Prima pagină » Actualitate » Miruță acuză Fake News și publică „declarația completă cu privire la satelitul românesc”. Doar că nu este completă, ci are 29 de secunde, dintr-un total de 1 minut și 10 secunde. Gândul publică declarația completă

Miruță acuză Fake News și publică „declarația completă cu privire la satelitul românesc”. Doar că nu este completă, ci are 29 de secunde, dintr-un total de 1 minut și 10 secunde. Gândul publică declarația completă

10 feb. 2026, 18:32, Actualitate
Miruță acuză Fake News și publică „declarația completă cu privire la satelitul românesc”. Doar că nu este completă, ci are 29 de secunde, dintr-un total de 1 minut și 10 secunde. Gândul publică declarația completă

Deranjat de ”fake news-urile” din spațiul public, Radu Miruță a postat pe pagina sa de Facebook un videoclip care, susține el, conține declarația completă făcută la Digi 24, cu privire la  achiziționarea unui satelit. Doar că..nu este completă, ci are doar 29 de secunde, dintr-un total de un minut și 10 secunde. Ce e drept, însă, Radu Miruță i-a adăugat videoclipului o melodie de suspans pe fundal. Pentru a-l ajuta pe ministrul Apărării să nu inducă în eroare publicul, așa cum susține că ar face alte entități la adresa sa, Gândul prezintă dialogul complet dintre acesta și prezentatorul Cosmin Prelipceanu, pe tema achiziției de satelit pe care Miruță intenționează să o facă. 

Videoclipul postat de Radu Miruță are doar 29 de secunde și, întâmplător, nu conține exact partea în care ministrul vorbea despre achiziționarea satelitului de care ”România are nevoie”. În declarația completă, Miruță sublinia importanța cumpărării satelitului și folosirea acestuia în comun cu alte țări. Gândul vă prezintă dialogul complet dintre Radu Miruță și Cosmin Prelipceanu, atât sub formă de video, cât și sub formă de stenograme.

Cosmin Prelipceanu: România vrea să își cumpere satelit? România are nevoie de satelit?

Radu Miruță: România are nevoie de comunicații prin satelit. Acum vă răspund, dacă vreți, ca un inginer în telecomunicații: satelitul e undeva foarte sus, pe orbită, ajunge la 400 de km. De acolo vede mai mult decât România. Poate că este eficient să folosim în comun cu alte țări serviciile unui satelit, pentru că am și eu jucăria mea, și tu jucăria mea și amândouă fac același lucru.

Cosmin Prelipceanu: Asta e doar o idee? O intenție? Sau este o direcție clară, exprimată, pusă pe un plan pentru care sunt bani?

Radu Miruță: A fost un proiect de cercetare care a dezvoltat un satelit. Înțeleg că a costat vreo 6 milioane de euro, care este într-o fază în care produsul există și suntem în aceste zile în analiză dacă să îl lansăm pentru a testa ce s-a produs la sol. Lansarea, înțeleg, că costă vreo 700.000 de euro și nu garantează că produsul ajuns acolo, pe orbită, va funcționa. Și am dat o rezoluție în care îi întreb pe cei care au lucrat cam care sunt șansele ca, după ce îl ridici pe orbită, să și funcționeze, pentru că 700.000 de euro doar ca să îl vedem cum pleacă… nu prea semnez.

Care este ”declarația completă” în viziunea lui Miruță

Dintr-un total de un minut și 10 secunde de dialog pe tema cumpărării satelitului, singura parte pe care Radu Miruță o consideră relevantă, și care a fost postată pe pagina sa de Facebook, este următoarea:

”A fost un proiect de cercetare care a dezvoltat un satelit. Înțeleg că a costat vreo 6 milioane de euro, care este într-o fază în care produsul există și suntem în aceste zile în analiză dacă să îl lansăm pentru a testa ce s-a produs la sol. Lansarea, înțeleg, că costă vreo 700.000 de euro și nu garantează că produsul ajuns acolo, pe orbită, va funcționa. Și am dat o rezoluție în care îi întreb pe cei care au lucrat cam care sunt șansele ca, după ce îl ridici pe orbită, să și funcționeze, pentru că 700.000 de euro doar ca să îl vedem cum pleacă… nu prea semnez”.

