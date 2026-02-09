Prima pagină » Știri politice » Radu Miruta, o nouă gafă. Acesta a ținut o cuvântare în Plenul Senatului, în timpul Moțiunii Simple: „Vă spun un singur lucru, în doua cuvinte – aveți zero sanse!”. Expresia lui Miruță are 3 cuvinte

Radu Miruta, o nouă gafă. Acesta a ținut o cuvântare în Plenul Senatului, în timpul Moțiunii Simple: „Vă spun un singur lucru, în doua cuvinte – aveți zero sanse!”. Expresia lui Miruță are 3 cuvinte

09 feb. 2026, 19:09, Știri politice

Dezbaterea moțiunii simple împotriva ministrului Apărării a avut parte de un moment memorabil în plenul Senatului după intervenția lui Miruță, care a decis să transmită un mesaj scurt și clar. „Vă spun un singur lucru în două cuvinte: aveți zero șanse”, a anunțat el solemn de la tribună. Problema, însă, nu este doar moțiunea opoziției, ci și matematica. Expresia folosită de șeful armatei…are trei cuvinte.

Miruță nu și-a corectat declarația, iar stenograma va consemna probabil primul caz oficial în care două cuvinte au fost compuse din trei.

Două moțiuni au picat

Moțiunea semnată de senatori din grupurile AUR și PACE, intitulată „Acordul UE-Mercosur: cum se angajează România într-un acord strategic major prin mandat clandestin, fără analiză și împotriva propriilor interese”, a fost respinsă în plenul Senatului.

Moțiunea inițiată de senatorii grupurilor AUR și PACE, inititulată „Educația între avarie și abandon. Cum sunt transformați studenții în colateral bugetar” a picat la votul în plen. Au fost 74 voturi împotriva moțiunii, 44 favoarea acesteia și 2 abțineri.

Plictiseală teribilă la votul în plen. Moțiunea opoziției stârnește mai mult căscat decât dezbatere. Parlamentarii stau pe telefoane sau dorm

Scandal cu scântei în Parlamentul României. Un senator al Opoziției a vrut să dea afară deputații USR prezenți la Senat

Ilie Bolojan, abandonat în plenul Senatului. Nimeni nu a vrut să se așeze lângă premier

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Plictiseală teribilă la votul în plen. Moțiunea opoziției stârnește mai mult căscat decât dezbatere. Parlamentarii stau pe telefoane sau dorm
18:16
Plictiseală teribilă la votul în plen. Moțiunea opoziției stârnește mai mult căscat decât dezbatere. Parlamentarii stau pe telefoane sau dorm
FLASH NEWS Scandal cu scântei în Parlamentul României. Un senator al Opoziției a vrut să dea afară deputații USR prezenți la Senat
18:07
Scandal cu scântei în Parlamentul României. Un senator al Opoziției a vrut să dea afară deputații USR prezenți la Senat
CONTROVERSĂ Ministrul Apărării, Radu Miruță, polemizează cu Gândul. Miruță postează comentarii pe pagina de Facebook a ziarului, nemulțumit de știrea achiziției unui satelit. Se ia și de Mircea Badea
17:34
Ministrul Apărării, Radu Miruță, polemizează cu Gândul. Miruță postează comentarii pe pagina de Facebook a ziarului, nemulțumit de știrea achiziției unui satelit. Se ia și de Mircea Badea
VIDEO Ilie Bolojan, abandonat în plenul Senatului. Nimeni nu a vrut să se așeze lângă premier
16:49
Ilie Bolojan, abandonat în plenul Senatului. Nimeni nu a vrut să se așeze lângă premier
FLASH NEWS Ilie Bolojan, așteptat în Parlament cu banane și un catalog improvizat, în care premierul a primit nota trei de la Opoziție
16:37
Ilie Bolojan, așteptat în Parlament cu banane și un catalog improvizat, în care premierul a primit nota trei de la Opoziție
VIDEO Premierul Ilie Bolojan fuge, în continuare, de presă. A intrat în Parlament pe ruta ascunsă
16:25
Premierul Ilie Bolojan fuge, în continuare, de presă. A intrat în Parlament pe ruta ascunsă
Mediafax
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Digi24
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul de sub picioare”
Cancan.ro
Mama Adrianei Viliginschi, văduva lui Kreiner, rupe tăcerea după ce fiica ei a fost arestată! 'Se va descoperi cine le...'
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
„Cred că un soldat ar spune mulțumesc”. Un vlogger rus prezintă rația individuală de hrană din Armata Română
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de pace în Ucraina
Cancan.ro
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate
Ce se întâmplă doctore
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare ședință foto
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia renunță la motoarele pe GPL. De când intră în vigoare decizia și cu ce vor fi ele înlocuite
Descopera.ro
Care este diferența dintre alcool și etanol?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
Cum ajută zahărul creierul să-și reseteze amintirile?

Cele mai noi

Trimite acest link pe