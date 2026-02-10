Prima pagină » Opinii » Patrick André de Hillerin: În penibil cu satelitul

Patrick André de Hillerin: În penibil cu satelitul

Patrick André de Hillerin
10 feb. 2026, 21:00, Opinii
Patrick André de Hillerin: În penibil cu satelitul

Dacă nu se năștea în urmă cu aproape 41 de ani, Radu Miruță ar fi trebuit inventat. Inventat, plămădit în lut sau coclit în lemn, însuflețit de vreo zână și trimis în lume să-și facă un rost.

Oficial, în acte, Radu Miruță figurează ca născut pe 8 aprilie. Dar sunt aproape convins că a venit pe lume pe 1 aprilie, dar părinții au mai așteptat câteva zile până să-l declare, ca să nu se prindă lumea din prima ce mare păcăleală e băiatul.

Orice grup, chiar și un guvern, are un membru care devine, încet-încet, ținta tuturor miștourilor. Guvernul Bolojan are doi astfel de membri: pe ministrul Apărării, Radu Miruță, și pe Radu Miruță, vice prim-ministru.

Am văzut pe TikTok un cetățean care, pentru a obține atenție și recompense financiare, se lovea în cap fie cu o tablă pentru prăjit pâinea, fie cu un capac metalic de oală, fie cu o lopată. Cu cât mai gros obiectul cu care se lovea, cu atât mai substanțială recompensa primită. Radu Miruță este varianta ministerială a acelui cetățean. Doar că în loc să-și dozeze efortul de a-și face singur rău, domnul vicepremier se lovește insistent direct cu lopata. După care rânjește cu toată dantura la public și țipă fericit: „Fake news, fake news! Nu ați văzut ceea ce tocmai ați văzut!”.

Vreo 7-8 ani am auzit una dintre cele mai proaste scuze pentru acțiunile unor membri ai guvernului. Ni s-a tot spus că ei făceau lucruri bune, dar nu comunicau, sau comunicau prost.

Despre Radu Miruță nu se poate spune că n-ar comunica sau că ar comunica puțin. Dimpotrivă. Comunică mult, chiar excesiv. Dar și foarte-foarte prost, în același timp.

De când a intrat în guvern, ca ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță a început să se filmeze, să se înregistreze și să se difuzeze. Din cele patru domenii pe care le păstorea (economia, digitalizarea, antreprenoriatul și turismul), Miruță s-a ocupat doar de unul pentru care nu fusese mandatat de nimeni: vânzarea cât mai rapidă a resurselor naturale ale României. Chiar și când s-a dus la o întâlnire internațională despre turism (unde a cerșit organizatorilor să-i plătească masa și casa), Miruță nu s-a ocupat decât să găsească eventuali cumpărători pentru zăcămintele de grafit.

2025 a fost un an prost pentru turismul din România, dar ministrul (și al) Turismului, Radu Miruță, nu a făcut absolut nimic pentru a nu lăsa acest domeniu să se îndrepte spre prăpastie.

Digitalizarea, de care trebuia să se ocupe tot ministrul Miruță, este, în continuare, o mare necunoscută. Nu există un proiect coerent pentru transformarea administrației publice românești în una digitalizată, nu există niște etape clare, niște termene limită care să fie respectate, nu există un obiectiv, o țintă bine definită. Sunt câteva proiecte disparate care, cel mai probabil, vor duce la un haos și mai mare, cu baze de date care nu comunică între ele, cu sisteme care nu funcționează integrat, cu soluții tehnice care intră în conflict la prima interacțiune și cu servere atât de prost dimensionate încât pică la prima solicitare moderată.

Despre antreprenoriat ce am mai avea de spus? 2025, în a doua parte a sa, de când domnul Miruță a început să se ocupe de Economie, Digitalizare, Antreprenoriat și Turism, a fost un an catastrofal pentru micii antreprenori, cu 75.000 de firme radiate și 20.000 care și-au suspendat activitatea.

În termeni reali, atâta vreme cât a fost ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Măruță a fost un dezastru ambulant. Dar a ambulat cărând după el, mereu, o echipă de filmare care l-a imortalizat pentru eternitate. Să înregistrezi nimicul, să faci găunoșenia să dea pe dinafară, asta da performanță profesională. Bravo, băieți!

De când a ajuns ministru al Apărării și vicepremier, Radu Miruță a început să vorbească și mai mult, și mai des, și mai fără rost ca înainte.

Apare la televizor, oriunde, aproape zilnic, și aruncă în populație cu declarații. Există două constante: nu vrea ca românii să știe care sunt sumele pe care România le-a cheltuit pentru ajutorarea Ucrainei și ascunde destinația celor 16,7 de miliarde de euro pe care le-au împrumutat în numele nostru prin programul SAFE.

