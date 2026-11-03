Donald Trump riscă să piardă controlul Congresului. Ce se decide astăzi și de ce votul poate schimba politica SUA

Americanii sunt chemați astăzi la urne ca să aleagă membrii Congresului, format din Camera Reprezentanților și Senat. Acestea poartă numele de Midterms pentru că au loc la jumătatea mandatului unui președinte american și pot influența cât de multă libertate va mai avea administrația Trump în ultimii doi ani ai mandatului. Sunt în joc toate cele 435 de mandate din Camera Reprezentanților, 35 de locuri în Senat și 36 de posturi de guvernator.

Scrutinul de astăzi, un test major pentru Donald Trump și republicani

În prezent, republicanii dețin controlul ambelor camere ale Congresului, însă majoritățile sunt extrem de fragile. Popularitatea lui Donald Trump a scăzut semnificativ, rata de încredere a americanilor ajungând la aproximativ 37%, în timp ce rata celor nemulțumiți a atins un nivel record de 60%, potrivit unui sondaj realizat de NBC.

Dacă opoziția democrată câștigă Camera Reprezentanților, aceasta ar avea puterea de a bloca inițiativele legislative ale administrației Trump. De asemenea, ar prelua conducerea comisiilor de anchetă, obținând dreptul de a cita oficiali și de a cere desecretizarea documentelor. Procedura de impeachment a președintelui (punere sub acuzare care deschide calea spre demitere) ar fi tehnic posibilă, deși liderul democrat Hakeem Jeffries a evitat să confirme un astfel de plan, știind că demiterea efectivă a președintelui necesită două treimi din voturile din Senat, un prag extrem de greu de atins.