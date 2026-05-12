Prima pagină » Actualitate » Radu Miruță anunță de la Bruxelles: Securitatea Europei începe astăzi pe Flancul Estic

Radu Miruță anunță de la Bruxelles: Securitatea Europei începe astăzi pe Flancul Estic

Radu Miruță anunță de la Bruxelles: Securitatea Europei începe astăzi pe Flancul Estic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Radu Miruță anunță de la Bruxelles că securitatea Europei începe astăzi pe Flancul Estic. Ministrul Apărării a anunțat la reuniunea miniștrilor apărării din UE că, de la începutul anului, 14 drone rusești au pătruns în spațiul aerian al României. Trei dintre acestea aveau încărcătură explozivă. Oficialul român a avertizat că incidentele reprezintă „o provocare comună” pentru securitatea europeană și euro-atlantică.

Securitatea Europei începe astăzi pe Flancul Estic. Iar ceea ce protejăm aici nu este doar spațiul aerian al României, ci siguranța întregului continent. Rusia rămâne o amenințare majoră, existențială, pentru securitatea Europei, pe termen lung. Tocmai de aceea este vital să facem mai mult, mai repede și mai coordonat, postează Miruță

Miniștri Apărării europeni, aliniați la Bruxelles

Radu Miruță, a participat marți, la Bruxelles, la Reuniunea Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene (CAE), desfășurată în formatul miniștrilor apărării.

Mesajul principal al României a fost legat de importanța recalibrării, la nivel european și Aliat. Adică a a capabilităților de combatere a amenințărilor aeriene. Acestea fiind generate de acțiunile Federației Ruse împotriva Ucrainei.

Miturță a subliniat incidentele cu drone rusești care au pătruns neautorizat în spațiul aerian național, potrivit Mediafax, preluat de Știripesurse.

Ministrul a prezentat recentul incident cauzat de căderea unor fragmente de dronă, purtând încărcătură explozivă, în municipiul Galați.

14 drone au pătruns în România doar 2026

Miruță a spus că, de la începutul anului, au avut loc 14 incidente în care drone ruseşti au intrat în România. Trei dintre acestea purtau încărcătură explozivă.

Acestea au încălcat, astfel, spațiul aerian european şi euro-atlantic, potrivit unui comunicat al MApN.

Ministrul român a spus că este necesară abordarea acestor amenințări ca o provocare comunǎ, care vizeazǎ întreaga securitate europeanǎ.

România sprijină Ucraina

Cu privire la sprijinul pentru Ucraina, oficialul român a reiterat importanța menținerii unei susțineri coordonate și predictibile pentru consolidarea capacității de apărare a statului ucrainean.

„În legătură cu eforturile de creștere a producției industriale în cooperare cu Ucraina, ministrul Miruță a susținut oportunitatea avansării modelului joint ventures. Instituțiile UE pot facilita aceste eforturi ale statelor membre împreună cu Ucraina.

El a subliniat oportunitatea creșterii capacităților de producție în UE. Este vorba de o mai bună cartografiere a facilităților industriale existente pe întregul teritoriu european.

Și interconectarea acestora într-o logică de creștere a sinergiilor, cumulării valorii adăugate a acestora, pentru că numeroase facilități, chiar dacă nu dețin tehnologii de producție, ar putea contribui prin opțiuni de testare, evaluare și certificate”, se mai spune în comunicat.

Recomandarea autorului: Miruță spune că începe curățenia la Metrorex: Profesioniștii nu trebuie să plătească pentru privilegiile, abuzurile și rețelele tolerate ani de zile

