Un F-16 românesc a doborât o dronă ucraineană deasupra Estoniei. „Dam permisiunea doar aliaților. Ucrainenii nu au cerut această permisiune“

Forțele de Apărare ale Estoniei au emis un avertisment marți, la prânz, cu privire la o posibilă amenințare cu drone în sudul țării. La ora 12:45, s-a anunțat că amenințarea a trecut. Un F-16 românesc a doborât drona între Võrtsjärv și Põltsamaa, iar drona s-a prăbușit într-o zonă mlăștinoasă, scrie presa din Estonia.

„Pe 19 mai, la ora 12:00, există o posibilă amenințare aeriană în sudul Estoniei. Dacă vedeți o dronă, ascundeți-vă și sunați la 112.”, au anunțat Forțele de Apărare marți.

La ora 12:45 s-a anunțat că alerta s-a încheiat și că nu mai există niciun pericol în spațiul aerian al Estoniei de Sud.

Ministrul Apărării, Hanno Pevkur, a declarat într-o conferință de presă că sistemele Forțelor Aeriene Estoniene identificaseră deja o potențială amenințare înainte ca aceasta să intre în spațiul aerian al Estoniei și, din păcate, în jurul orei 12:00, aceasta s-a concretizat, drona intrând pe teritoriul estonian.

„Avioane de vânătoare baltice de apărare aeriană, în acest caz avioane F-16 românești, au doborât drona între Võrtsjärv și Põltsamaa. Drona s-a prăbușit într-o zonă destul de mlăștinoasă. Încă efectuăm căutări în acest moment. Rugămintea mea către toți cetățenii este ca, dacă cineva vede fum în acea zonă sau dă peste bucăți ale dronei, să nu le atingă. Trebuie să verificăm dacă drona nu este periculoasă pentru nimeni”, a spus Pevkur.

Dronă de origine ucraineană

Ministrul le-a mulțumit aliaților din România și Letonia și spune că drona ar fi fost de origine ucraneană.

„Estonia nu a dat permisiunea de a-și folosi spațiul aerian nimănui altcuiva decât aliaților săi. Nici ucrainenii nu au cerut această permisiune. Ministrul ucrainean al Apărării și-a cerut scuze pentru că s-a întâmplat un astfel de incident. În același timp, s-a bucurat că am doborât drona”, a spus ministrul, indicând că drona rătăcită era probabil de origine ucraineană.

Comandantul Forțelor Aeriene, Riivo Valge, a declarat că drona a fost identificată vizual înainte de a fi doborâtă, deoarece vremea era favorabilă.

„Drona a fost lovită imediat de prima rachetă. Vremea a făcut ca deciziile ulterioare să fie mai ușoare astăzi. În timp de pace, nu putem trage orbește la auzul unei voci.”

Hanno Pevkur a adăugat că Estonia și-a împărțit patrulele în spațiul aerian cu Letonia și Lituania.

De data aceasta, focurile de armă au fost trase de avioane de vânătoare românești, care au stația în Šiauliai, Lituania. „În prezent, avem avioane de vânătoare portugheze aici. Cel care este cel mai aproape în acel moment va reacționa. Avioanele de vânătoare românești erau cele mai apropiate în acel moment.”

Regiunea de nord-vest a Rusiei a fost lovită de atacuri repetate cu drone marți dimineață, după cum o demonstrează închiderea aeroporturilor Pulkovo din Pskov și Sankt Petersburg, a relatat ERR.

