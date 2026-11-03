Rezultatul dorit de Trump: Ultima oară când republicanii au păstrat controlul asupra ambelor camere din Congresul SUA în urma unor alegeri de la mijlocul mandatului

Alegerile de la mijlocul mandatului din 2002 au stabilit un record istoric. George W. Bush a devenit primul președinte din 1934 în timpul căruia propriul partid a menținut majoritatea în Congres și a reușit chiar să obțină noi mandate. Alegerile din 5 noiembrie 2002 s-au desfășurat la numai 14 luni de la atacurile de la 11 septembrie 2001.

Americanii, marcați puternic de prăbușirea Turnurilor Gemene de la New York, și-au pus încrederea în capacitatea administrației republicane de a gestiona războiul împotriva al-Qaeda. După tragedia de la 11 septembrie, războiul împotriva terorismului avea susținere populară. Președintele a avut după discursul ținut pe ruinele World Trade Center o rată de aprobare de 90%. Pe parcurs, popularitatea i-a scăzut la 65%, dar asta nu i-a oprit pe republicani să mențină majoritatea în Congres și pe Bush să fie reales președinte în 2004.

Realizările lui George W. Bush înainte de „Midterms”(2001-2002)

Politica internă: Reformarea educației și reducerea taxelor

La alegerile din 7 noiembrie 2000, republicanii au câștigat președinția și ambele camere ale Congresului. George W. Bush, candidatul republican, l-a învins pe vicepreședintele democrat Al Gore. La începutul mandatului, președintele republican, recunoscut în media pentru gafele dese și a ieșit în evidență cu partidele de golf, pasiunea sa pentru baseball și pictură, vacanțele de la ferma sa din Texas și pozele cu terrierii lui, era mai preocupat de politica internă. Prima sa promisiune a fost reducerea taxelor cu 1,6 trilioane de dolari pe o perioadă de 10 ani.

Cu republicanii majoritari în ambele camere, Legea privind Reconcilierea pentru Creșterea Economică și Reducerea Impozitelor din 2001 a trecut de votul Congresului în mai 2001 și promulgată de președinte pe 7 iunie 2001. Pe 9 august 2001, Bush a semnat un ordin executiv prin care interzicea finanțarea federală a cercetării celulelor stem.

A doua inițiativă politică majoră a fost reformarea învățământului. Bush a vrut să asigure accesul la educație pentru toți minorii americani proveniți din familiile cu venituri scăzute și din grupările minoritare. Legea Niciun Copil Lăsat în Urmă a fost votată de Congres la finalul anului 2001 și semnată de Bush pe 8 ianuarie 2002. În comparație cu Trump, Bush a avut grave probleme cu migrația – între 2000 și 2005, opt milioane de migranți au pătruns ilegal în SUA.

Politica Externă de după atacurile de la 11 septembrie

Pe 11 septembrie 2001 au avut loc atacurile teroriste sinucigașe care s-au soldat cu 3.000 de morți după ce trei avioane deturnate au lovit Turnurile Gemene din New York și Pentagonul. Administrația Bush a creat Departamentul de Securitate Internă și a sporit nivelul de securitate din aeroporturi, vămi și frontiere. Prin Legea Patriotică votată de ambele camere ale Congresului, SUA au extins instrumentele de supraveghere în masă prin monitorizarea apelurilor telefonice și detenție fără proces pentru migranții suspecați de terorism.

Având autorizație pentru a folosi forța militară în contracararea terorismului, pe 7 octombrie 2001, George Bush a bombardat Afganistanul controlat de talibanii acuzați că-i găzduiau pe teroriștii al-Qaeda, inclusiv pe Osama bin Laden, considerat autorul principal al atacurilor de la 11 septembrie.

Războiul din Afganistan. Bush a eliberat țara de sub regimul taliban

La Operațiunea Enduring Freedom au luat parte nu doar SUA, dar și majoritatea statelor membre NATO (Canada, Regatul Unit, Franța, Germania, Italia) , Filipine, Australia, Polonia, România și Noua Zeelandă pentru a susține Statul Islamic al Afganistanului în lupta cu Emiratul Islamic al Afganistanului.

După capturarea capitalei Afganistanului, Kabul, americanii și coaliția internațională au obținut victoria, chiar dacă talibanii au continuat insurgența în zonele montane și Osama bin Laden a evacuat țara. Totuși, afganii au experimentat pentru prima oară democrația după organizarea alegerilor din 2004, câștigate de Hamid Karzai care a devenit primul președinte ales democratic.

