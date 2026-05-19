Miruță a dezvăluit identitatea Comandorului român din Baltica în căutare de imagine. Care pot fi riscurile de securitate pentru NATO

Foto Facebook Radu Miruță
Radu Miruță a comis o gafă de proporții, cu consecințe imprevizibile, făcând public numele pilotului F16 român care a doborât o dronă ucraineană în Baltica. Ministrul Apărării încalcă grav normele de securitate, prin dezvăluiriea identității comandorului. 

Dacă militarul participă la o misiune publică, într-o structură convențională și fără componentă secretă, identitatea poate fi făcută publică doar cu aprobări clare și după evaluarea riscurilor. Însă când vorbim despre operațiuni de apărare aeriană, monitorizare sau reacție rapidă în contextul tensiunilor cu Rusia, regulile de OPSEC (Operational Security) devin mult mai stricte. Dar Miruță a dat totul pe goarnă fără să clipească, explică specialiștii citați de B1. Nume, unitate, fotografii…etc.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, l-a elogiat public pe pilotul român care a doborât o dronă în spațiul aerian al Estoniei. Premiera a avut loc în timpul unei misiuni NATO de poliție aeriană desfășurate în statele baltice. Oficialul a anunțat că militarul va primi „Emblema de Emisar pentru Pace, clasa I”, după performanța  detașamentul românesc „Carpathian Vipers”.

Regulile NATO

NATO insistă constant asupra protecției informațiilor care pot afecta securitatea forțelor și misiunilor sale. Alianța precizează că divulgarea neautorizată a unor informații sensibile poate produce daune operaționale sau de securitate.

Unde poate duce identificarea unui militar aflat într-o misiune

Problema nu este doar numele militarului. O identitate asociată unei acțiuni concrete poate permite:

  • cartografierea unității din care face parte;
  • identificarea rotațiilor și procedurilor operative;
  • presiuni sau amenințări asupra familiei;
  • exploatarea propagandistică de către actori ostili.

În multe armate europene, mai ales în structurile speciale sau în misiuni externe sensibile, identitatea militarilor este protejată tocmai din aceste motive. Discuțiile din comunități militare și de securitate arată că în Europa există o cultură mai strictă a anonimizării operatorilor și personalului tactic decât în alte state occidentale.

În cazul de față, când informația publicată include nume, funcție exactă, unitate sau detalii operaționale despre acțiunea din Estonia, atunci apare o problemă legitimă de securitate.

O dronă care a pătruns în spațiul aerian estonian a fost doborâtă deasupra lacului Vortsjarv, a declarat ministrul Apărării al țării, Hanno Pevkur. Resturile dronei au căzut la marginea unui câmp din satul Kablakula, din Poltsamaa. Drona a fost doborâtă de un avion de vânătoare românesc staționat la baza aeriană din Siauliai, Lituania, relatează portalul de știri ERR.

Portretul complet

Ministerul Apărării a confirmat informația privind doborârea dronei, precizând că piloții „au identificat ținta și au parcurs toate procedurile de identificare, aprobare pentru angajare și minimizare a riscurilor, după care au lansat o rachetă aer-aer”.

L-am cunoscut pe comandorul Pavelescu (cel din poză) în baza aeriană 86 de la Fetești si i-am remarcat de atunci determinarea ca profesional să demonstreze că de la bordul unui F16 va reuși să doboare o astfel de țintă. Astăzi a demonstrat-o, postează ministrul Apărării.

