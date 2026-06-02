Bitcoin cade sub 70.000 de dolari pentru prima dată în două luni. Escaladarea războiului SUA-Iran, motivul invocat de analiști

Bitcoin a coborât sub pragul de 70.000 de dolari, afectat de escaladarea tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și de vânzările realizate de mari deținători. Corecția s-a extins și asupra altor criptomonede majore, în timp ce investitorii se retrag din activele riscante și ETF-urile înregistrează ieșiri semnificative de capital.

Bitcoin cade sub 70.000 de dolari pentru prima dată în două luni

Pe 2 iunie, Bitcoin a înregistrat o scădere de 3,9%, coborând la 69.751 de dolari. Este prima dată în ultimele două luni când criptomoneda pierde nivelul de 70.000 de dolari.

Declinul vine pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Statele Unite și Iran, dar și al vânzărilor parțiale din rezervele companiei Strategy.

Corecția nu s-a limitat la Bitcoin. Majoritatea activelor din top 10 au intrat în zona roșie. BNB a pierdut 0,6%, Solana a scăzut cu 1,4%, iar XRP a înregistrat un declin de 3%.

Factor geopolitic și retragerea investitorilor din risc

Analistul Dominic John de la Zeus Research leagă mișcarea pieței de intensificarea tensiunilor geopolitice.

În contextul suspendării negocierilor dintre Washington și Teheran, investitorii au început să reducă expunerea pe active volatile, temându-se de posibile perturbări în Strâmtoarea Hormuz.

Un element suplimentar de presiune vine din partea companiei Strategy, care a vândut 32 de BTC, în valoare de aproximativ 2,5 milioane de dolari. Este prima vânzare din decembrie 2022.

Fondurile sunt direcționate către plata dividendelor pentru acțiuni preferențiale, potrivit forklog.com.

Deși tranzacția este considerată redusă ca impact direct, analiștii o văd ca un semnal psihologic important pentru piață.

Jeff May, director operațional la BTSE, consideră că astfel de decizii arată presiunea resimțită chiar și de marii deținători în contextul scăderii recente.

Bitcoin, un activ de risc

Șeful cercetării de la Bitrue, Andri Fauzan Adjima, afirmă că Bitcoin se comportă în această perioadă mai degrabă ca un activ de risc corelat cu factorii macroeconomici, decât ca un instrument de protecție.

El consideră însă că această fază este temporară, iar o îmbunătățire a condițiilor de piață ar putea readuce o creștere semnificativă.

Datele Santiment arată, de asemenea, o preferință tot mai mare a investitorilor pentru acțiuni, considerate mai stabile și cu randamente mai predictibile.

Santiment notează că marii deținători au început să mute monede după scăderea prețului spre 70.011 dolari.

Rețeaua Bitcoin a înregistrat un număr record de tranzacții de peste 100.000 de dolari începând cu 22 aprilie. Istoric, astfel de creșteri ale transferurilor mari în timpul corecțiilor sunt asociate cu faze de acumulare.

ETF-uri sub presiune

Pe 1 iunie, ETF-urile bazate pe „aur digital” au înregistrat ieșiri nete de 483,76 milioane de dolari, continuând trendul negativ început pe 15 mai.

Cea mai mare retragere a venit din fondul IBIT al BlackRock, unde au fost scoși 440,3 milioane de dolari. Singura intrare notabilă a fost de 6,14 milioane de dolari în MSBT, administrat de Morgan Stanley.

În total, în ultimele 11 zile, fondurile au pierdut 3,45 miliarde de dolari, iar luna mai a închis cu ieșiri de 2,43 miliarde de dolari, cel mai slab rezultat lunar din noiembrie 2025.

Analizele Bitrue pun acest declin pe seama inflației din SUA și a randamentelor ridicate ale obligațiunilor, care determină investitorii instituționali să mute capitalul către alte zone, inclusiv acțiuni din sectorul inteligenței artificiale.

Ethereum ETF continuă seria negativă

ETF-urile spot pe Ethereum au înregistrat a 15-a zi consecutivă de ieșiri, cu 44,44 milioane de dolari retrași pe 1 iunie.

În săptămâna 25-29 mai, produsele de investiții în active digitale au cumulat ieșiri de 1,67 miliarde de dolari.

