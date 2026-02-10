Leacurile băbești împotriva migrenelor. Ce „minuni” pot face agrafele de păr prinse la sprâncene, în opinia neurologilor

Oameni, mai mult sau mai puțin instruiți, apelează la remedii populare despre care se spune că ar trebui să rezolve problema, când se confruntă cu migrene. Însă, aceste remedii nu sunt deloc atât de eficiente pe cât pretind, avertizează neurologii. De exemplu, se spune că agrafele de păr prinse la sprâncene pot combate migrenele.

Neurologul și șefa Centrului pentru Cefalee și Amețeli din Germania de Vest de la Spitalul Universitar Essen, Dagny Holle-Lee, spune că această metodă devenită virală în mediul online nu este deloc una eficientă, preia Click.

Practic, acest „truc” se bazează pe principiul contractării dureri. Mai precis, este creată o durere intensă în altă parte a corpului pentru a distrage atenția de la cea reală. Cu toate acestea, experta spune că migrenele sunt prea puternice pentru a fi distrase printr-o astfel de metodă.

Trucuri populare

Un alt truc popular pe rețelele de socializare spune că băile de picioare în apă foarte fierbinte ne pot scăpa de migrene. Apa ar trebui să provoace dilatarea vaselor de sânge din picoioare și contractarea celor din zona capului, lucru ce ar trebui să elimine migrenele.

Însă, experta din Germania spune că această metodă nu funcționează deoarece reglarea presiunii din cap este, în mare parte, independentă de restul corpului. Practic, nici acest truc viral în mediul online nu funcționează, în realitate.

Dieta nu este un tratament minune

În plus, deși pe rețelele de socializare se spune că există unele alimente care pot reduce intensitata migrenelor, cum ar fi cartofii prăjiți și chiar și cola, acest lucru nu este adevărat, din punct de vedere medical.

Experta explică că nu este nicio informație care să confirme faptul că astfel de alimente ar putea combate migrenele. În plus, persoanele care suferă de această problemă se confruntă și cu o senzație de greață, așa că le va fi greu să consume alimente precum cartofii prăjiți.

