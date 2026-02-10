Soţia unui fost deţinut a găsit o afacere de nișă, în urma pățaniei nefericite. Clienții internați la Jilava, pe care meniul de 8 lei şi 91 de bani pe zi din închisoare nu-i satisface au varianta de a comanda, prin intermediul rudelor, mai tot ce îşi doresc de la restaurante din afară. O firmă de catering care livrează în penitenciarele din Bucureşti şi împrejurimi, a fost alegerea perfectă.

„Ideea a pornit de la soțul meu, care era pe vremea aia arestat la Jilava. Am comandat un pachet, iar soțul meu s-a îmbolnăvit foarte tare. Și a ajuns la spital. I s-a zis că e de la mâncarea pe care am comandat-o. De acolo a venit ideea. cum să fac să îi aduc soțului mâncare să nu se îmbolnăvească”, spune Hany, manager catering, pentru Observator.

O afacere de familie. Regulile și meniul

A apelat la un avocat și şi-a însuşit regulile pe care trebuie să le respecte pentru a putea livra, personal, mâncare în penitenciar. Între timp și alte rude ale persoanelor condamnate i-au devenit clienți.

Fiecare deținut are dreptul, lunar, la un pachet cu alimente de până la 10 kilograme. Produsele trebuie să fie vidate și etichetate, iar înainte de a ajunge la destinatar sunt verificate și scanate de polițiștii ANP.

„Toate bunurile care conțin pachetul lunar sunt supuse, în prezența deținuților, controlului specific executat de personalul desemnat”, spune Ioana Plugaru, Administrația Penitenciarelor.

Firma de catering, specializată în livrări către penitenciare, are acum comenzi în fiecare zi.

„Cel mai des pomana porcului, tochitură, șnițel de pui și crispy!”, spune Hany, manager catering.

O dietă mai bogată și mai diversificată decât cea din penitenciare, spun clientele femeii.

„Deținuții primesc trei mese pe zi. Dimineața mere, ceai, biscuiți, primesc ciorbă la prânz, primesc carne, mâncare gătită”, spune Cosmin Dorobanțu, sindicalist penitenciare.

Prețurile pentru mâncarea dusă în penitenciar nu diferă mult de cele de la alte firme de catering din oraş.

