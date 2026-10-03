Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 3 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Gwen Stefani, născută pe 3 octombrie 1969, în Fullerton, California, este o cântăreață, compozitoare și actriță americană, apreciată pentru stilul original și pentru contribuția sa la muzica pop și rock. A devenit cunoscută în anii 1990 ca solista formației No Doubt, alături de care a lansat melodii de succes precum Don’t Speak, Just a Girl și Spiderwebs. Formația a combinat elemente de rock, ska, punk și pop, devenind una dintre trupele importante ale anilor ‘90. În 2004, ea și-a început cariera solo, lansând albumul Love. Angel. Music. Baby. Acesta a avut un succes internațional, iar piesa Hollaback Girl a devenit unul dintre cele mai cunoscute cântece ale sale. Alte melodii populare sunt What You Waiting For?, Rich Girl și The Sweet Escape. Pe lângă muzică, Gwen Stefani este apreciată pentru stilul său vestimentar și pentru influența pe care a avut-o asupra modei pop. De asemenea, a apărut în filme și emisiuni de televiziune.

Zlatan Ibrahimović este un fost fotbalist suedez, considerat unul dintre cei mai buni atacanți ai generației sale. Născut pe 3 octombrie 1981, în Malmö, Suedia, şi-a început cariera profesionistă la Malmö FF, iar talentul său l-a ajutat să ajungă rapid la cluburi importante din Europa. A jucat pentru echipe precum Ajax, Juventus, Inter Milano, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain și Manchester United. A câștigat numeroase trofee și a devenit cunoscut pentru tehnica sa, forța fizică și golurile spectaculoase. La nivel internațional, Zlatan a reprezentat Suedia și este golgheterul all-time al naționalei. Unul dintre cele mai memorabile goluri ale sale a fost o execuție acrobatică de la mare distanță împotriva Angliei, în 2012. În 2023, și-a anunțat retragerea din fotbalul profesionist, încheind o carieră de peste două decenii. Prin performanțele sale și stilul spectaculos de joc, Zlatan Ibrahimović a rămas una dintre figurile importante ale fotbalului internațional.

Ziua Unității Germane este sărbătorită în fiecare an pe 3 octombrie și marchează reunificarea Germaniei din 1990. După cel de-al Doilea Război Mondial, Germania a fost împărțită în două state: Republica Federală Germania (Germania de Vest) și Republica Democrată Germană (Germania de Est). Un moment important al procesului de reunificare a fost căderea Zidului Berlinului, la 9 noiembrie 1989, eveniment care a permis intensificarea legăturilor dintre cele două Germanii. În anul următor, la 3 octombrie 1990, reunificarea a devenit oficială. Această zi este una dintre cele mai importante sărbători naționale ale Germaniei. Ea simbolizează unitatea, libertatea și depășirea divizării politice care a marcat țara timp de mai multe decenii. În fiecare an, pe 3 octombrie, în Germania sunt organizate ceremonii, evenimente culturale și manifestări publice pentru a comemora reunificarea.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1804: Allan Kardec 🇫🇷✒️ a fost pseudonimul folosit de pedagogul și scriitorul francez Hippolyte Léon Denizard Rivail. El este autorul celor cinci cărți cuprinse în Codificarea Spiritistă și fondatorul Spiritismului

🎂1863: Constantin N. Hurmuzaki 🇷🇴🌿🦋 entomolog, botanist, profesor de entomologie și biogeografie la Universitatea din Cernăuți (din 1931), a efectuat de asemenea contribuții științifice în domeniul coleopterelor și lepidopterelor din România. Din 1919 a fost ales membru de onoare al Academiei Române

🎂1872: Hermann Anschütz-Kaempfe 🇩🇪🧭 cercetător, inventator al busolei giroscopice

🎂1923: Cezar Lăzărescu, arhitect 🇷🇴🧱 Gheorghiu-Dej îl numește responsabilul planului de dezvoltare al litoralului românesc; printre proiecte mai sunt: Vila “Lac 2” la București Floreasca, Restaurantul „Perla Mării” din Eforie nord, 21 de hoteluri și 8 restaurante, comerțuri, baruri și cluburi la Mamaia, Hotelul Europa la Eforie nord, Trei vile prezidențiale la Eforie nord, Aeroportul Otopeni

🎂1936: Steve Reich 🇺🇸🎼 compozitor, unul din pionierii muzicii minimaliste, împreună cu La Monte Young, Terry Riley și Philip Glass

🎂1949: Lindsey Buckingham 🇺🇸🎸🎤 (Fleetwood Mac)

