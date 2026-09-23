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Pîslaru acuză PSD de dublu standard după ce Grindeanu i-a cerut lui Mureșan să demisioneze din Parlamentul European: ”O solicitare aberantă”

Pîslaru acuză PSD de dublu standard după ce Grindeanu i-a cerut lui Mureșan să demisioneze din Parlamentul European: ”O solicitare aberantă”
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Dragoș Pîslaru îi răspunde lui Sorin Grindeanu și acuză PSD de dublu standard, după ce președintele social-democraților a declarat astăzi că Siegfried Mureșan ar trebui să demisioneze din Parlamentul European pentru a demonstra că este „serios”. Ministrul demis al Muncii și al Fondurilor Europene a subliniat că Grindeanu nu a avut aceeași cerință în cazul lui Eugen Tomac, care se afla în aceeași situație, pentru un cabinet din care PSD făcea parte.

Președintele PSD a susținut astăzi o conferință de presă prin intermediul căreia i-a cerut demisia lui Mureșan din Parlamentul European, precizând că că acesta este momentul adevărului pentru premierul desemnat. Dragoș Pîslaru acuză PSD și pe Sorin Grindeanu de dublu standard și susține că președintele social-democraților nu a șoptit nici măcar un ”cuvințel” despre necesitatea demisiei lui Tomac.

”Președintele PSD Sorin Grindeanu îi cere astăzi lui Siegfried Mureșan demisia din Parlamentul European. Zice dumnealui că doar așa ar dovedi Siegfried Mureșan că este „serios“ în intenția de a obține mandatul de prim-ministru al României.
În schimb, în luna iulie, atunci când președintele României l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru un cabinet din care PSD făcea parte, domnul Grindeanu nu a șoptit nici măcar un cuvințel despre necesitatea demisiei domnului Tomac din Parlamentul European. Un dublu standard lipsit de sens și o solicitare aberantă, care doar amplifică această criza politică în care PSD și AUR au aruncat România cu mai bine de 5 luni în urmă”, a scris Dragoș Pîsalru pe pagina sa de Facebook.

Grindeanu l-a numit pe Mureșan ”Bolojan Second Hand” și i-a cerut demisia din Parlamentul European

În discursul său de astăzi, Grindeanu l-a numit pe Mureșan „Bolojan Second Hand” și „pionul lui Ilie Bolojan” și i-a cerut să demisioneze din Parlamentul European dacă intenția sa de a deveni premier este una reală. De altfel, liderul social-democraților a sublinat că îl așteaptă la sediul partidului pentru o discuție despre economie și programul de guvernare.

„Până atunci, domnul Mureşan ar trebui, cel puţin din perspectiva noastră, să facă un gest care să arate că intenţia sa de a deveni premier este una reală, pentru că imaginea pe care a reuşit să o proiecteze în aceste zile este că nu îşi doreşte să fie premier. Face tot ceea ce este posibil să nu ajungă în această funcţie. Şi atunci, cred că ar trebui să ne arate nouă românilor că îşi doreşte cu adevărat această funcţie, că îşi doreşte să fie premier şi, cred că ar trebui, ca să dovedească acest lucru, să-şi anunţe demisia din Parlamentul European. Trebuie să demonstreze că îşi asumă total responsabilitatea pentru România. Acesta, din punctul nostru de vedere, este momentul adevărului pentru domnul Mureşan”, precizează el.

  • Vezi AICI întregul discurs al luui Sorin Grindeanu.
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