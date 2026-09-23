Fostul premier Victor Ponta a făcut publică o reacție critică după ce premierul desemnat și-a făcut public programul de guvernare.

Dominic Fritz. Într-un scurt mesaj postat pe contul său de socializare, fostul premier apreciază că Mureșan ar fi „un blestem”, după Iohannis și președintele USR,

Ce blestem pe țara asta! Să-l ascultăm pe Siegfried (după Klaus și după Fritz) cum ne ia de proști! Pe toți, tot timpul!

La noi Inteligența artificială nu face față în lupta cu prostia naturală

Ponta sugerează că ar fi dispus să-i dea voturi

Pe de altă parte, Ponta spune că este dispus să discute cu premierul desemnat Siegfried Mureșan, dacă acesta va solicita sprijinul grupului Uniți pentru România. Însă nu crede că acesta va obține voturile necesare pentru învestirea Guvernului.

Prezent la Digi24, fostul premier apreciază că nici măcar Mureșan nu și-ar dori ca Executivul pe care îl va propune să treacă de Parlament.

„Eu cred că nici domnul Siegfried Mureșan nu vrea să fie votat”, a declarat Victor Ponta. Potrivit acestuia, actuala procedură pentru formarea Guvernului este o pierdere de timp. Astfel, premierul desemnat ar trebui să discute inclusiv cu formațiunile care nu îi susțin în mod direct candidatura.

„Eu cred că nici domnul Siegfried Mureșan nu vrea să treacă”, a mai spus Ponta.

Grupul Uniți pentru România nu a fost contactat de Mureșan

Uniți pentru România Fostul președinte PSD afirmă că grupunu a fost contactat până în acest moment de Siegfried Mureșan, deși voturile formațiunii ar putea fi relevante în calculul pentru învestirea unui nou guvern.