AUTORUL RECOMANDĂ

După elicoptere și tancuri, Ministrul Apărării, Radu Miruță, vrea să cumpere și sateliți

Radu Miruță, o nouă gafă. Acesta a ținut o cuvântare în plenul Senatului, în timpul moțiunii simple: „Vă spun un singur lucru, în două cuvinte – aveți zero sanse!”. Expresia lui Miruță are 3 cuvinte

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Avertismentul nutriționiștilor. Cât îi costă de fapt mâncarea ieftină pe români
18:58
Avertismentul nutriționiștilor. Cât îi costă de fapt mâncarea ieftină pe români
RELIGIE Capul Sfântului Gheorghe, pentru prima dată în România. Unde vor putea credincioșii să se închine
18:20
Capul Sfântului Gheorghe, pentru prima dată în România. Unde vor putea credincioșii să se închine
INEDIT Explicațiile agresorului de polițiști din Constanța, după bătaie. „Eu mă așteptam ca iubita să vină cu niște sandvișuri, să mâncăm, să ne calmăm, dar a venit cu Poliția”
17:26
Explicațiile agresorului de polițiști din Constanța, după bătaie. „Eu mă așteptam ca iubita să vină cu niște sandvișuri, să mâncăm, să ne calmăm, dar a venit cu Poliția”
INEDIT O insulă capricioasă accesibilă și cu mașina, scoasă la vânzare în Țara Galilor la preț de penthouse în București. Avantaje și dezavantaje
17:19
O insulă capricioasă accesibilă și cu mașina, scoasă la vânzare în Țara Galilor la preț de penthouse în București. Avantaje și dezavantaje
ADMINISTRAȚIE Ce a discutat Ciprian Ciucu cu Banca Mondială. Pentru ce vrea primarul general bani de la această instituție financiară
16:54
Ce a discutat Ciprian Ciucu cu Banca Mondială. Pentru ce vrea primarul general bani de la această instituție financiară
UTILE Adio, hote de bucătărie. Cu ce vor fi înlocuite
16:48
Adio, hote de bucătărie. Cu ce vor fi înlocuite
Mediafax
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
Digi24
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor
Cancan.ro
Categoria de români care va rămâne fără certificatele de handicap. Ilie Bolojan a anunțat controale majore
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Adevarul
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Mediafax
Tranzacții de peste 1 miliard de dolari într-un singur weekend pe o platformă online. Cum a fost posibil
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru pe holurile Tribunalului
Cancan.ro
Cine este bărbatul care a murit în accidentul grav produs în județul Iași. Ce afacere a deținut în Vaslui. Soția lui, în stare gravă la spital
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de Mircea Solcanu? Cum arată acum după ce a renunțat la cariera în televiziune
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
7 mașini ce riscă să fie interzise în parcările publice. Modelele penalizate de infrastructura veche
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
Un studiu a descoperit cauza pentru o ploaie chimică misterioasă care tot cade peste întreaga planetă
INEDIT Animalul rar întâlnit în România, cu un farmec aparte. Deși unii îl consideră neatractiv, în țara noastră mai există doar câteva exemplare
18:45
Animalul rar întâlnit în România, cu un farmec aparte. Deși unii îl consideră neatractiv, în țara noastră mai există doar câteva exemplare
FLASH NEWS Ministrul Culturii, culmea sfidării la protestul actorilor. I-a cerut unui actor să-și dea demisia, apoi l-a jignit: „Prostia e mare”
18:31
Ministrul Culturii, culmea sfidării la protestul actorilor. I-a cerut unui actor să-și dea demisia, apoi l-a jignit: „Prostia e mare”
REȚETE Rețeta originală de mici care datează de acum 100 de ani. De ce ingrediente ai nevoie
17:53
Rețeta originală de mici care datează de acum 100 de ani. De ce ingrediente ai nevoie
EXCLUSIV Petrișor Peiu dă detalii despre procedura de suspendare a lui Nicușor Dan, inițiată de AUR
17:52
Petrișor Peiu dă detalii despre procedura de suspendare a lui Nicușor Dan, inițiată de AUR
CONTROVERSĂ Ursula von der Leyen propune Europa „cu două viteze”. Cum funcționează acest mecanism în defavoarea țărilor mici, cum ar fi România
17:42
Ursula von der Leyen propune Europa „cu două viteze”. Cum funcționează acest mecanism în defavoarea țărilor mici, cum ar fi România
FLASH NEWS Accident rutier tragic în comuna Ciortești. Un afacerist, soția sa însărcinată și fiica nenăscută au murit în urma impactului
17:26
Accident rutier tragic în comuna Ciortești. Un afacerist, soția sa însărcinată și fiica nenăscută au murit în urma impactului

Cele mai noi

Trimite acest link pe