Prima pagină » Justiție » Acuzații explozive în dosarul patronului shaormeriei Dristor. Cluburi de noapte din Istanbul pentru oameni din Guvernul României

Acuzații explozive în dosarul patronului shaormeriei Dristor. Cluburi de noapte din Istanbul pentru oameni din Guvernul României

Acuzații explozive în dosarul patronului shaormeriei Dristor. Cluburi de noapte din Istanbul pentru oameni din Guvernul României
Galerie Foto 3
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Dosarul în care a fost arestat Ahmet Ugur Pakcan, omul de afaceri din spatele lanțului Dristor Doner Kebap, capătă noi ramificații în România. La doar câteva zile după ce au ieșit la iveală mărturiile despre valize cu valută, studenți folosiți drept curieri și bani care ar fi circulat între București și Turcia, au apărut noi declarații explozive făcute de martori. De această dată, apar și nume. Patru persoane sunt indicate în relatările publicate în Turcia drept oamenii prin intermediul cărora Ahmet Ugur Pakcan și-ar fi coordonat interesele și fluxurile financiare din România.

Patronul shaormeriilor Dristor, Ahmet Ugur Pakcan, se află în arest în Turcia într-o amplă anchetă privind presupuse infracțiuni de crimă organizată, fraudă și spălare de bani. Ancheta este coordonată de autoritățile din Ankara și îl are în centrul său pe Alihan Kuriş (om de afaceri turc, indicat de procurorii din Ankara drept liderul unei presupuse grupări de criminalitate organizată).

Pakcan este prezentat în relatările din Turcia drept unul dintre oamenii care ar fi avut responsabilități pentru România și zona Balcanilor. În dosar au fost arestate zeci de persoane, iar ancheta continuă să se extindă.

Până acum, componenta românească a poveștii era legată în principal de mărturii potrivit cărora studenți din București ar fi fost utilizați pentru transportarea unor sume de bani între România și Turcia.

Noile informații merg însă mai departe. Potrivit declarațiilor din anchetă, martorii îi indică pe Ismail K., Selcuk S., M. Geicun și E. Guleryuz drept persoane care ar fi gestionat, alături de Pakcan, fluxurile de bani din România.

Acuzații explozive despre oficiali români

Cea mai grea acuzație din noile mărturii privește însă presupusele relații pe care oamenii lui Pakcan le-ar fi avut cu oficiali din România.

Martorii susțin că anumiți oficiali români ar fi fost duși în Turcia, unde ar fi fost invitați în cluburi de noapte și localuri din Istanbul și ar fi primit bani pentru ca anumite activități să nu fie cercetate. Practic este una dintre cele mai spectaculoase acuzații apărute până acum în această poveste.

În aceeași serie de acuzații reapar și shaormeriile din București. Martorii citați susțin că anumite case de schimb valutar și restaurante de tip kebab din Capitală ar fi fost folosite pentru operațiuni de spălare de bani.

Nu este chiar o pistă nouă, ea a mai apărut și în relatări mai vechi publicate în Turcia, în care foști colaboratori sau martori vorbeau despre presupuse circuite financiare între România și Turcia.

Ancheta s-ar putea extinde și în România

Potrivit unor surse oficiale din Turcia, ar exista inclusiv mandate de arestare pentru alți suspecți aflați pe teritoriul României.

Numele persoanelor vizate de mandate nu sunt făcute publice încă, iar existența lor nu a fost confirmată încă de autoritățile române.

