Ionuț Ciurea, director executiv al Asociației Pro Infrastructură, a anunțat în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București” că anul acesta se va putea circula integral pe Autostrada de Centură București, A0. Aici poate fi urmărită versiunea integrală a emisiunii cu Ionuț Ciurea.

„Breaking news! Ar trebui anul acesta să circulăm pe A0, pe toată. Sunt șanse foarte mari. Circulăm pe sud, pe nord mai avem trei loturi.

Unul este muzeu de câteva luni, din luna iunie. Este finalizat, dar nu este dat în folosință pentru că lotul vecin nu are conexiune cu DN3. Iar lotul vecin ar trebui ca la sfârșitul acestei luni să fie deschis împreună cu lotul 4. Ar trebui să se circule complet între DN1 și A2 și mai departe.

Ar trebui ca în acest an să avem gata tot inelul”, a declarat Ionuț Ciurea în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”.

Autostrada de Centură București va avea 101 kilometri

Autostrada de Centură București (A0) este proiectată să realizeze primul inel complet de autostradă din jurul Capitalei (51 km pe semiinelul de sud și 50 km pe inelul de Nord), asigurând conexiunea dintre principalele coridoare naționale și europene de transport. Finalizarea acesteia va reduce traficul de tranzit din București, va scurta timpii de deplasare și va crește nivelul de siguranță rutieră.

Autostrada A0 este un proiect de infrastructură extrem de important pentru România, fiind proiectat să conecteze principalele autostrăzi ale țării: A1, A2 și A3. În prezent, cea mai mare parte din autostradă este deja în exploatare, în timp ce restul tronsoanelor rămase pe semiinelul Nord se află în diverse stadii avansate de execuție.