La fiecare ieșire publică, Radu Miruță aruncă și câte o enormitate, fără să gândească prea mult sau chiar deloc. Declară că există posibilitatea ca România să trimită trupe militare în Groenlanda, anunță că vrea satelit, vorbește despre plata medicilor în funcție de gradul spitalului, inducând ideea că în spitalele din provincie medicii nu merită salarii prea mari, compară bugetul unei echipe de fotbal cu bugetul unui întreg club sportiv, cu 32 de secții, 2.125 de sportivi legitimați, 212 antrenori și tehnicieni, care aduce României, în fiecare an, câteva medalii mondiale și europene plus, la fiecare 4 ani, ceva medalii olimpice. Realmente, aproape fiecare ieșire publică a lui Radu Miruță marchează și emiterea câte unei gogomănii.

După care, dându-și seama că a comis-o, acest membru de bază al USR face cel mai stupid lucru cu putință: elimină din înregistrări bucățile incriminate și decretează că ele pur și simplu nu au existat. Este un comportament de o prostie revoltătoare, căci înregistrările originale continuă să existe, iar nepriceperea domnului Miruță nu dispare prin simpla negare neplauzibilă a adevărului.

La cat de mult stă prin studiouri de televiziune, în declarații pentru presă și în înregistrări de imagine realizate de propria echipă, pe Radu Miruță nu prea-l găsești la muncă niciodată. E mai mereu dus în penibil cu satelitul, să-și mai adauge vreo poză în albumul viitoarelor campanii electorale. Chiar și când s-a deplasat în Elveția, ca reprezentant al României la ceremoniile de comemorare a victimelor incendiului-accident din clubul din Crans-Montana, Radu Miruță nu s-a putut abține și a postat doar fotografii care-l înfățișa gudurându-se pe lângă mai mării Europei.

Timp să ne dovedească faptul că este competent domnul Miruță a avut suficient până acum. Din păcate mai ales pentru noi, dar și pentru el, l-a pierdut dovedindu-ne că e daună totală.

AUTORUL RECOMANDĂ

Mircea Badea, criză de râs în direct după ce a aflat că Radu Miruță vrea să cumpere un satelit

Miruță acuză Fake News și publică „declarația completă cu privire la satelitul românesc”. Doar că nu este completă, ci are 29 de secunde, dintr-un total de 1 minut și 10 secunde. Gândul publică declarația completă

Radu Miruță, o nouă gafă. Acesta a ținut o cuvântare în plenul Senatului, în timpul moțiunii simple: „Vă spun un singur lucru, în două cuvinte – aveți zero sanse!”. Expresia lui Miruță are 3 cuvinte

Recomandarea video

Mediafax
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
Digi24
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor
Cancan.ro
Categoria de români care va rămâne fără certificatele de handicap. Ilie Bolojan a anunțat controale majore
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Adevarul
Generalul rus împușcat la Moscova s-ar fi aflat în vizită la amanta sa. Dezvăluirile picante făcute de un ziarist ucrainean
Mediafax
Tranzacții de peste 1 miliard de dolari într-un singur weekend pe o platformă online. Cum a fost posibil
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru pe holurile Tribunalului
Cancan.ro
Cine este bărbatul care a murit în accidentul grav produs în județul Iași. Ce afacere a deținut în Vaslui. Soția lui, în stare gravă la spital
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de Mircea Solcanu? Cum arată acum după ce a renunțat la cariera în televiziune
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
7 mașini ce riscă să fie interzise în parcările publice. Modelele penalizate de infrastructura veche
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
Cercetătorii au rezolvat un mister vechi de 100 de ani despre un fenomen care ne influențează zilnic
ACTUALITATE Plaja care înghite mașini. Ce fenomen straniu cotidian a stârnit nisipurile din Țara Galilor
20:34
Plaja care înghite mașini. Ce fenomen straniu cotidian a stârnit nisipurile din Țara Galilor
INCIDENT Scandal tragicomic în Abhazia: bătăi în lanț, confuzii, împușcături la spital și răzbunare aprobată de ministrul de interne. De la ce a plecat totul
20:06
Scandal tragicomic în Abhazia: bătăi în lanț, confuzii, împușcături la spital și răzbunare aprobată de ministrul de interne. De la ce a plecat totul
INEDIT Nume controversate pentru copii. Polemică aprinsă pe rețelele sociale după ce o femeie a ales nume neobișnuite
19:52
Nume controversate pentru copii. Polemică aprinsă pe rețelele sociale după ce o femeie a ales nume neobișnuite
DECIZIE Victor Ciutacu anunță că a obținut victoria în instanță împotriva CNCD și că sancțiunea a fost anulată: „Nu am discriminat, nu am de plătit nicio amendă”
19:43
Victor Ciutacu anunță că a obținut victoria în instanță împotriva CNCD și că sancțiunea a fost anulată: „Nu am discriminat, nu am de plătit nicio amendă”
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 11 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Andrei Marga
19:34
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 11 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Andrei Marga
FLASH NEWS Comitetul interministerial condus de Oana Gheorghiu a evaluat progresul reformei guvernanței corporative și jaloanele PNRR
19:19
Comitetul interministerial condus de Oana Gheorghiu a evaluat progresul reformei guvernanței corporative și jaloanele PNRR

Cele mai noi

Trimite acest link pe