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Premierul demis Ilie Bolojan inaugurează începeri de lucrări la un spital din Cluj. Ce transmite
22:19
Premierul demis Ilie Bolojan inaugurează începeri de lucrări la un spital din Cluj. Ce transmite
ACTUALITATE Victor Ponta: „Dacă USR-ul de pe locul 4 vrea să conducă România, atunci și eu o să mă duc la Cotroceni în locul lui Nicușor pentru că am ieșit pe locul 4”
22:00
Victor Ponta: „Dacă USR-ul de pe locul 4 vrea să conducă România, atunci și eu o să mă duc la Cotroceni în locul lui Nicușor pentru că am ieșit pe locul 4”
FLASH NEWS Nicușor Dan, alături de Mark Rutte și președintele Poloniei la Cotroceni: „B9 aduce o valoare adăugată pentru securitatea Alianței”
21:50
Nicușor Dan, alături de Mark Rutte și președintele Poloniei la Cotroceni: „B9 aduce o valoare adăugată pentru securitatea Alianței”
ACTUALITATE Victor Ponta: „Nicușor Dan a anunțat că nu o să desemneze un premier până nu are majoritate în Parlament. Trebuie să facă exact invers ca premierul să poată să-și facă majoritatea”
21:30
Victor Ponta: „Nicușor Dan a anunțat că nu o să desemneze un premier până nu are majoritate în Parlament. Trebuie să facă exact invers ca premierul să poată să-și facă majoritatea”
FLASH NEWS Cum a reacționat Guvernul după ce Ucraina a inclus România pe lista țărilor cu care acceptă dubla cetățenie
21:29
Cum a reacționat Guvernul după ce Ucraina a inclus România pe lista țărilor cu care acceptă dubla cetățenie
EXCLUSIV Ce au răspuns românii la întrebarea „A fost Ilie Bolojan un premier bun?”
21:18
Ce au răspuns românii la întrebarea „A fost Ilie Bolojan un premier bun?”
Mediafax
Scandal telefoane de aur Trump: 500.000 de clienți încă așteaptă comenzile după un an
Digi24
EXCLUSIV Schimbarea la față a lui Vladimir Putin prin ochii primului premier al liderului rus: „Nu a vrut să renunțe”
Cancan.ro
Cine este femeia pe care se bazează Cabral după ce a ajuns aproape de faliment
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Adevarul
Planul lui Nicușor Dan pentru un nou guvern. Bolojan și Grindeanu, variante excluse de prim-ministru - SURSE
Mediafax
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Click
Legumele congelate se gătesc direct sau trebuie dezghețate? Ce recomandă bucătarii
Digi24
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
Cancan.ro
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate
Ce se întâmplă doctore
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta face furori la plajă cu silueta sa: „Îmi place să încerc câte puțin din toate”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Fabrică de drone, inaugurată lângă Brașov. Ar putea produce anual până la 10.000 de aparate de zbor
Descopera.ro
După jumătate de secol, flăcările de la „Porțile Iadului” s-ar putea stinge
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în bucătărie, pe maşina de spălat, pe unde s-a putut....
Descopera.ro
Elevii din România ar putea avea o nouă disciplină obligatorie în școli
SCANDALOS Aproape 590.000 de oameni au plătit câte 100 de dolari pentru telefonul lansat de fiii lui Trump. La un an distanță, nu au primit nimic
22:47
Aproape 590.000 de oameni au plătit câte 100 de dolari pentru telefonul lansat de fiii lui Trump. La un an distanță, nu au primit nimic
ECONOMIE Transnistria, în pragul colapsului financiar. Tiraspolul face apel la populație pentru plata pensiilor și salariilor
22:15
Transnistria, în pragul colapsului financiar. Tiraspolul face apel la populație pentru plata pensiilor și salariilor
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 13 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 13 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
ACTUALITATE Nicușor Dan: „România își dorește oricât de mulți soldați americani”
21:08
Nicușor Dan: „România își dorește oricât de mulți soldați americani”
ARMATĂ POLITICO: România și alte state NATO se luptă pentru trupe americane după ce Donald Trump a anunțat retragerea din Germania
20:59
POLITICO: România și alte state NATO se luptă pentru trupe americane după ce Donald Trump a anunțat retragerea din Germania
FLASH NEWS Fostul ministru al Energiei i-a dat replica Oanei Gheorghiu despre Electrocentrale Craiova: În online e ușor să arunci acuzații
20:46
Fostul ministru al Energiei i-a dat replica Oanei Gheorghiu despre Electrocentrale Craiova: În online e ușor să arunci acuzații

Cele mai noi

Trimite acest link pe