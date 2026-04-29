Prima pagină » Actualitate » Se construiește o nouă unitate militară în Sibiu. Licitația a fost lansată de MApN. Cât costă proiectul

Se construiește o nouă unitate militară în Sibiu. Licitația a fost lansată de MApN. Cât costă proiectul

Se construiește o nouă unitate militară în Sibiu. Licitația a fost lansată de MApN. Cât costă proiectul
Galerie Foto 3

O nouă unitate militară se va construi în Sibiu, pe o suprafață de 5 hectare, în apropierea aeroportului. Licitația pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție a fost lansată, deja, de MApN. Pentru acest contract este alocat un buget în valoare de 294 de milioane de lei cu TVA.

O unitate militară va fi construită în Sibiu, în apropierea aeroportului, zona șoselei Alba Iulia, iar investiția este propusă pe un teren de circa 5 hectare. Terenul respectiv este administrat de MApN – Ministerul Apărării Naționale. Unitatea militară va fi ridicată în zona fostei unități de elicoptere.

Se construiește o nouă unitate militară în Sibiu. Licitația a fost lansată de MApN. Cât costă proiectul

Se construiește o nouă unitate militară în Sibiu 

Va fi construită o nouă unitate militară

În locul unde va fi ridicată unitatea militară va opera Regimentul 46 sprijin al Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est (Comandamentul NATO de la Sibiu), arată Turnul Sfatului.

Pentru ca unitatea militară să poată fi ridicată, terenul trebuie să nu mai prezinte și alte construcții. În acest sens, 20 dintre imobilele existente pe terenul unde va fi ridicată unitatea militară trebuie să fie demolate. Altfel, un pavilion va fi consolidat și extins.

Potrivit caietului de sarcini, ar urma să fie ridicate mai multe pavilioane, precum și un bloc alimentar, șoproane pentru tehnică militară și teren de tenis / de sport. Clădirile se vor desfășura pe o suprafață totală de 29.000 de metri pătrați. Pentru reducerea costurilor de exploatare, construcțiile trebuie să aibă sisteme de management al clădirii. De altfel, se vor amenaja birouri pentru 88 de persoane, precum și spații pentru alte sute de persoane.

„În climatul geostrategic actual, angajamentele asumate prin tratate ale României cu NATO și cu alți parteneri strategici, angajamente care implică între altele alocarea a 2,5% din PIB Apărării Naționale, creează posibilitatea amplificării investițiilor în capacități logistice militare”, arată studiul de fezabilitate.

  • Termenul de execuție de demolare și de construcție este de 2 ani.
  • În cel mult 5 luni de la semnarea contractului, trebuie să se finalizeze proiectul tehnic. De asemenea, trebuie să fie puse la punct detaliile de execuție și să se obțină autorizația de construire.
  • Firmele interesate își pot depune ofertele până pe 2 iunie 2026.
  • Până la finalul lui august 2026 va fi finalizată evaluarea tehnică și financiară a ofertelor.
  • Prețul ofertei va conta 40%.
  • Alt criteriu reprezintă BIM – Building Information Modeling, căruia i se alocă 10%.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe