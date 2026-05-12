Radu Miruță anunță de la Bruxelles: Securitatea Europei începe astăzi pe Flancul Estic

Radu Miruță anunță de la Bruxelles că securitatea Europei începe astăzi pe Flancul Estic. Ministrul Apărării a anunțat la reuniunea miniștrilor apărării din UE că, de la începutul anului, 14 drone rusești au pătruns în spațiul aerian al României. Trei dintre acestea aveau încărcătură explozivă. Oficialul român a avertizat că incidentele reprezintă „o provocare comună” pentru securitatea europeană și euro-atlantică.

Securitatea Europei începe astăzi pe Flancul Estic. Iar ceea ce protejăm aici nu este doar spațiul aerian al României, ci siguranța întregului continent. Rusia rămâne o amenințare majoră, existențială, pentru securitatea Europei, pe termen lung. Tocmai de aceea este vital să facem mai mult, mai repede și mai coordonat, postează Miruță Miniștri Apărării europeni, aliniați la Bruxelles Radu Miruță, a participat marți, la Bruxelles, la Reuniunea Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene (CAE), desfășurată în formatul miniștrilor apărării.

Mesajul principal al României a fost legat de importanța recalibrării, la nivel european și Aliat. Adică a a capabilităților de combatere a amenințărilor aeriene. Acestea fiind generate de acțiunile Federației Ruse împotriva Ucrainei.

Miturță a subliniat incidentele cu drone rusești care au pătruns neautorizat în spațiul aerian național, potrivit Mediafax, preluat de Știripesurse.

Ministrul a prezentat recentul incident cauzat de căderea unor fragmente de dronă, purtând încărcătură explozivă, în municipiul Galați.

14 drone au pătruns în România doar 2026

Miruță a spus că, de la începutul anului, au avut loc 14 incidente în care drone ruseşti au intrat în România. Trei dintre acestea purtau încărcătură explozivă.

Acestea au încălcat, astfel, spațiul aerian european şi euro-atlantic, potrivit unui comunicat al MApN.

Ministrul român a spus că este necesară abordarea acestor amenințări ca o provocare comunǎ, care vizeazǎ întreaga securitate europeanǎ.

România sprijină Ucraina

Cu privire la sprijinul pentru Ucraina, oficialul român a reiterat importanța menținerii unei susțineri coordonate și predictibile pentru consolidarea capacității de apărare a statului ucrainean.

„În legătură cu eforturile de creștere a producției industriale în cooperare cu Ucraina, ministrul Miruță a susținut oportunitatea avansării modelului joint ventures. Instituțiile UE pot facilita aceste eforturi ale statelor membre împreună cu Ucraina.

El a subliniat oportunitatea creșterii capacităților de producție în UE. Este vorba de o mai bună cartografiere a facilităților industriale existente pe întregul teritoriu european.

Și interconectarea acestora într-o logică de creștere a sinergiilor, cumulării valorii adăugate a acestora, pentru că numeroase facilități, chiar dacă nu dețin tehnologii de producție, ar putea contribui prin opțiuni de testare, evaluare și certificate”, se mai spune în comunicat.

