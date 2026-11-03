Donald Trump riscă să piardă controlul Congresului. Ce se decide astăzi și de ce votul poate schimba politica SUA

Americanii sunt chemați astăzi la urne ca să aleagă membrii Congresului, format din Camera Reprezentanților și Senat. Acestea poartă numele de Midterms pentru că au loc la jumătatea mandatului unui președinte american și pot influența cât de multă libertate va mai avea administrația Trump în ultimii doi ani ai mandatului. Sunt în joc toate cele 435 de mandate din Camera Reprezentanților, 35 de locuri în Senat și 36 de posturi de guvernator.
În prezent, republicanii dețin controlul ambelor camere ale Congresului, însă majoritățile sunt extrem de fragile. Popularitatea lui Donald Trump a scăzut semnificativ, rata de încredere a americanilor ajungând la aproximativ 37%, în timp ce rata celor nemulțumiți a atins un nivel record de 60%, potrivit unui sondaj realizat de NBC.
Dacă opoziția democrată câștigă Camera Reprezentanților, aceasta ar avea puterea de a bloca inițiativele legislative ale administrației Trump. De asemenea, ar prelua conducerea comisiilor de anchetă, obținând dreptul de a cita oficiali și de a cere desecretizarea documentelor. Procedura de impeachment a președintelui (punere sub acuzare care deschide calea spre demitere) ar fi tehnic posibilă, deși liderul democrat Hakeem Jeffries a evitat să confirme un astfel de plan, știind că demiterea efectivă a președintelui necesită două treimi din voturile din Senat, un prag extrem de greu de atins.
Pe de altă parte, dacă democrații câștigă Senatul, ei ar putea bloca numirile propuse de Donald Trump în administrație și sistemul judiciar federal. În schimb, menținerea controlului republican în Senat ar garanta continuarea numirilor fără obstacole majore.
Pe plan extern, aliații din NATO și-au exprimat îngrijorarea că un președinte slăbit pe plan intern ar putea lua decizii radicale în politica externă. Presa americană scrie că administrația americană ar pregăti o nouă serie de lovituri militare împotriva Iranului imediat după finalizarea alegerilor, cu toate că Donald Trump afirmase anterior că nu va lansa atacuri înainte de vot. Casa Albă a refuzat să comenteze aceste rapoarte.
Pentru a prelua controlul Camerei Reprezentanților, democrații trebuie să obțină minimum 218 mandate în urma votului. Majoritatea prognozelor electorale îi indică drept favoriți. Fox News Power Rankings le dă democraților cel puțin 223 de mandate după votul de astăzi, în timp ce republicanii au asigurate 195.
În ceea ce privește Senatul, situația este mult mai strânsă. Republicanii controlează acum 53 din cele 100 de mandate, iar democrații au nevoie să câștige patru locuri în plus pentru a obține majoritatea de 51. În cazul unei egalități de 50-50, controlul rămâne la republicani, deoarece votul decisiv îi aparține vicepreședintelui J.D. Vance. Șansele democraților de a câștiga Senatul sunt evaluate între 65% și 78%, deși analize precum cea făcută de Fox News Power Rankings consideră lupta prea strânsă pentru a desemna un favorit clar.
Cel mai recent sondaj NBC arată că electoratul american preferă în proporție de 52% ca democrații să controleze Congresul, față de 45% care susțin republicanii. Preocupările majore rămân costul vieții, conflictul cu Iranul și politica tarifară. Cu toate acestea, redesenarea circumscripțiilor electorale în state cheie precum Texas, California și Florida ar putea reduce marja de victorie a democraților în Camera Reprezentanților.
Lupta pentru Senat se va decide în nouă state, conform celor mai recente sondaje: Georgia, Maine,North Carolina, Michigan, Ohio, Texas, Iowa, Alaska și Kansas. Democrații conduc sondajele din Georgia, North Carolina, Michigan și Maine, în timp ce cursele cu adevărat strânse vor avea loc în celealte 5 state unde diferențele dintre candidați sunt foarte mici,
Primele secții de votare de pe Coasta de Est a SUA se vor închide miercuri, la ora 01:00 dimineața,ora României. Primele estimări relevante sunt așteptate între 02:00 și 03:00, iar ultimele secții din Alaska și Hawaii se vor închide în jurul orelor 07:00 – 08:00.
În cursele foarte strânse, rezultatul final ar putea rămâne incert pentru mai multe ore sau chiar zile,având în vedere că niciun stat american nu termină numărătoarea completă în noaptea alegerilor.Ministerul Justiției din SUA a anunțat că trimite aproximativ 1.000 de observatori în toate cele 50 de state pentru a monitoriza procesul electoral. Procurorul general nu exclude eventuale contestații,având în vedere istoricul litigiilor electorale declanșate de Donald Trump în anii anteriori.