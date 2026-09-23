Locuințele din Calafat sunt încălzite în continuare cu sobe pe lemne. Și asta pentru că visul oamenilor ca rețeaua de gaze să ajungă în casele lor este unul îndepărtat. Pentru conducta principală trebuie găsit un alt traseu, întrucât au fost identificate 21 de situri arheologice. Pentru conducta secundară sunt șanse ca lucrările să înceapă la finalul anului 2027, estimează autoritățile.

Gheorghe Guțulescu este preot în orașul Calafat. După ce, în urmă cu 30 de ani, rețeaua de termoficare a fost desființată, bărbatul a adus un șemineu-sobă în apartament, care funcționează pe lemne. Acum deja se pregătește pentru iarnă.

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„Nu cred că vom avea în curând gaze. Așa facem în fiecare iarnă, focul în sobe pe lemne”, spune bărbatul.

În Calafat, pentru multe familii, pregătirea pentru sezonul rece începe cu aprovizionarea cu lemne. În lipsa unei alternative accesibile, soba rămâne principala sursă de căldură pentru numeroase locuințe.

2.100 de localități din România nu au acces la rețeaua de gaze naturale

Problema nu este însă una specifică doar acestui oraș. La nivel național, peste 2.100 de localități din România nu au acces nici la rețeaua de gaze naturale, nici la sisteme centralizate de încălzire. Dintre acestea, aproximativ 200 sunt orașe. Datele apar într-o analiză Fordaq.

Pentru oamenii care încă se încălzesc cu lemne, fiecare toamnă înseamnă cheltuieli în plus și grija de a-și face din timp proviziile pentru iarnă.

„Nu sunt speranțe că va ajunge conducta prea curând la noi în oraș, dar sperăm că se va rezolva odată și această problemă. Fiecare își încălzește locuința cum poate”, spune Mihai Cotea, primarul municipiului Calafat.

În Dolj, amploarea fenomenului se vede și în numărul beneficiarilor de ajutoare pentru încălzirea cu lemne. Numai în luna iulie 2026, peste 46.000 de persoane din județ au beneficiat de suplimentul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri.

Iar în spatele cifrelor sunt familii pentru care soba pe lemne nu este o alegere, ci singura variantă de încălzire disponibilă.