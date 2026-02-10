Începând de marți, autoritățile din Rusia au început să restricționeze oficial aplicația Telegram prin metoda de „încetinire” a serviciului. Utilizatorii din Rusia se plâng de viteze extrem de mici la încărcarea sau descărcarea fotografiilor și videoclipurilor și de întârzieri mari la trimiterea mesajelor. În timp ce autoritățile de reglementare ruse susțin că Telegram „nu respectă legislația rusă”, fondatorul Telegram spune că Rusia încearcă să își forțeze cetățenii să treacă la o aplicație controlată de stat, creată special pentru supraveghere și cenzură politică.

Rusia a mai încercat în trecut să interzică Telegram

Moscova a încercat prima dată să interzică Telegram în 2018, după ce fondatorul Pavel Durov a refuzat să predea cheile de criptare către FSB. Interdicția de atunci a fost ridicată oficial în 2020, când autoritățile au admis că aplicația a devenit un canal esențial de comunicare, inclusiv pentru instituțiile statului.

Rușii interzic Telegram sub pretextul combaterii criminalității

Roskomnadzor, agenția rusă care este responsabilă de monitorizarea, controlul și cenzurarea mass-media din Rusia, a început marți să restricționeze parțial accesul la Telegram sub pretextul combaterii criminalității și a extremismului. Autoritățile ruse doresc ca utilizatorii să înceapă să emigreze parțial către aplicații controlate de stat.

Telegram se confruntă în prezent cu opt audieri programate în următoarea perioadă și riscă amenzi de până la 64 de milioane de ruble (aproximativ 830.000 de dolari) pentru că a refuzat în repetate rânduri să elimine conținutul considerat „interzis” și a refuzat să implementeze automatizările cerute de Kremlin.

Pavel Durov: „Restricționarea libertății cetățenilor nu e niciodată răspunsul corect”

Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a emis marți o declarație oficială în care reafirmă angajamentul de confidențialitate în fața noilor restricții ale Kremlinului. Durov a criticat măsurile Moscovei, despre care a afirmat că limitarea libertății nu este niciodată soluția corectă.

„Acum 8 ani, Iranul a încercat aceeași strategie și a eșuat. A interzis Telegram sub pretexte inventate, încercând să forțeze oamenii să adopte o alternativă administrată de stat. În ciuda interdicției, majoritatea iranienilor încă folosesc Telegram (ocolind cenzura) și îl preferă aplicațiilor supravegheate. Restricționarea libertății cetățenilor nu este niciodată răspunsul corect. Telegram reprezintă libertatea de exprimare și intimitatea, indiferent de presiune”, a precizat fondatorul Telegram, Pavel Durov.

Decizia este extrem de controversată chiar și în rândul susținătorilor Kremlinului, unde bloggerii militari pro-război sunt revoltați și avertizează că restricționarea Telegram afectează grav comunicațiile armatei ruse de pe linia frontului, unde aplicația este folosită masiv pentru coordonarea unităților.

Rușii promovează, în schimb, aplicația Max, gestionată de FSB

Între timp, statul rus continuă să promoveze agresiv aplicația Max, super-aplicația controlată de gigantul tehnologic VK (fostul Vkontakte), care a ajuns deja la 70 de milioane de utilizatori lunar în luna decembrie. Max este concepută ca o „super-aplicație” care combină mesageria cu plăți, servicii guvernamentale și e-commerce. Spre deosebire de Telegram, se anticipează că Max va oferi serviciilor de securitate ruse acces direct la datele utilizatorilor.

Recomandările autorului: