Consultările cu partidele, anunțate luni de președintele Nicușor Dan, după căderea guvernului Siegfried Mureșan, în vederea desemnării unei noi propuneri de premier, se anunță explozive. A patra desemnare a unui premier de către președinte vine în contextul unui element fundamental diferit față de precedentele, și anume o posibilă alianță PSD – AUR. Care deși nu este recunoscută oficial, este tot mai conturată, deja probată și cu obiective țintite, a explicat politologul Radu Carp pentru Gândul.

O ecuație cu tot mai multe necunoscute

Nicușor Dan a convocat luni, la Cotroceni, o nouă rundă de negocieri cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui premier.

Sondaj Gândul Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament? Să declanșeze Alegeri Parlamentare Anticipate

Să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu

Să desemneze premier de la un alt partid Vezi rezultate

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Ziua de luni va avea o semnificație aparte, căci va consfinți rezultatul unei alianțe politice ale cărei efecte au fost resimțite tot mai mult de la succesul moțiunii de cenzură, cea dintre PSD și AUR.

Astfel, odată cu intrarea oficială în scenă a parteneriatului politic dintre cele două partide, Nicușor Dan ar putea fi obligat să numească un premier comun impus de acestea.

Președintele nu are consilieri abili pe politică internă și comite mai multe erori tactice, spune Radu Carp.

Cunoscutul analist politic apreciază că această criză prelungită este abia pe la jumătatea ei.

Încă o nominalizare fără șanse?

Într-un comentariu pe contul său de socializare, profesorul de la Facultatea de Științe Politice atrăsese atenția că președintele are o strategie voită de a nominaliza premieri fără șanse. Totuși, liderul de la Cotroceni comite o eroare de calcul, și anume că nu anticipează noua alianță PSD – AUR, explică Radu Carp.

„Nicușor Dan ne transmite de la Praga că nu dorește un guvern votat de AUR. Abia acum înțeleg. Nicușor Dan a făcut toate aceste nominalizări de premier – Tomac, Veștea, Mureșan – în ideea că se va reface vechea coaliție. Doar că între timp a apărut o altă coaliție: PSD – AUR.

Vă rog, cineva să-i spună domnului președinte că PSD nu poate face parte simultan din două coaliții. Niciun partid nu poate. Va urma deci o nouă nominalizare de premier. Care va aduna 182 de voturi. Pot fi nominalizati astfel candidați la infinit”.

De ce a propus Nicușor Dan ziua de luni pentru consultări

Radu Carp Într-o analiză în exclusivitate pentru Gândul, politologul a argumentat de ce consideră că Nicușor Dan va fi forțat să accepte, în final, un premier comun propus de PSD – AUR. Astfel, în scenariul descris de, președintele a fixat consultări pentru ziua de luni, 5 octombrie, tocmai pentru că PSD și AUR vor veni cu o propunere comună.

„Scenariul pe care l-am descris va fi urmat pas cu pas: PSD și AUR vor merge la consultări cu un candidat comun. Tocmai din acest motiv, Nicușor Dan a propus ziua de luni. Contacte au fost. Ați văzut că deja au colaborat foarte bine în Parlament, în decapitarea unor instituții. Poate nu s-a observat lucrul ăsta, dar s-a văzut la ICR, la Radio, la Televiziunea Română”.

De ce se va evita formula Grindeanu

Acesta a explicat de ce crede că va deveni oficial parteneriatul dintre AUR și social-democrați. Propunerea comună a acestora va evita însă să fie Sorin Grindeanu.

„Probabil că nu se vor duce la aceste consultări de luni așteptând ceva de la Nicușor Dan. Nimeni nu mai așteaptă nimic de la dânsul. Și vor veni cu un nume prin care să evite nominalizarea d-lui Grindeanu, care ar putea să fie votat și de AUR.

Sau există și posibilitatea în care AUR nu dorește acest lucru. Dorește doar alegeri anticipate. Și în această variantă, PSD va înainta un nume înainte de a spune președintele un alt nume. Deci acestea sunt cele două scenarii pe masă în ceea ce privește PSD și AUR. Declarația lui George Simion potrivit căreia nu se decide nimic până când Călin Georgescu va fi în libertate este pur electorală – obiectivele AUR sunt clare și PSD este de acord în principiu cu acestea”.

S-a format o majoritate pentru anticipate

Radu Carp apreciază că scenariul anticipatelor prinde contur tot mai ferm, opțiunile în acest sens fiind aproape majoritare.

„Dar observ că există deja o majoritate în favoarea alegerilor anticipate, PNL, UDMR, USR și AUR. Singurii care se opun alegerilor anticipate sunt președintele României și PSD. Deocamdată, balanța înclină mai degrabă în favoarea anticipatelor decât în favoarea continuării de nominalizări de premieri.

Probabil că Nicușor Dan are în minte mai câteva nume, dar cei de la PSD vor veni cu un alt nume. Repet, este un joc de cine propune mai întâi premierul. Probabil că în acest weekend liderii PSD se vor sfătui și vor alege un nume, indiferent de discuțiile care au loc la Cotroceni în acest interval de timp. Pentru că și Nicușor Dan, bănuiesc că nu se odihnește în acest weekend, nu garantez”.

George Simion ar putea fi următorul premier