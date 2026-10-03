Acuzații explozive în dosarul patronului shaormeriei Dristor. Cluburi de noapte din Istanbul pentru oameni din Guvernul României

Dosarul în care a fost arestat Ahmet Ugur Pakcan, omul de afaceri din spatele lanțului Dristor Doner Kebap, capătă noi ramificații în România. La doar câteva zile după ce au ieșit la iveală mărturiile despre valize cu valută, studenți folosiți drept curieri și bani care ar fi circulat între București și Turcia, au apărut noi declarații explozive făcute de martori. De această dată, apar și nume. Patru persoane sunt indicate în relatările publicate în Turcia drept oamenii prin intermediul cărora Ahmet Ugur Pakcan și-ar fi coordonat interesele și fluxurile financiare din România.

Patronul shaormeriilor Dristor, Ahmet Ugur Pakcan, se află în arest în Turcia într-o amplă anchetă privind presupuse infracțiuni de crimă organizată, fraudă și spălare de bani. Ancheta este coordonată de autoritățile din Ankara și îl are în centrul său pe Alihan Kuriş (om de afaceri turc, indicat de procurorii din Ankara drept liderul unei presupuse grupări de criminalitate organizată).

Pakcan este prezentat în relatările din Turcia drept unul dintre oamenii care ar fi avut responsabilități pentru România și zona Balcanilor. În dosar au fost arestate zeci de persoane, iar ancheta continuă să se extindă.

Până acum, componenta românească a poveștii era legată în principal de mărturii potrivit cărora studenți din București ar fi fost utilizați pentru transportarea unor sume de bani între România și Turcia.

Noile informații merg însă mai departe. Potrivit declarațiilor din anchetă, martorii îi indică pe Ismail K., Selcuk S., M. Geicun și E. Guleryuz drept persoane care ar fi gestionat, alături de Pakcan, fluxurile de bani din România.

Acuzații explozive despre oficiali români

Cea mai grea acuzație din noile mărturii privește însă presupusele relații pe care oamenii lui Pakcan le-ar fi avut cu oficiali din România.

Martorii susțin că anumiți oficiali români ar fi fost duși în Turcia, unde ar fi fost invitați în cluburi de noapte și localuri din Istanbul și ar fi primit bani pentru ca anumite activități să nu fie cercetate. Practic este una dintre cele mai spectaculoase acuzații apărute până acum în această poveste.

În aceeași serie de acuzații reapar și shaormeriile din București. Martorii citați susțin că anumite case de schimb valutar și restaurante de tip kebab din Capitală ar fi fost folosite pentru operațiuni de spălare de bani.

Nu este chiar o pistă nouă, ea a mai apărut și în relatări mai vechi publicate în Turcia, în care foști colaboratori sau martori vorbeau despre presupuse circuite financiare între România și Turcia.

Ancheta s-ar putea extinde și în România

Potrivit unor surse oficiale din Turcia, ar exista inclusiv mandate de arestare pentru alți suspecți aflați pe teritoriul României.

Numele persoanelor vizate de mandate nu sunt făcute publice încă, iar existența lor nu a fost confirmată încă de autoritățile române.

Pentru moment, cert este doar că dosarul în care a fost arestat Ahmet Ugur Pakcan nu mai pare să se oprească la granițele Turciei. După valizele cu valută și studenții care ar fi fost transformați în curieri, declarațiile martorilor mută din nou reflectorul asupra României.