Dragoș Pîslaru îi răspunde lui Sorin Grindeanu și acuză PSD de dublu standard, după ce președintele social-democraților a declarat astăzi că Siegfried Mureșan ar trebui să demisioneze din Parlamentul European pentru a demonstra că este „serios”. Ministrul demis al Muncii și al Fondurilor Europene a subliniat că Grindeanu nu a avut aceeași cerință în cazul lui Eugen Tomac, care se afla în aceeași situație, pentru un cabinet din care PSD făcea parte.

Președintele PSD a susținut astăzi o conferință de presă prin intermediul căreia i-a cerut demisia lui Mureșan din Parlamentul European, precizând că că acesta este momentul adevărului pentru premierul desemnat. Dragoș Pîslaru acuză PSD și pe Sorin Grindeanu de dublu standard și susține că președintele social-democraților nu a șoptit nici măcar un ”cuvințel” despre necesitatea demisiei lui Tomac.

”Președintele PSD Sorin Grindeanu îi cere astăzi lui Siegfried Mureșan demisia din Parlamentul European. Zice dumnealui că doar așa ar dovedi Siegfried Mureșan că este „serios“ în intenția de a obține mandatul de prim-ministru al României.

În schimb, în luna iulie, atunci când președintele României l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru un cabinet din care PSD făcea parte, domnul Grindeanu nu a șoptit nici măcar un cuvințel despre necesitatea demisiei domnului Tomac din Parlamentul European. Un dublu standard lipsit de sens și o solicitare aberantă, care doar amplifică această criza politică în care PSD și AUR au aruncat România cu mai bine de 5 luni în urmă”, a scris Dragoș Pîsalru pe pagina sa de Facebook.

Grindeanu l-a numit pe Mureșan ”Bolojan Second Hand” și i-a cerut demisia din Parlamentul European

În discursul său de astăzi, Grindeanu l-a numit pe Mureșan „Bolojan Second Hand” și „pionul lui Ilie Bolojan” și i-a cerut să demisioneze din Parlamentul European dacă intenția sa de a deveni premier este una reală. De altfel, liderul social-democraților a sublinat că îl așteaptă la sediul partidului pentru o discuție despre economie și programul de guvernare.