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Corina Drăgotescu – America lui Trump, în plină campanie electorală, amintește de România anilor 90: servicii implicate, mită electorală și amenințări

Corina Drăgotescu
Corina Drăgotescu - America lui Trump, în plină campanie electorală, amintește de România anilor 90: servicii implicate, mită electorală și amenințări
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Campania pentru midterms, în SUA, capătă dimensiunea unei acțiuni militare. A început cu promisiuni de mită electorală, cum am spune noi,  și, pe măsură ce se apropie marțea alegerilor, 3 noiembrie, atmosfera e tot mai încărcată. Cu cât atmosfera devine mai apăsătoare, sondajele devin tot mai contestate. Cele mai multe, arătă, la unison, că republicanii vor pierde Camera Reprezentanților, iar Senatul e, de la o zi la alta, ba al republicanilor, ba al democraților. Trump face turul Americii într-un raliu ambițios, doar doar stopează tendința descendentă a republicanilor. Și, pentru că e Trump, o face promițând bani și beneficii. Se vorbește mult chiar despre o acțiune masivă de contestare a rezultatelor, dacă republicanii pierd Congresul. Cumva parcă văd o balcanizare a campaniei din SUA, de tip românesc anii 90, cu servicii implicate, mită electorală și amenințări.

Cu forța la vedere. Mascații descind la vot

Un element de noutate este apariția trupelor de ordine federale, ca subiect de campanie . FBI, DHS – Department of Homeland Security- ICE- Immigration and Customs Enforcement și, mai nou, CBP- Customs and Border protection- sunt în centrul discuțiilor zilele astea.

În Florida, (vedeți videoul alăturat) CBP și-a făcut apariția lângă o secție de votare  Bineînțeles că au început discuțiile. Agenții erau din sudul Floridei și s-au oprit pe drum să voteze, pentru că și-au dat seama, zic ei, că în marțea alegerilor sunt în misiune, în altă parte. Seful secției de votare nu le-a permis să voteze, pentru că erau în afara districtului lor de votare. Cum ar fi, la noi, în alt județ. Dar a fost suficient să înceapă isteria pe rețele și televiziuni, care arată mascații la vot. Chiar erau cu masca pe figură. În alte părți ale Floridei agenții de combatere a emigrației ilegale- ICE s-au găsit să facă acțiuni de stradă, de control, tocmai în apropierea secțiilor de votare, ceea ce a dat naștere altor discuții. În Delaware, Kentucky, Maryland și Missouri, de asemenea acțiunile lor au fost tot în proximitatea secțiilor de vot.

Ca să se încurce lucrurile și mai mult, Kash Patell, director FBI, a spus că dacă există semnale de pericol atunci se va implica, afirmație contestată de alții, sub imperiul unei legi de o sută de ani care interzice forțelor de ordine să se apropie de locul de votare. ICE spune că nu va opri raziiile în marțea votului, dar că acestea nu au legătură cu votul. În ripostă, diverse organizații cetățenești îndrumă votanții care se simt amenințați în vreun fel, să voteze anticipat sau prin corespondență. Lupta se duce și în justiție. Administrația Trump vrea să blocheze deja 20.000 de voturi exprimate în California pe motiv că cei care au votat nu sunt cetățeni. Justiția a respins această cerere. Deja oficiali din districtul Los Angeles spun că au verificat 200 de cetățeni și majoritatea acestora erau născuți în US.

Promisiuni de bani pentru alegători făcute de Trump

Întăi a ieșit Trump și a promis 5.000 de dolari fiecărui cetățean American dacă ies republicanii în ambele camere. Însumat ar fi 1,2 trilioane de dolari. Acum a venit o altă promisiune. Un million de dolari celor care dau informații despre frauda electorală, după ce vor fi fost condamnate persoanele acuzate de fraudă. În afară de bani cash, Trump în circuitul său electoral mamut le spune alegătorilor că, dacă nu aleg guvernator republican, atunci nu au access la diferite fonduri federale, cum ar fi cele de dezastre naturale sau bani pentru fermieri, ori pentru apă, depinde de la stat la stat. Trump e șmecher când face promisiunile astea. El îndeamnă la votul pentru candidatul său preferat, după care le spune alegătorilor că nu știe ce se va întâmpla dacă iese oponentul acestuia. E o campanie tranzacțională, cum nu am mai văzut în cei 14 ani de stat în SUA. Într-un mod foarte ironic, însă, sondajele arată că 66% dintre votanții înregistrați consideră nepotrivită monetizarea de acest tip. Suntem cu o săptămână inaine de alegerile americane. Șabloanele de campanie par tot mai balcanice, cumva mă aștept, ca român trecut prin toate, să asistam și la încercări de anulare a alegerilor, dacă votul nu va conveni actualei administrații. Nu pot să nu am senzația că noi am fost un teren de încercare. Dacă modelul merge, atunci se va aplica oriunde în lume, chiar și în America.

Momentan sondajele dau o marjă de 6% în plus, în favoarea democraților. Dincolo de mandatele pentru Congres mai este și bătălia pentru Guvernator și, de la stat la stat, pentru diverse propuneri legislative. Votul nu va fi simplu. Va fi complicat, zgomotos, contestat și, poate asemănător, la final, cu evenimentele din ianuarie 2021, care au dus la violențele de stradă.

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