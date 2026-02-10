Miruță acuză Fake News și publică „declarația completă cu privire la satelitul românesc”. Doar că nu este completă, ci are 29 de secunde, dintr-un total de 1 minut și 10 secunde. Gândul publică declarația completă

Deranjat de ”fake news-urile” din spațiul public, Radu Miruță a postat pe pagina sa de Facebook un videoclip care, susține el, conține declarația completă făcută la Digi 24, cu privire la achiziționarea unui satelit. Doar că..nu este completă, ci are doar 29 de secunde, dintr-un total de un minut și 10 secunde. Ce e drept, însă, Radu Miruță i-a adăugat videoclipului o melodie de suspans pe fundal. Pentru a-l ajuta pe ministrul Apărării să nu inducă în eroare publicul, așa cum susține că ar face alte entități la adresa sa, Gândul prezintă dialogul complet dintre acesta și prezentatorul Cosmin Prelipceanu, pe tema achiziției de satelit pe care Miruță intenționează să o facă.

Videoclipul postat de Radu Miruță are doar 29 de secunde și, întâmplător, nu conține exact partea în care ministrul vorbea despre achiziționarea satelitului de care ”România are nevoie”. În declarația completă, Miruță sublinia importanța cumpărării satelitului și folosirea acestuia în comun cu alte țări. Gândul vă prezintă dialogul complet dintre Radu Miruță și Cosmin Prelipceanu, atât sub formă de video, cât și sub formă de stenograme.

Cosmin Prelipceanu: România vrea să își cumpere satelit? România are nevoie de satelit?

Radu Miruță: România are nevoie de comunicații prin satelit. Acum vă răspund, dacă vreți, ca un inginer în telecomunicații: satelitul e undeva foarte sus, pe orbită, ajunge la 400 de km. De acolo vede mai mult decât România. Poate că este eficient să folosim în comun cu alte țări serviciile unui satelit, pentru că am și eu jucăria mea, și tu jucăria mea și amândouă fac același lucru.

Cosmin Prelipceanu: Asta e doar o idee? O intenție? Sau este o direcție clară, exprimată, pusă pe un plan pentru care sunt bani?

Radu Miruță: A fost un proiect de cercetare care a dezvoltat un satelit. Înțeleg că a costat vreo 6 milioane de euro, care este într-o fază în care produsul există și suntem în aceste zile în analiză dacă să îl lansăm pentru a testa ce s-a produs la sol. Lansarea, înțeleg, că costă vreo 700.000 de euro și nu garantează că produsul ajuns acolo, pe orbită, va funcționa. Și am dat o rezoluție în care îi întreb pe cei care au lucrat cam care sunt șansele ca, după ce îl ridici pe orbită, să și funcționeze, pentru că 700.000 de euro doar ca să îl vedem cum pleacă… nu prea semnez.

Care este ”declarația completă” în viziunea lui Miruță

Dintr-un total de un minut și 10 secunde de dialog pe tema cumpărării satelitului, singura parte pe care Radu Miruță o consideră relevantă, și care a fost postată pe pagina sa de Facebook, este următoarea:

”A fost un proiect de cercetare care a dezvoltat un satelit. Înțeleg că a costat vreo 6 milioane de euro, care este într-o fază în care produsul există și suntem în aceste zile în analiză dacă să îl lansăm pentru a testa ce s-a produs la sol. Lansarea, înțeleg, că costă vreo 700.000 de euro și nu garantează că produsul ajuns acolo, pe orbită, va funcționa. Și am dat o rezoluție în care îi întreb pe cei care au lucrat cam care sunt șansele ca, după ce îl ridici pe orbită, să și funcționeze, pentru că 700.000 de euro doar ca să îl vedem cum pleacă… nu prea semnez”.

