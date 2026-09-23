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Martin Scorsese și Robert De Niro, decorați la New York de Macron cu cea mai înaltă distincție civilă a Franței. Ce merite le-au fost recunoscute

Martin Scorsese și Robert De Niro, decorați la New York de Macron cu cea mai înaltă distincție civilă a Franței. Ce merite le-au fost recunoscute
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Regizorul Martin Scorsese și actorul Robert de Niro au fost decorați cu Legiunea de Onoare de către președintele francez Emmanuel Macron, în cadrul unei ceremonii oficiale organizate la New York, la reședința culturală franceză situată în Manhattan.

Macron se află în oraș pentru a participa la Adunarea Generală a ONU, iar cei doi grei ai cinematografiei americane, ambii în vârstă de 83 de ani, au primit cea mai înaltă distincție civilă a Franței pentru „angajamentul lor față de cinema și conservarea acestuia”, scrie Mediafax.

La eveniment a fost prezent și actorul Leonardo DiCaprio, un alt colaborator de lungă durată al lui Scorsese, care fusese deja numit Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor în anul 2005, la Paris.

Președintele Macron i-a înmânat insignele de Mare Ofițer al Legiunii de Onoare regizorului Martin Scorsese, care a dedicat decenii restaurării patrimoniului cinematografic mondial și sprijinirii cinematografelor independente.

”Aceasta este discuția la nivel mondial de care toți avem nevoie”, scrisese Martin Scorsese înaintea începerii acelui eveniment.

Președintele francez i-a acordat, de asemenea, insignele de Ofițer al Legiunii de Onoare actorului Robert De Niro, care a apărut în zece filme importante alături de Martin Scorsese (inclusiv Taxi Driver și Goodfellas), pentru „angajamentul său față de alfabetizarea media și creația audiovizuală independentă”. Leonardo DiCaprio s-a numărat printre invitații prezenți la Villa Albertine, reședința culturală franceză din inima Manhattanului, pentru ceremonie. Actorul a fost înnobilat Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor în 2005, la Paris.

Industria cinematografică, amenințată de inteligența artificială

Emmanuel Macron, aflat la New York pentru Adunarea Generală a Națiunilor Unite, a găzduit Summitul Lumière pe 7 septembrie la Saint-Paul-de-Vence (Alpes-Maritimes) pentru a sprijini industria cinematografică, amenințată de inteligența artificială și platformele de streaming. Acest summit, scrisese Martin Scorsese înainte de eveniment, „este discuția globală de care avem cu toții nevoie”.

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