Pentru moment, cert este doar că dosarul în care a fost arestat Ahmet Ugur Pakcan nu mai pare să se oprească la granițele Turciei. După valizele cu valută și studenții care ar fi fost transformați în curieri, declarațiile martorilor mută din nou reflectorul asupra României.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE CSM susține că Raportul Departamentului de Stat al SUA confirmă independența sistemului judiciar și progresele României în combaterea corupției
15:54
CSM susține că Raportul Departamentului de Stat al SUA confirmă independența sistemului judiciar și progresele României în combaterea corupției
FLASH NEWS Avocatul lui Fănel Bogos susține, după audierea lui Bolojan la DNA, că premierul demis „nu va fi urmărit penal”
13:07
Avocatul lui Fănel Bogos susține, după audierea lui Bolojan la DNA, că premierul demis „nu va fi urmărit penal”
REACȚIE Afaceristul Fănel Bogos susține că nu va mai fi citat la DNA, după audierea lui Bolojan în fața anchetatorilor, în dosarul de corupție
09:48
Afaceristul Fănel Bogos susține că nu va mai fi citat la DNA, după audierea lui Bolojan în fața anchetatorilor, în dosarul de corupție
VIDEO Ilie Bolojan a fost audiat la DNA Iași în dosarul de corupție al afaceristului Fănel Bogos, pe care l-a primit în biroul de la Palatul Victoria. Reacția oficială a Guvernului
09:03
Ilie Bolojan a fost audiat la DNA Iași în dosarul de corupție al afaceristului Fănel Bogos, pe care l-a primit în biroul de la Palatul Victoria. Reacția oficială a Guvernului
EXCLUSIV Cine sunt colegii de celulă ai lui Călin Georgescu. Este vorba despre trei infractori periculoși arestați după ce au vândut tone de cocaină și canabis. Aveau și complici albanezi
05:00
Cine sunt colegii de celulă ai lui Călin Georgescu. Este vorba despre trei infractori periculoși arestați după ce au vândut tone de cocaină și canabis. Aveau și complici albanezi
REACȚIE Simion sare în apărarea lui Bolojan, după informațiile că premierul demis ar fi fost chemat la DNA Iași: „Este trecut prin malaxorul Justiției, care nu trebuie folosită pentru reglarea raporturilor politice”
19:19, 01 Oct 2026
Simion sare în apărarea lui Bolojan, după informațiile că premierul demis ar fi fost chemat la DNA Iași: „Este trecut prin malaxorul Justiției, care nu trebuie folosită pentru reglarea raporturilor politice”
Mediafax
„Trump de carton”, conspirația care a EXPLODAT după pozele cu liderii din Balcani! Analiza imaginilor arată ce s-a întâmplat de fapt
Digi24
Ciuma a revenit în Rusia. Sute de persoane au fost spitalizate după ce medicul trimis să cerceteze a spart o eprubetă cu probe
Cancan.ro
2.500 lei amendă pentru toți românii care locuiesc la curte și comit această greșeală, în 2026
Prosport.ro
Iubirea a transformat-o pe Simona Halep: „Sunt mult mai deschisă, accept căldura oamenilor”
Adevarul
Anticipatele, pregătite prin lege. Ce spune Tudorel Toader despre limita pe care Parlamentul nu o poate depăși
Mediafax
IREAL! Ce a PĂȚIT un canadian care s-a MUTAT cu familia în Rusia pentru a scăpa de ideologia decadentă a Occidentului
Click
„Soțul meu e îndrăgostit de valetul lui”. Fratele Prințesei Diana, adevărul despre momentul care l-a șocat
Digi24
„Toate se înclină în fața Majestății Sale, idiotul”. Rușii și-au doborât propriul elicopter în timpul unui atac asupra ucrainenilor
Cancan.ro
Aurelia, o angajată Selgros, a murit la locul de muncă. ULTIMELE cuvinte ale femeii de 58 de ani
Ce se întâmplă doctore
Ultimele cuvinte ale angajatei Selgros care a murit la locul de muncă. Aurelia se confrunta cu probleme cardiace: „Îmi e foarte rău”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dedeman are în ofertă un aparat de spălat cu presiune Bosch
Descopera.ro
Apa dură poate afecta aspectul părului?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Descopera.ro
Cum va fi vremea în octombrie? Iată ce prognozează meteorologii ANM!
Mediafax Italia
„Vor muri 89 de persoane!” Mesajul care anunță UN MASACRU!
Mediafax Spania
Mergi cu bicicleta? De azi s-au schimbat regulile: ce trebuie să știi!
INEDIT În noiembrie 2021, o femeie s-a închis într-o peșteră adâncă de 70 de metri, într-un experiment neobișnuit. Când a ieșit, a crezut că au trecut doar 160 de zile. Ce an era, de fapt
00:00
În noiembrie 2021, o femeie s-a închis într-o peșteră adâncă de 70 de metri, într-un experiment neobișnuit. Când a ieșit, a crezut că au trecut doar 160 de zile. Ce an era, de fapt
ULTIMA ORĂ Standard & Poor’s explică de ce a reușit România să rămână la BBB-. Alexandru Nazare: „Este un rezultat important, dar nu este suficient”
23:20
Standard & Poor’s explică de ce a reușit România să rămână la BBB-. Alexandru Nazare: „Este un rezultat important, dar nu este suficient”
NEWS ALERT A trecut amenințarea „junk”. Optimismul lui Nicușor Dan, dublat de Alexandru Nazare, a dat roade. Agenția Standard & Poor’s nu a retrogradat România în categoria nerecomandată investitorilor. Ce urmează pentru economia țării
23:10
A trecut amenințarea „junk”. Optimismul lui Nicușor Dan, dublat de Alexandru Nazare, a dat roade. Agenția Standard & Poor’s nu a retrogradat România în categoria nerecomandată investitorilor. Ce urmează pentru economia țării
FLASH NEWS Ce a răspuns Eugen Tomac, întrebat dacă se mai află pe lista lui Nicușor Dan pentru funcția de premier
22:53
Ce a răspuns Eugen Tomac, întrebat dacă se mai află pe lista lui Nicușor Dan pentru funcția de premier
TRAGEDIE Un bărbat din București, în vârstă de 66 de ani, a murit în Munții Făgăraș. Turistul a căzut 200 de metri în zona Iezerul Caprei
22:02
Un bărbat din București, în vârstă de 66 de ani, a murit în Munții Făgăraș. Turistul a căzut 200 de metri în zona Iezerul Caprei
CONTROVERSĂ Un fost cancelar al Germaniei a fost numit în consiliul de supraveghere al unei companii din Rusia
21:50
Un fost cancelar al Germaniei a fost numit în consiliul de supraveghere al unei companii din Rusia

Cele mai noi

Trimite acest link pe