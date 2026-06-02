Traian Băsescu nu-l vrea premier pe Eugen Tomac. Fostul președinte propune o soluție surprinzătoare pentru rezolvarea crizei politice

Fostul președinte Traian Băsescu avertizează că tergiversarea desemnării unui premier și ideea unui „guvern al meu” pot duce la instabilitate politică și economică, în contextul în care președintele Nicușor Dan se pregătește să-l anunțe pe Eugen Tomac, liderul PMP, ca premier desemnat. Reamintim că PMP a fost partidul creat de Traian Băsescu.

Băsescu se opune numirii lui Tomac

„Nu merge cu «premier surogat»! Tergiversarea desemnării unui premier și a formării unui guvern solid, cu o susținere certă în Parlament, deteriorează rapid situația politică, economică, socială şi de securitate a țării, agravate şi de faptul că şeful armatei este pus sub urmărire penală”, transmite Traian Băsescu, într-un mesaj postat marți pe Facebook.

De asemenea, Băsescu acuză partidele că pun interesele de partid înaintea interesului național.

„Din păcate, pentru partidele parlamentare orgoliile, interesele de partid şi ale clientelei politice sunt mai presus de interesul ca ţara să beneficieze de un guvern solid într-o perioadă de criză. Partidele Alianţei trebuie să ştie că prin «linii roşii» şi acuzaţii reciproce nu pot justifica nici sustragerea de la asumarea răspunderii şi nici sabotarea intereselor legitime ale ţării într-un moment de criză”, mai spune fostul președinte.

Traian Băsescu oferă soluția pentru viitorul Guvern

Fostul președinte susține că „singura soluție credibilă și utilă pentru țară este menținerea Protocolului Alianței și desemnarea unui premier din partea PN, altul decât Bolojan sau, dacă liberalii nu își mai asumă această responsabilitate, desemnarea unui premier din partea PSD, altul decât Grindeanu.”

„Ideea unui «guvern al meu», prin desemnarea unui candidat fără partid parlamentar, este o eroare. Dacă «guvernul meu» va fi investit de Parlament, va fi un guvern slab cu un «premier surogat» dar şi cu un preşedinte care devine «preşedinte surogat», subliniază fostul președinte.

„Iar după un timp, noi toţi vom afla că «tandemul surogat» a devalizat bugetul ţării, a tăiat alocaţia pentru mame, a mărit tva-ul, a mărit datoria ţării şi că nu poate face nimic. Asta e!”, mai spune Traian Băsescu.

Reacția fostului președinte apare în contextul în care președintele Nicușor Dan este așteptat să-l anunțe marți pe Eugen Tomac drept premier desemnat. Numele acestuia a fost vehiculat de altfel în ultimele săptămâni ca posibilă variantă acceptată de social-democrați.

