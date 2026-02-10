Patrick André de Hillerin: În penibil cu satelitul

Dacă nu se năștea în urmă cu aproape 41 de ani, Radu Miruță ar fi trebuit inventat. Inventat, plămădit în lut sau coclit în lemn, însuflețit de vreo zână și trimis în lume să-și facă un rost.

Oficial, în acte, Radu Miruță figurează ca născut pe 8 aprilie. Dar sunt aproape convins că a venit pe lume pe 1 aprilie, dar părinții au mai așteptat câteva zile până să-l declare, ca să nu se prindă lumea din prima ce mare păcăleală e băiatul.

Orice grup, chiar și un guvern, are un membru care devine, încet-încet, ținta tuturor miștourilor. Guvernul Bolojan are doi astfel de membri: pe ministrul Apărării, Radu Miruță, și pe Radu Miruță, vice prim-ministru.

Am văzut pe TikTok un cetățean care, pentru a obține atenție și recompense financiare, se lovea în cap fie cu o tablă pentru prăjit pâinea, fie cu un capac metalic de oală, fie cu o lopată. Cu cât mai gros obiectul cu care se lovea, cu atât mai substanțială recompensa primită. Radu Miruță este varianta ministerială a acelui cetățean. Doar că în loc să-și dozeze efortul de a-și face singur rău, domnul vicepremier se lovește insistent direct cu lopata. După care rânjește cu toată dantura la public și țipă fericit: „Fake news, fake news! Nu ați văzut ceea ce tocmai ați văzut!”.

Vreo 7-8 ani am auzit una dintre cele mai proaste scuze pentru acțiunile unor membri ai guvernului. Ni s-a tot spus că ei făceau lucruri bune, dar nu comunicau, sau comunicau prost.

Despre Radu Miruță nu se poate spune că n-ar comunica sau că ar comunica puțin. Dimpotrivă. Comunică mult, chiar excesiv. Dar și foarte-foarte prost, în același timp.

De când a intrat în guvern, ca ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță a început să se filmeze, să se înregistreze și să se difuzeze. Din cele patru domenii pe care le păstorea (economia, digitalizarea, antreprenoriatul și turismul), Miruță s-a ocupat doar de unul pentru care nu fusese mandatat de nimeni: vânzarea cât mai rapidă a resurselor naturale ale României. Chiar și când s-a dus la o întâlnire internațională despre turism (unde a cerșit organizatorilor să-i plătească masa și casa), Miruță nu s-a ocupat decât să găsească eventuali cumpărători pentru zăcămintele de grafit.

2025 a fost un an prost pentru turismul din România, dar ministrul (și al) Turismului, Radu Miruță, nu a făcut absolut nimic pentru a nu lăsa acest domeniu să se îndrepte spre prăpastie.

Digitalizarea, de care trebuia să se ocupe tot ministrul Miruță, este, în continuare, o mare necunoscută. Nu există un proiect coerent pentru transformarea administrației publice românești în una digitalizată, nu există niște etape clare, niște termene limită care să fie respectate, nu există un obiectiv, o țintă bine definită. Sunt câteva proiecte disparate care, cel mai probabil, vor duce la un haos și mai mare, cu baze de date care nu comunică între ele, cu sisteme care nu funcționează integrat, cu soluții tehnice care intră în conflict la prima interacțiune și cu servere atât de prost dimensionate încât pică la prima solicitare moderată.

Despre antreprenoriat ce am mai avea de spus? 2025, în a doua parte a sa, de când domnul Miruță a început să se ocupe de Economie, Digitalizare, Antreprenoriat și Turism, a fost un an catastrofal pentru micii antreprenori, cu 75.000 de firme radiate și 20.000 care și-au suspendat activitatea.

În termeni reali, atâta vreme cât a fost ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Măruță a fost un dezastru ambulant. Dar a ambulat cărând după el, mereu, o echipă de filmare care l-a imortalizat pentru eternitate. Să înregistrezi nimicul, să faci găunoșenia să dea pe dinafară, asta da performanță profesională. Bravo, băieți!

De când a ajuns ministru al Apărării și vicepremier, Radu Miruță a început să vorbească și mai mult, și mai des, și mai fără rost ca înainte.

Apare la televizor, oriunde, aproape zilnic, și aruncă în populație cu declarații. Există două constante: nu vrea ca românii să știe care sunt sumele pe care România le-a cheltuit pentru ajutorarea Ucrainei și ascunde destinația celor 16,7 de miliarde de euro pe care le-au împrumutat în numele nostru prin programul SAFE.

La fiecare ieșire publică, Radu Miruță aruncă și câte o enormitate, fără să gândească prea mult sau chiar deloc. Declară că există posibilitatea ca România să trimită trupe militare în Groenlanda, anunță că vrea satelit, vorbește despre plata medicilor în funcție de gradul spitalului, inducând ideea că în spitalele din provincie medicii nu merită salarii prea mari, compară bugetul unei echipe de fotbal cu bugetul unui întreg club sportiv, cu 32 de secții, 2.125 de sportivi legitimați, 212 antrenori și tehnicieni, care aduce României, în fiecare an, câteva medalii mondiale și europene plus, la fiecare 4 ani, ceva medalii olimpice. Realmente, aproape fiecare ieșire publică a lui Radu Miruță marchează și emiterea câte unei gogomănii.

După care, dându-și seama că a comis-o, acest membru de bază al USR face cel mai stupid lucru cu putință: elimină din înregistrări bucățile incriminate și decretează că ele pur și simplu nu au existat. Este un comportament de o prostie revoltătoare, căci înregistrările originale continuă să existe, iar nepriceperea domnului Miruță nu dispare prin simpla negare neplauzibilă a adevărului.

La cat de mult stă prin studiouri de televiziune, în declarații pentru presă și în înregistrări de imagine realizate de propria echipă, pe Radu Miruță nu prea-l găsești la muncă niciodată. E mai mereu dus în penibil cu satelitul, să-și mai adauge vreo poză în albumul viitoarelor campanii electorale. Chiar și când s-a deplasat în Elveția, ca reprezentant al României la ceremoniile de comemorare a victimelor incendiului-accident din clubul din Crans-Montana, Radu Miruță nu s-a putut abține și a postat doar fotografii care-l înfățișa gudurându-se pe lângă mai mării Europei.

Timp să ne dovedească faptul că este competent domnul Miruță a avut suficient până acum. Din păcate mai ales pentru noi, dar și pentru el, l-a pierdut dovedindu-ne că e daună totală.

