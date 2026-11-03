Corina Drăgotescu, corespondență din SUA, în ziua alegerilor: Visul american ajunge coșmarul american

Se ascut cuțitele, se fac planuri pentru ce urmează după alegerile americane. Democrații vor să-i restrângă puterile lui Trump și să-i cenzureze fiecare decizie, Trump are deja planuri cum să-i fenteze. Lupta nu se va termina în ziua alegerilor. De fapt, cred că nici alegerile nu se vor termina în ziua alegerilor. Anii anteriori au arătat că rezultatele, când lupta e strânsă, se contestă, se renumară voturile, se atacă în justiție. E foarte probabil că Moș Crăciun să găsească o Americă aflată încă în proces electoral de contestare a votului și rezultatelor. De regulă, în anii liniștiți, rezultatele finale se publică abia la începutul lui decembrie.

Trump a dus turneele electorale la paroxism

Ultimele luni au însemnat un efort enorm făcut de Trump ca să păstreze majoritatea în Congres. Este un fapt istoric că, partidul aflat la putere, în midterms, pierde alegerile. Cu toate astea Trump n-a cedat. A dus campania asta dincolo de orice închipuire în materie de promisiuni, inclusiv bani cash pentru electorat. Pentru el nu a existat varianta nereușitei. Abia la final, acum câteva zile, a aceptat că, dacă se schimba echilibrul de putere, va găsi o cale de conviețuire. A fost o declarație publică, în treacăt, formulată aproape cu dezgust. Nu a folosit termenul de conviețuire, ci a zis că o să găsească o cale.

În spatele ușilor închise, stafful și consilierii săi au deja pregătite strategiile de luptă cu noul Congres. Ei spun că Trump va continua demersurile de a securiza granițele, măsuri mai stricte pentru studenții străini, pentru lucrătorii străini și chiar o regândire a sistemului de tarife, decizii care pot fi luate, la limită, fară Congres. Practic, Trump ar vrea să guverneze fară Congres. Se așteaptă totuși să fie investigate unele măsuri luate pană acum. Pierdera Senatului, care este critic în acest moment, ar inseamna că democrații pot bloca numirile din ramura puterii judecătorești și executive. Democrații și republicanii vor fi într-un joc continuu de-a șoarecele și pisica în privința a tot ce va însemna legislație în SUA. De exemplu, “The One beautiful Bill Act”, semnat în 2025 de către Trump, are măsuri dureroase pentru americani, dar începând cu 2027, adică anul în care democrații vor fi la putere în Congres. Medicare, care este o formulă cumva de asigurare medicala de stat, pentru cei cu varsă de peste 65 de ani, va avea tăieri succesive de fonduri până în 2032. Suportul financiar pentru energia verde, o obsesie democrata va fi tăiat pe parcursul lui 2028. Astea toate și multe alte reglementări devin fi instrumente de hărțuială politică între cele două tabere tradiționale.

Globalismul ataca Suveranismul

Să vedem și ce ar putea să însemne, pentru Europa, și pentru noi, ca români schimbarea de putere în balanța Congresului. Mai întâi o inversare în politica față de Ucraina. Un suport activ pentru partea ucraineană, bani și armament, atitudine restrictivă fata de Rusia, la fel ca în timpul mandatului Biden. În ceea ce privește Iranul, e de așteptat o domolire, sau chiar încetare a conflictului. Pentru Europa, pentru noi, ar însemna o stabilizare a prețurilor. O altă dorință a democraților este restabilirea fondurilor de ajutor internațional, toate tăiate de Trump. România a beneficiat de multe astfel de fonduri de la instituții americane. Pe scurt, o relaxare, față de politica actuală. În schimb, toate acele politici globaliste, progresiste vor fi iar la modă și, în timp ce globalismul va căștiga teren, suveranismul va pierde treptat. Peste Ocean, în America, democrații vor încerca să ciuntească mult din puterea de decizie a lui Trump și, deși nu s-a vorbit explicit despre asta, nu aș exclude, personal, nici procedura de suspendare a lui Trump. Cu toate astea, o suspendare nu ar avea șanse de reușită din cauza a celor două treimi cerute pentru Senat ca să aprobe decizia Camerei reprezentanților. Asta nu înseamnă că procedura nu va fi pornită. Ar fi a treia in palmaresul lui Trump si democrații au păreri împărțite.

America, așa cum o știam, dispare după aceste alegeri

Alegerile de azi par să arate o schimbare la nivelul statelor care compun SUA. De exemplu Texas, stat profund republican, până acum, este gata să fie câștigat, după 38 de ani, de candidatul democrat la Senat, James Talarico, ceea ce va adânci fisurile din Partidul Republican. Pierderea statelor tradițional roșii este un semnal de alarmă pentru republicanii care consideră că partidul lor s-a îndepărtat prea mult de la linia tradițională de dreapta, cea a lui Reagan, adică un stat federal suplu, taxe mici și libertăți individuale peste cele colective. Votul de azi este considerat de analiști “ un referendum economic” pentru că inflația, prețul carburantului și nivelul de trai afectatează negativ ce se întâmplă la urne. Visul american – acces la o casă, rate scăzute, bani deoparte pentru educație și nivel de trai bun- a devenit un coșmar. Pe de altă parte, multe dintre politicile lui Trump, cum ar fi cea privind siguranța frontierelor sau reducerile bugetare sunt acceptate tacit de democrați, care nu au vorbit la revenirea a ceea ce a fost înainte de Trump. De aceea cred că vom avea un set de politici noi, adaptate la noua Americă. Masa socială rămâne și ea cu sechele, de-o parte și alta. Ruptura sociala, acea Americă în care fiecare avea grijă de comunitatea sa, de vecini, atmosfera de conviețuire pașnică, s-a dus și aia. Radicalismul politic nu va fi șters de mâine din corpul social. În plus, partidele sunt într-o situație diferita. Democrații arată ca o formațiune difuză, fără un lider conturat, o entitate politică favorizată acum de un vot negativ. Republicanii sunt absorbiți cu totul de personalitatea lui Trump și, politic, par anihilați de Maga. Lupta pentru putere din SUA ia acum doar o pauză scurtă și se recalibrează cu electoratul. Trump are șansa de a impune în următorii doi ani pe cineva la Casa Albă, probabil Vance, pentru că va specula fiecare decizie parlamentară luată de Democrați. În opinia mea, în următorii ani Trump va pune deoparte politica externă și își va concentra războiul pe disputa cu democrații, în timp ce va lasă restul lumii să se reașeze, și ea, pe alte baze.