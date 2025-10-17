Prima pagină » Opinii » Dialogul Trump-Putin, departe de a se fi încheiat. Budapesta, noul pod al diplomației europene?

Dialogul Trump-Putin, departe de a se fi încheiat. Budapesta, noul pod al diplomației europene?

Ștefan Popescu
17 oct. 2025, 14:56, Opinii
Dialogul Trump-Putin, departe de a se fi încheiat. Budapesta, noul pod al diplomației europene?

Anunțul președintelui Donald Trump privind o viitoare întâlnire la Budapesta cu omologul său rus, Vladimir Putin, a provocat o nouă undă de neliniște în mai multe capitale europene. Liderul american a salutat „progresele” unui dialog calificat drept „productiv” cu Moscova, în timp ce o întrevedere preliminară între miniștrii de externe Marco Rubio și Serghei Lavrov este menită să pregătească summitul.

În mesajul publicat pe rețeaua Truth Social, Donald Trump a precizat că a abordat și chestiunea schimburilor comerciale americano-ruse, sugerând că o eventuală ridicare a sancțiunilor împotriva Moscovei ar putea deveni posibilă în cazul unei înțelegeri. O întrebare se impune de la sine: cum va reacționa Uniunea Europeană într-un asemenea scenariu ? Intrebarea trebuie sa ne-o punem.

Pentru București, asemenea vești tulbură din nou calmul celor care fabrică, cu o disciplină docilă, narațiunile oficioase. O parte a establishmentului intelectual românesc continuă să-și calibreze interpretările pe ecourile vechii administrații democrate de la Washington, însă declarațiile noului președinte american — potrivit cărora Statele Unite nu pot furniza Ucrainei rachete Tomahawk din cauza stocurilor limitate — riscă să provoace un disconfort suplimentar.

Dincolo de reacțiile emoționale, vestea unui nou summit Trump–Putin dezvăluie câteva realități esențiale. Mai întâi, dialogul americano-rus, departe de a fi întrerupt, continuă într-o formă discretă, dar constantă. Apoi, Budapesta se impune tot mai clar ca loc de convergență între cele două mari puteri globale.

Rolul Ungariei nu este deloc întâmplător. Atât Washingtonul, cât și Moscova sunt interesate ca Viktor Orbán să rămână la conducerea guvernului de la Budapesta după alegerile legislative din aprilie 2026. Premierul maghiar este, de fapt, recompensat pentru perseverența cu care a cultivat imaginea unei țări-punte între Est și Vest — un rol pe care puține capitale europene îl pot juca astăzi cu aceeași siguranță și dezinvoltură.

Ne putem aminti de vara anului 2024, când, în calitate de președinte al Consiliului Uniunii Europene, Viktor Orbán a vizitat Kievul, Moscova și Beijingul, asumându-și rolul unui mesager pragmatic într-o Europă adesea paralizată de propriile dogme ideologice. Episodul rămâne ilustrativ: există o diferență între o președinție rotativă a Consiliului UE folosită cu viziune geopolitică și una redusă la eficiență birocratică, sub semnul „lupului dacic”, dar lipsită de proiect continental şi de curajul de a profita de acel moment de vizibilitate — preşedinţia semestrială a României din prima parte a anului 2019.

Participarea recentă a Ungariei la summitul de la Sharm el-Sheikh și asocierea sa cu discuțiile privind un dosar geopolitic major reprezintă o nouă recunoaștere a realismului diplomatic al Budapestei. Capitala maghiară își consolidează astfel statutul de actor cu personalitate pe harta globală, o prezență ascultată nu doar la Paris și Londra, ci și în Ierusalim sau în capitalele Orientului Apropiat.

Pentru România, momentul cere luciditate, nu reflexe. A ignora aceste manevre diplomatice ar însemna să ne condamnăm la statutul de spectatori într-o regiune care se reconfigurează, în timp ce alții îi trasează contururile.