🎂1954: Stevie Ray Vaughan 🇺🇸🎸

🎂1959: Silvia Dumitrescu 🇷🇴🎤 s-a lansat la Festivalul național de muzică ușoară de la Mamaia ’85 unde a obținut Premiul I la secțiunea „Interpretare”

🎂1964: Clive Owen 🇬🇧🎬

🎂1967: Denis Villeneuve 🇨🇦🎥 Dune, Blade Runner 2049, Sicario, Arrival, Prisoners

🎂1969: Gwen Stefani 🇺🇸🎤

🎂1973: Neve Campbell 🇺🇸🎬 A câștigat faima pentru rolul din thrillerul Scream

🎂1973: Lena Headey 🇬🇧🎬 300, Game of Thrones, The Purge

🎂1976: Seann William Scott 🇺🇸🎬 cunoscut mai ales pentru rolul lui Steve Stifler în seria de filme American Pie

🎂1978: Shannyn Sossamon 🇺🇸🎬 A Knight’s Tale, 40 Days and 40 Nights, The Rules of Attraction, The Order, Kiss Kiss Bang Bang, The Holiday, Wristcutters: A Love Story, Road to Nowhere, The End of Love, Sinister 2

🎂1978: Claudio Pizarro 🇵🇪⚽️ În 476 meciuri din Bundesliga a marcat 197 goluri și este pe locul doi pe lista marcatorilor străini din toate timpurile

🎂1981: Zlatan Ibrahimović 🇸🇪⚽️ considerat unul dintre cei mai mari atacanți din istorie, datorită execuțiilor și tehnicii sale excepționale, fiind deseori comparat cu Marco van Basten

🎂1988: Alicia Vikander 🇸🇪🎬 În 2016 a câștigat Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar în „Daneza”

Decese 🕯

🕯️1999: Akio Morita 🇯🇵🎧 Împreună cu Ibuka Masaru, a fost co-fondator al Sony. În 1979, a fost introdus Walkman, făcându-l unul dintre primele playere de muzică portabile din lume. În 1984, Sony a lansat seria Discman care și-a extins marca Walkman la produsele CD portabile

🕯️2004: Janet Leigh 🇺🇸🎬 Psycho (1960), mama actriței Jamie Lee Curtis

🕯️2025: Remo Girone 🇺🇸🎬 La piovra (Caracatiţa, 1984 – 2001), Ford v Ferrari (2019), The Equalizer 3 (2023)

Evenimente📋

📋🇩🇪 Ziua națională. Ziua Unității Germane (Tag der Deutschen Einheit)

Calendar 🗒️

🗒️42 î.Hr.: Prima bătălie de la Filipi. Triumvirii Octavian și Marc Aureliu se confruntă cu asasinii lui Cezar – Brutus și Cassius, fără ca vreuna din părți să obțină victoria

🗒️382: Teodosiu I încheie o înțelegere de alianță cu goțiii împinși de huni peste Dunăre

🗒️1385: Prima menționare a județului Jaleș (primul din Țara Românească)

🗒️1739: Tratatul de la Nissa semnat între Imperiul Otoman și Rusia duce la sfârșitul războiului ruso-turc 1736–1739

🗒️1778: James Cook ajunge în Alaska

🗒️1789: George Washington propagă primul ziua Thanksgiving Day

🗒️1849: Edgar Allan Poe este găsit căzut pe un trotuar în Baltimore, Maryland, în stare de confuzie mintală după o dispariție de câteva zile. Este ultima dată când este văzut în public înainte de moartea sa

🗒️1863: Abraham Lincoln a declarat a patra zi de joi din luna noiembrie drept Thanksgiving Day („Ziua Recunoștinței”)

🗒️1908: Ziarul „Pravda” este fondat de Lev Troțki, Adolph Joffe, Matvei Skobelev și alți ruși exilați la Viena

🗒️1929: „Regatul sârbilor, croaților și slovenilor” își schimbă numele în „Regatul Iugoslaviei”

🗒️1932: Irakul își câștigă independența față de Marea Britanie

🗒️1935: A început agresiunea Italiei împotriva Etiopiei

🗒️1942: Racheta germană A4-/V-2, prima rachetă balistică din lume și primul obiect care a făcut un zbor suborbital a fost testată cu succes pentru prima oară

🗒️1952: Marea Britanie testează cu succes arme nucleare și devine a treia putere nucleară a lumii

🗒️1953: Participarea capitalului străin la exploatarea petrolului este interzisă în Brazilia

🗒️1990: Reunificarea Germaniei: Germania de Est aderă la Germania de Vest, astfel ziua de 3 octombrie înlocuiește ziua de 17 iunie ca zi de sărbătoare națională a Germaniei

🗒️2005: Eclipsă inelară parțială de soare