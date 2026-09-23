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Ponta critică programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan: Ce blestem pe țara asta! Să-l ascultăm pe Siegfried (după Klaus și după Fritz) cum ne ia de proști!

Ponta critică programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan: Ce blestem pe țara asta! Să-l ascultăm pe Siegfried (după Klaus și după Fritz) cum ne ia de proști!
Victor Ponta, Siegfried Mureșan. Colaj foto: Gândul
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Fostul premier Victor Ponta a făcut publică o reacție critică după ce premierul desemnat și-a făcut public programul de guvernare. Potrivit lui Ponta, Siegfried Mureșan ar continuă o linie începută de fostul președinte Klaus Iohannis și de neamțul Dominic Fritz.
Într-un scurt mesaj postat pe contul său de socializare, fostul premier apreciază că Mureșan ar fi „un blestem”, după Iohannis și președintele USR, Dominic Fritz
Ce blestem pe țara asta! Să-l ascultăm pe Siegfried (după Klaus și după Fritz) cum ne ia de proști! Pe toți, tot timpul! 🤢🤢🤢
La noi Inteligența artificială nu face față în lupta cu prostia naturală 🤢🤢🤢!

Ponta sugerează că ar fi dispus să-i dea voturi

Pe de altă parte, Ponta spune că este dispus să discute cu premierul desemnat Siegfried Mureșan, dacă acesta va solicita sprijinul grupului Uniți pentru România. Însă nu crede că acesta va obține voturile necesare pentru învestirea Guvernului.

Prezent la Digi24, fostul premier apreciază că nici măcar Mureșan nu și-ar dori ca Executivul pe care îl va propune să treacă de Parlament.

Pe Facebook, premierul desemnat de Nicușor Dan a încărcat, în dreptul mesajului, o imagine în care apare alături de Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Tanczos Barna.

„Eu cred că nici domnul Siegfried Mureșan nu vrea să fie votat”, a declarat Victor Ponta. Potrivit acestuia, actuala procedură pentru formarea Guvernului este o pierdere de timp. Astfel, premierul desemnat ar trebui să discute inclusiv cu formațiunile care nu îi susțin în mod direct candidatura.
„Eu cred că nici domnul Siegfried Mureșan nu vrea să treacă”, a mai spus Ponta.

Grupul Uniți pentru România nu a fost contactat de Mureșan

Fostul președinte PSD afirmă că grupul Uniți pentru România nu a fost contactat până în acest moment de Siegfried Mureșan, deși voturile formațiunii ar putea fi relevante în calculul pentru învestirea unui nou guvern.

Fostul premier susține că formațiunea sa este dispusă să poarte discuții cu premierul desemnat, în cazul în care acesta va solicita o întâlnire. „Nu ne-a căutat, dar dacă ne caută, e binevenit la Grupul Uniți pentru România”, a conchis politicianul.

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