Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Pestok, precizează că războiul dintre Ucraina și Rusia s-ar putea încheia până la sfârșitul zilei dacă forțele Armate Ucrainene se retrag din regiunile rusești.

„În ceea ce-l privește pe Zelenski și încetarea războiului până la sfârșitul anului, războiul s-ar putea termina până la sfârșitul zilei. Am vorbit despre asta în repetate rânduri. Președintele a vorbit și el despre asta când a vorbit la Ministerul rus de Externe”, a declarat Peskov reporterilor marți.

„Pentru a face acest lucru, Zelenski trebuie să ordone forțelor sale armate să părăsească teritoriul regiunilor rusești”, a subliniat el.