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Educație, locuință sau primul business? Cum pot părinții să pregătească financiar viitorul copiilor

Educație, locuință sau primul business? Cum pot părinții să pregătească financiar viitorul copiilor
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Nu poți ști astăzi dacă, peste 10, 15 sau 20 de ani, copilul tău va avea nevoie de bani pentru facultate, în România sau poate chiar în străinătate, pentru avansul unei locuințe, pentru o călătorie în Europa sau pentru primul business. Poți să construiești însă resursele financiare care să îi dea libertatea să aleagă.

Pentru părinți, pregătirea financiară a viitorului copilului înseamnă mai ales trei lucruri: să înceapă devreme, să economisească regulat și să protejeze planul pentru situațiile în care viața nu merge conform calculelor. Cu toate acestea, între intenție și acțiune există încă o diferență importantă.

38% dintre români sunt de acord că protecția trebuie să înceapă cât mai devreme posibil, 20% odată cu întemeierea unei familii și 11% când apare primul copil, însă cei mai mulți amână decizia de a se proteja pe ei și pe cei dragi, potrivit unui studiu realizat în 2026 la inițiativa Allianz-Țiriac, prin Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS), pe un eșantion de 1.218 respondenți din toată țara.

Doar 11% dintre cei care au participat la studiu au spus că protejează deja viitorul copiilor printr-o asigurare dedicată, cu protecție și componentă de economisire, iar 12% spuneau că se gândesc să aleagă o astfel de asigurare în perioada următoare.

Cel mai bun moment pentru un plan este acum

Cu cât începi mai devreme, cu atât ai mai mult timp să construiești treptat un capital, fără ca efortul lunar să devină prea mare și, astfel, dificil de susținut din bugetul familiei.

Nu este nevoie să decizi de la naștere dacă banii vor merge către educație, locuință sau antreprenoriat. Important este ca o astfel de resursă să existe atunci când copilul ajunge la vârsta la care își face propriile alegeri. În multe familii, însă, tendința este să se concentreze pe cheltuielile de zi cu zi – 56% dintre respondenții sondajului Allianz-Țiriac spun că prioritizează nevoile imediate în detrimentul viitorului, iar 48% se gândesc la viitor, dar amână să acționeze.

Cum pregătești financiar copilul pentru facultate, casă sau primul business

Planul poate porni de la trei întrebări: cât timp ai la dispoziție, ce sumă poți aloca în mod constant și ce se întâmplă cu obiectivul dacă, la un moment dat, nu mai poți continua să pui bani deoparte. Un cont separat sau economii puse periodic deoparte pot construi un capital pentru copil, însă planul depinde de capacitatea părintelui de a continua contribuțiile.

O asigurare de viață cu componentă de economisire adaugă și protecție, astfel încât obiectivul financiar al copilului să nu depindă exclusiv de ceea ce se întâmplă, în timp, cu veniturile familiei.

În cazul Zâmbet, asigurarea de viață dedicată viitorului copiilor, părintele poate începe să economisească încă din primii ani de viață ai copilului și poate construi o sumă destinată momentului în care acesta va avea nevoie de ea. Dacă părintelui i se întâmplă ceva pe parcursul contractului, soluția este gândită astfel încât copilul să primească suma stabilită prin asigurare. La maturitatea contractului, sunt acordate beneficiile prevăzute de poliță, conform condițiilor acesteia.

Mii de părinți au ales asigurarea Zâmbet, mulți alegând să pună deoparte chiar alocația copilului. Mai mult, 98% dintre ei au optat și pentru clauze suplimentare de protecție, printre cele mai frecvente fiind cele pentru fracturi, arsuri, intervenții chirurgicale în urma unui accident sau boli grave.

Pentru cei mici, cel mai valoros start în viața de adult nu este o destinație fixă, fie că vorbim de o casă, studii în străinătate sau un business, ci tocmai libertatea de a avea opțiuni și resursele de care e nevoie pentru a-și realiza planurile. Iar această libertate se poate construi prin economisire constantă, protecție financiară și decizia de a începe suficient de devreme.

„Moștenire de viață” este o inițiativă editorială Gândul și Allianz-Țiriac pentru o conversație necesară despre ceea ce lăsăm cu adevărat generațiilor viitoare. Într-o lume în care viitorul este tot mai greu de anticipat, dincolo de bunuri, proprietăți sau economii, o asigurare de viață poate deveni, la rândul său, o formă de moștenire: o resursă financiară care le oferă celor apropiați protecție, stabilitate și libertatea de a-și continua planurile, indiferent de situațiile neprevăzute pe care viața le poate aduce.

Sursa foto: Envato

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