„Midterms” (5 noiembrie 2002): Republicanii lui Bush păstrează majoritatea

Alegerile s-au desășurat pe 5 noiembrie 2002 pentru formarea celui de-al 108-lea Congres al SUA. Potrivit rezultatelor, republicanii au reușit să mențină majoritatea în ambele camere și să obțină noi mandate.

La Senat, republicanii conduși de Trent Lott au avut 49,9% din voturi. Înainte de alegeri, republicanii erau la limită, având 49 de locuri și depindeau de votul vicepreședintelui republican Dick Cheney și de votul unui senator independent.

Democrații conduși de Tom Daschle aveau tot 49. După alegeri, republicanii au obținut două mandate de senatori în plus, ajungând la 51 . Democrații au pierdut un loc, ajungând la 48. Dick Cheney, ca vicepreședinte, a fost președintele Senatului pe toată durata mandatului lui George W. Bush.

. Democrații au pierdut un loc, ajungând la 48. Dick Cheney, ca vicepreședinte, a fost președintele Senatului pe toată durata mandatului lui George W. Bush. În alegerile pentru Casa Reprezentanților, republicanii conduși de Dennis Hastert au obținut cu opt locuri mai multe, crescând de la 221 la 229 după ce au obținut 50,0% din voturi. Democrații conduși de Dick Gephardt au pierdut șapte mandate

după ce au obținut 50,0% din voturi. Democrații conduși de Dick Gephardt au pierdut șapte mandate Republicanul Dennis Hastert a fost președintele Camerei Reprezentanților din 1999 până în 2007.

La alegerile pentru funcția de guvernator în 36 de state și două teritorii, democrații au fost în avantaj.

Președinția lui George W. Bush după „Midterms” (2003-2004)

Având majoritate republicană solidă în Congres, Bush a putut invada Irakul pe 20 martie 2003. SUA, sprijinită de o coaliție internațională (Australia, Regatul Unit, Polonia), au lansat Operațiunea Iraqi Freedom pentru a răsturna regimul ba’athist controlat de dictatorul Saddam Hussein, cunoscut pentru opresiuni și atacurile brutale cu arme chimice în războiul cu Iran din anii 1980.

Războiul din Irak – Înlăturarea unuia dintre cei mai sângeroși dictatori

George Bush și Dick Cheney au acuzat Irakul că ar deține arme de distrugere în masă și ar avea legături cu gruparea al-Qaeda. Președintele a primit autoritate din partea ambelor camere ale Congresului (inclusiv din partea unor democrați ca senatoarea Hillary Clinton) să folosească forța militară împotriva Irakului, care a refuzat accesul inspectorilor internaționali.

Chiar dacă Bush a avut susținere favorabilă din rândul clasei politice la nivel bipartizan, 36 milioane de oameni de pe întreaga planetă au protestat împotriva declanșării războiului din ianuarie 2003 până în martie 2003.

SUA au inițiat o campanie de bombardamente „șoc și uimire”, iar forțele de coaliție au lansat o invazie terestră. Forțele irakiene au fost înfrânte rapid. Bagdadul a fost capturat în doar două săptămâni. La finalul anului 2003, Saddam Hussein a fost capturat. Sute de mii de soldați au fost staționați de SUA și de forțele Coaliției pentru a menține stabilitatea și a asigura o tranziție pașnică la democrație.

SUA au ieșit victorioase din Războiul din Irak, dar cu reputația pătată. Totuși, Bush a fost reales în 2004

Bush a ținut discursul victoriei și a declarat misiune încheiată de pe un portavion, cu toate că avea să se confrunte cu o insurgență dură. Nu s-au găsit deloc arme chimice în Irak, ceea ce a dăunat permanent reputației Statelor Unite.

În 2004, Bush l-a învins pe senatorul democrat John Kerry, un veteran al Războiului din Vietnam. A obținut mai multe voturi electorale (286) decât în 2000 (271).

Republicanii au reușit chiar să mențină o majoritate confortabilă în ambele camere ale Congresului SUA. În Senat, republicanii conduși de Bill Frist au obținut cu patru locuri mai multe, ajungând la 55.

La Camera Reprezentanților, republicanii au obținut încă trei mandate, ajungând la 232. Democrații, atunci conduși de Nancy Pelosi, au pierdut încă trei mandate.

