editorială Gândul și Allianz-Țiriac pentru o conversație necesară despre ceea ce lăsăm cu adevărat generațiilor viitoare. Într-o lume în care viitorul este tot mai greu de anticipat, dincolo de bunuri, proprietăți sau economii, o asigurare de viață poate deveni, la rândul său, o formă de moștenire: o resursă financiară care le oferă celor apropiați protecție, stabilitate și libertatea de a-și continua planurile, indiferent de situațiile neprevăzute pe care viața le poate aduce.

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