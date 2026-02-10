Cafeaua și ceaiul pot fi asociate cu un risc mai scăzut de demență. Ce arată un studiu desfășurat pe parcursul a 40 de ani

Ceaiul și cafeaua nu sunt băuturi care se consumă din obișnuință sau pentru energie. Un studiu sugerează că acestea ar putea fi asociate cu un risc mai scăzut de declin cognitiv și demență. A fost făcută o cercetare pe parcursul a 4 decenii și au fost analizate datele a peste 130.000 de adulți din Statele Unite.

Potrivit B1, studiul a urmărit participanți timp de aproape 40 de ani, pe baza chestionarelor periodice legate de alimentație, stil de viață și stare de sănătate. Analiza a indicat o asociere între consumul regulat de cafea sau ceai cu cofeină și un risc mai redus de demență comparativ cu persoanele care consumau rar sau deloc aceste băuturi.

Cafeaua și ceaiul pot fi asociate cu un risc mai scăzut de demență

Studiul arată că persoanele care consumă cantități mai mari de cafea cofeinizată au un risc cu circa 18% mai mic de a dezvolta demență. În plus, acestea acuză mai rar probleme legate de memorie și concentrare. Chiar dacă diferența pare mică, specialiștii o consideră semnificativă la nivel populațional, în contextul îmbătrânirii rapide a populației.

Au fost observate rezultate similare și în cazul ceaiului cu cofeină. Participanții care consumau una sau două cești pe zi au prezentat un risc mai mic de tulburări cognitive. În schimb, cafeaua și ceaiul decofeinizate nu au fost asociate cu aceleași beneficii.

Coordonatorul studiului, dr. Daniel Wang, profesor la Facultatea de Medicină a Universității Harvard, avertizează că efectele observate sunt relativ mici și nu trebuie interpretate ca o soluție de prevenție în sine.

Potrivit acestuia, factori precum activitatea fizică regulată, alimentația echilibrată, somnul de calitate și controlul bolilor cronice rămân esențiali pentru menținerea sănătății cognitive.

