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Cristela Georgescu, mesaj în a patra noapte de arest a lui Călin Georgescu: „Mai puternică decât durerea să ne fie credința”

Elena Popescu
Cristela Georgescu, mesaj în a patra noapte de arest a lui Călin Georgescu: „Mai puternică decât durerea să ne fie credința”
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Cristela Georgescu a transmis, vineri seară, un nou mesaj, în contextul în care soțul său, Călin Georgescu, se află în arest preventiv.

Soția fostului candidat la alegerile prezidențiale se adresează susținătorilor acestuia, cărora le mulțumește pentru miile de mesaje primite și pe care îi îndeamnă să rămână uniți și să continue să se roage.

Cristela Georgescu spune că, în ultimele zile, a primit mii de mesaje și că a simțit atât susținerea celor care i-au scris, cât și neliniștea acestora.

”2 octombrie 2026. Începe a patra noapte. Împreună. În aceste zile și nopți am primit mii de mesaje, v-am auzit și v-am simțit dragostea, dar și zbuciumul, neliniștea. Tocmai de aceea vă scriu și vă reamintesc cu toată recunoștința: suntem cu toții într-o Lucrare. Lucrarea lui Dumnezeu, nu a oamenilor! Dacă El ne-a învrednicit de o asemenea cinste, să nu-I zădărnicim nicicum Lucrarea. Nu vă lăsați copleșiți!”, a scris Cristela Georgescu pe pagina sa de Facebook.

Cristela Georgescu: ”Mai puternică decât durerea să ne fie credința”

În continuarea mesajului, Cristela Georgescu face apel la credință și rugăciune. Aceasta afirmă că etapa prin care trece familia sa ”are un rost” și îi îndeamnă pe cei care îl susțin pe Călin Georgescu să nu-și piardă credința.

”Mai puternică decât durerea să ne fie credința. Mai fierbinte decât mâhnirea în fața nedreptății să ne fie rugăciunea. Această etapă are un rost. Dacă nu ne-ar fi fost de folos, Dumnezeu nu ar fi îngăduit-o. Să rămânem tari în credință, căci pe măsura credinței noastre ne va răspunde Dumnezeu!. Familia mea mare, să stăruim în rugăciune. Împreună. Asta e tot ce contează”, a mai scris Cristela Georgescu.

Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile

Curtea de Apel București a decis marți arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu și a omului de afaceri Ionel Rusen. Instanța a admis contestația formulată de DIICOT împotriva măsurii controlului judiciar, iar hotărârea este definitivă.

După pronunțarea deciziei, Georgescu a fost preluat de polițiști de la locuința sa din Mogoșoaia și transportat la Arestul Central. Susținătorii săi s-au strâns în fața instituției încă din seara în care acesta a fost încarcerat, iar manifestațiile au continuat și în noaptea următoare.

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