Bush, ultimul președinte american care a avut putere deplină timp de aproape două mandate

George W. Bush a devenit primul președinte de la Jimmy Carter încoace al cărui partid a menținut controlul asupra ambelor camere ale Congresului în urma alegerilor de la mijlocul mandatului. Alegerile intermediare din 2002 au fost ultimele la care partidul președintelui aflat la conducere și-a păstrat majoritatea în ambele camere.

Tot Bush a fost primul președinte american de la Franklin Roosevelt în 1934 în timpul căruia partidul său a reușit să obțină noi mandate în ambele camere ale Congresului. De asemenea, Bush a fost ultimul președinte în timpul căruia partidul a deținut puterea în totalitate pentru șase ani, din ianuarie 2001 până în ianuarie 2007.

Alți președinți care au reușit această performanță au fost democrații John F. Kennedy în 1962 și Lyndon B. Johnson în 1966. Johnson a avut susținere din partea Congresului dominat de democrați pentru a continua Războiul din Vietnam. Iar democratul Harry Truman a putut interveni în Războiul din Coreea cu majoritatra democrată din Congres. Franklin Roosevelt a putut să-și ducă mai departe politicile economice New Deal în cele patru mandate prezidențiale. El a fost președintele care i-a condus pe Aliați spre victorie în cel de-al Doilea Război Mondial.

Predicții: Ce ar putea face Trump dacă republicanii mențin majoritatea în ambele camere?

O majoritate confortabilă în Congres pentru un președinte aflat în război este esențială. Iată ce s-ar putea întâmpla dacă republicanii vor menține majoritatea în ambele camere ale Congresului:

Trump va lansa o operațiune militară decisivă să răstoarne sau să incapaciteze militar regimul islamic de la Teheran și să elibereze strâmtoarea Ormuz;

relațiile dintre Israel și țările islamice vor fi normalizate – se prefigurează pace în Orientul Mijlociu pentru prima oară după un secol de conflicte;

Trump va intensifica deportările și politicile antimigrație ilegală;

relațiile cu aliații tradiționali din NATO guvernate de liberali și socialiști s-ar putea răci și mai mult. SUA vor avea relații de prietenie cu statele conduse de guverne conservatoare;

SUA produc cipurile proprii din metalele rare extrase din Ucraina. Dependența de metalele rare ale Chinei și industria de cipuri din Taiwan încetează.

Americanii devin 100% independenți energetic datorită politicii „Drill, Baby, Drill”, având și acces la cei 300 miliarde de barili de petrol din Venezuela;

Începe cu adevărat „Epoca de Aur” anunțată de Trump?

Trump ar putea diminua rolul decizional al SUA în NATO. Celelalte state membre vor trebui să cotizeze mai mult pentru apărare. În plus, Trump va întări poziția globală a Consiliului Păcii pe care îl consideră o alternativă la ONU;

Statele Unite vor avea relații economice și diplomatice înfloritoare cu Federația Rusă ca-n anii de după Războiul Rece. Războiul din Ucraina s-ar putea încheia. UE reia dialogul cu Moscova. Multe state europene reiau importul de gaz rusesc. Riscul izbucnirii celui de-al Treilea Război Mondial scade treptat;

SUA vor cumpăra motorină din Rusia în propriul beneficiu, dar și pentru a-l vinde mai departe către restul țărilor afectate de criza petrolieră. SUA vor face afaceri la nivel global cu petrolul din Venezuela și din Iran, marcând un boom energetic la nivel global ;

dacă miliardarii se vor îmbogăți și mai mult în urma tăierii taxelor, companiile devin mai profitabile, boom-ul Superinteligenței duce la crearea de noi locuri de muncă – se fac progrese semnificative pentru următoarele decenii în infrastructură, medicină, robotică, armată, securitatea și transportul autonom. Dezvoltarea Superinteligenței va accelera – americanii vor trece prin mult așteptata Cea de-a Patra Revoluție Industrială.

republicanii vor crește fondurile pentru explorarea spațială, NASA va trimite astronauți pe Lună în 2028 și va construi prima bază permanentă pe Lună din 2030. Elon Musk ar putea îmbunătăți tehnologia rachetelor Starship pentru colonizarea planetei Marte, roboții Optimus și cipurile Neuralink;

Trump ar putea solicita Congresului să-i acorde dreptul de a candida pentru cel de-al treilea mandat de președinte la alegerile din 2028.

Sursa Foto: The White House/ US Congress/Wikipedia Commons