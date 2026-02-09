Dezbaterea moțiunii simple împotriva ministrului Apărării a avut parte de un moment memorabil în plenul Senatului după intervenția lui Miruță, care a decis să transmită un mesaj scurt și clar. „Vă spun un singur lucru în două cuvinte: aveți zero șanse”, a anunțat el solemn de la tribună. Problema, însă, nu este doar moțiunea opoziției, ci și matematica. Expresia folosită de șeful armatei…are trei cuvinte.

Miruță nu și-a corectat declarația, iar stenograma va consemna probabil primul caz oficial în care două cuvinte au fost compuse din trei.

Două moțiuni au picat

Moțiunea semnată de senatori din grupurile AUR și PACE, intitulată „Acordul UE-Mercosur: cum se angajează România într-un acord strategic major prin mandat clandestin, fără analiză și împotriva propriilor interese”, a fost respinsă în plenul Senatului.

Moțiunea inițiată de senatorii grupurilor AUR și PACE, inititulată „Educația între avarie și abandon. Cum sunt transformați studenții în colateral bugetar” a picat la votul în plen. Au fost 74 voturi împotriva moțiunii, 44 favoarea acesteia și 2 abțineri.

Plictiseală teribilă la votul în plen. Moțiunea opoziției stârnește mai mult căscat decât dezbatere. Parlamentarii stau pe telefoane sau dorm

Scandal cu scântei în Parlamentul României. Un senator al Opoziției a vrut să dea afară deputații USR prezenți la Senat

Ilie Bolojan, abandonat în plenul Senatului. Nimeni nu a vrut să se așeze lângă premier