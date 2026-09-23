Un elicopter militar Mi-8 al Rusiei a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian al Poloniei dinspre exclava Kaliningrad, a anunțat miercuri Comandamentul Operațional al Armatei Poloneze.

Elicopterul a survolat teritoriul polonez timp de 42 de secunde și a înaintat la o adâncime de până la 300 de metri dincolo de frontieră.

Drept reacție, Polonia a ridicat imediat de la sol avioane de vânătoare și a plasat forțele terestre în stare de alertă, apreciind că incidentul părea să testeze capacitatea de reacție a sistemului său de apărare aeriană.

„Avioanele de vânătoare au fost decolate, iar forțele și mijloacele terestre au rămas în așteptare. Natura incidentului indică faptul că Rusia testează din nou disponibilitatea apărării noastre aeriene”, a precizat armata poloneză.

Săptămâna trecută, prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că Rusia ar putea lansa „atacuri hibride cu drone și rachete” împotriva Poloniei și a altor națiuni NATO care sprijină Ucraina în următoarele săptămâni și luni, prezentându-le în același timp ca fiind accidentale.

Țările din Europa sunt în alertă în urma evaluărilor serviciilor de informații care avertizează că Moscova ar putea testa NATO prin acțiuni care variază de la sabotaj, atacuri cibernetice și activități cu drone până la o operațiune militară limitată.