Mediafax
Asigurători: 45 de apartamente din blocul cu explozia aveau o asigurare care acoperă și acest risc. Doar 30% din locuințele din București – Ilfov au o poliția facultativă
Digi24
Femeia găsită moartă într-o pădure lângă București a fost ucisă de iubitul fiicei sale, la îndemnul fetei
Cancan.ro
Ce s-a întâmplat cu o zi înainte de explozia blocului din Sectorul 5 al Capitalei. O locatară a semnalizat indiferența autorităților. Ce s-a întâmplat când un angajat și-a făcut apariția
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști, riști să o pățești grav”
Mediafax
Asigurători: 45 de apartamente din blocul cu explozia aveau o asigurare care acoperă și acest risc. Doar 30% din locuințele din București – Ilfov au o poliția facultativă
Click
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
Digi24
Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului
Cancan.ro
Bilanțul victimelor expoziei din Sectorul 5 al Capitalei a CRESCUT. Câte persoane au nevoie de îngrijiri. Informații de ultimă oră
Ce se întâmplă doctore
După trei ani de luptă cu scleroza multiplă, boala a intrat în remisie: „Voi trăi mai mult decât credeam”
observatornews.ro
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de ANAF. Va fi dat în judecată
StirileKanalD
VIDEO Explozie Rahova: O femeie însărcinată de doar 24 de ani, găsită moartă sub o placă de beton, la etajul 6
KanalD
Explozie puternică la un bloc din București în această dimineață.Bilanț: 17 răniți și 3 morți. O femeie însărcinată, găsită moartă printre dărâmături
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
De ce cifra 4 aduce GHINION în unele culturi?
Capital.ro
A strălucit ca o stea. 17 octombrie, ziua în care a murit Marea Doamnă a filmului. Românii s-au îndrăgostit de filmul franțuzesc pentru ea
Evz.ro
Cea mai bogată concurentă de la Asia Express duce o viață ca în filme
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Explozie într-un bloc de pe Calea Rahovei! Autoritățile au activat Planul roșu și există și victime la fața locului
RadioImpuls
Veronica distruge orice urmă de romantism: "Se dau astea îndrăgostite tare. Cine ești tu? Îți dau maxim o săptămână cu el". Concurenta din Casa Iubirii susține că Robert se folosește de interacțiunea cu Bianca pentru a rămâne în competiție
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Hipopotamii au trăit în Europa cu 80.000 de ani mai mult decât se credea
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Cel mai bun instrument pentru CENZURĂ – războiul hibrid introdus în politica de Apărare Națională”
15:29
Dan Dungaciu: „Cel mai bun instrument pentru CENZURĂ – războiul hibrid introdus în politica de Apărare Națională”
HOROSCOP Zodia care se va elibera pe final de 2025. Mihai Voropchievici: „Va lăsa în urma povara și va porni pe un drum nou”
15:23
Zodia care se va elibera pe final de 2025. Mihai Voropchievici: „Va lăsa în urma povara și va porni pe un drum nou”
EXTERNE Unde a ajuns să locuiască acum un român, după 25 de ani de muncă în Italia: „Nu vreau să plec de aici”
15:09
Unde a ajuns să locuiască acum un român, după 25 de ani de muncă în Italia: „Nu vreau să plec de aici”
EVENIMENT Totul a sărit în aer la 08:49:16. Gândul prezintă primele IMAGINI de pe camerele de supraveghere cu momentul exploziei din București
15:04
Totul a sărit în aer la 08:49:16. Gândul prezintă primele IMAGINI de pe camerele de supraveghere cu momentul exploziei din București
EXTERNE UE a ajuns la un ACORD de principiu pentru susținerea industriei apărării. Condiția centrală privind achizițiile de echipamente
15:03
UE a ajuns la un ACORD de principiu pentru susținerea industriei apărării. Condiția centrală privind achizițiile de echipamente
DRAMĂ A aruncat-o în aer “mirosul” incompetenței. Gazul care a sufocat un om și două vieți. Povestea gravidei de 24 de ani care n-a avut nicio șansă
15:00
A aruncat-o în aer “mirosul” incompetenței. Gazul care a sufocat un om și două vieți. Povestea gravidei de 24 de ani care n-a avut nicio șansă