Prima pagină » Știri politice » Bolojan, întâlnire cu directorul FMI. Premierul promite „disciplină fiscală” și „responsabilitate în cheltuirea banului public”

Bolojan, întâlnire cu directorul FMI. Premierul promite „disciplină fiscală” și „responsabilitate în cheltuirea banului public”

30 sept. 2025, 16:26, Știri politice
Bolojan, întâlnire cu directorul FMI. Premierul promite „disciplină fiscală” și „responsabilitate în cheltuirea banului public”

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut marți o întrevedere cu Jeroen Clicq, Director Executiv al Fondului Monetar Internațional. Discuțiile s-au concentrat asupra situației bugetare actuale și a măsurilor necesare pentru corectarea deficitului, transmite Palatul Victoria.

Premierul a prezentat motivele care au impus reformele recente și a arătat că direcțiile prioritare vizează reducerea cheltuielilor, creșterea colectării veniturilor și orientarea resurselor către domenii cu potențial de dezvoltare, precum energie și agricultură.

Șeful Executivului a subliniat că măsurile sunt indispensabile pentru asigurarea stabilității fiscale și pentru reducerea unor dezechilibre și inechități sociale. Totodată, a accentuat importanța unei alocări mai eficiente a banului public, prin susținerea proiectelor care aduc randament economic și plus-valoare comunităților.

Directorul executiv al FMI a confirmat că România se află pe o traiectorie corectă în procesul de consolidare fiscală și a asigurat sprijin pentru continuarea reformelor. De asemenea, a evidențiat necesitatea stabilității politice pentru implementarea măsurilor adoptate de Guvern.

În încheiere, prim-ministrul Ilie Bolojan a reiterat că Guvernul va continua să urmărească disciplina fiscală, responsabilitatea în cheltuirea banului public, reducerea inechităților sociale și creșterea eficienței colectării veniturilor.

Sursa: gov.ro

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

POLITICĂ Nicușor Dan CONFIRMĂ că 20% dintre angajații din Administrație vor fi concediați: „Până la următoarele alegeri, ne vom apropia de acest procent”
17:42
Nicușor Dan CONFIRMĂ că 20% dintre angajații din Administrație vor fi concediați: „Până la următoarele alegeri, ne vom apropia de acest procent”
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan recunoaște că nu s-a găsit, momentan, un motiv oficial pentru anularea alegerilor, dar se caută: „Nu avem imaginea completă. Ne mai trebuie câteva luni”
17:33
Nicușor Dan recunoaște că nu s-a găsit, momentan, un motiv oficial pentru anularea alegerilor, dar se caută: „Nu avem imaginea completă. Ne mai trebuie câteva luni”
POLITICĂ Toată lumea trebuie să strângă cureaua, numai SRI și STS mai dau o gaură. Cele două servicii secrete primesc bani în plus la rectificare, de la Bolojan. Ce spun că vor face cu banii
17:29
Toată lumea trebuie să strângă cureaua, numai SRI și STS mai dau o gaură. Cele două servicii secrete primesc bani în plus la rectificare, de la Bolojan. Ce spun că vor face cu banii
EXTERNE Bloomberg anunță reținerea celui de-al doilea ucrainean suspectat de implicare în sabotarea gazoductului NORD STREAM
17:23
Bloomberg anunță reținerea celui de-al doilea ucrainean suspectat de implicare în sabotarea gazoductului NORD STREAM
VIDEO Nicușor Dan, HUIDUIT la Timișoara: „De ce ne-ați mințit? Rușine să vă fie!”, i-au strigat mai mulți timișoreni
17:21
Nicușor Dan, HUIDUIT la Timișoara: „De ce ne-ați mințit? Rușine să vă fie!”, i-au strigat mai mulți timișoreni
POLITICĂ Nicușor Dan, „solidar” cu măsurile de austeritate ale lui Bolojan. „Ajută” bugetul țării cu 17,5 milioane lei
16:53
Nicușor Dan, „solidar” cu măsurile de austeritate ale lui Bolojan. „Ajută” bugetul țării cu 17,5 milioane lei
Mediafax
Blestemul care s-a abătut asupra familiei Ceaușescu. Valentin a fost diagnosticat cu probleme medicale și nu are bani pentru tratament. El cere ajutorul statului român
Digi24
Noi date în cazul tragediei de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. A fost identificată sursa bacteriei care a ucis șapte copii
Cancan.ro
Un mire a murit fulgerător în toiul nunții sale! A căzut secerat în timp ce dansa cu mireasa lui, în fața invitaților îngroziți 😲
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, strălucitoare de ziua ei. Apariția cu care a tăiat respirația celor din jur
Adevarul
Noul plan al Chișinăului, mai ambițios ca oricând. Când ar putea să intre Moldova în UE și cum o poate ajuta România: „Totul e să nu intervină un război”
Mediafax
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților
Click
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea grăbiți ca să ne uităm ce otrăvuri băgăm în noi”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
Digi24
SUA critică România pentru lipsa de transparență în adoptarea legilor și modul în care funcționează instanțele de judecată
Cancan.ro
Marina, o artistă de circ de doar 27 de ani, a murit în timpul unui show. Tragedia a avut loc sub privirile îngrozite ale spectatorilor 😲
Ce se întâmplă doctore
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
observatornews.ro
O familie cu doi copii, ucisă de o dronă rusească în regiunea Sumî. Mama era însărcinată cu gemeni
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
Ce înseamnă centura de castitate. Cum se fereau bărbații de infidelitatea partenerelor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Veste bună pentru șoferi: În 2025, rovinieta nu mai trebuie achitată înaintea călătoriei. Regula stabilită de CNAIR
Descopera.ro
Mister rezolvat: Creierul ne controlează pe noi sau noi pe el?
Capital.ro
Șeful Antifraudă: Vinzi bunuri personale pe platforme online? Intri în atenţia ANAF! Ce sumă nu ai voie să depăşeşti
Evz.ro
Cu ce se ocupă Ioana, partenera lui Ilie Bolojan. Relația celor doi a început după divorțul premierului din 2013
A1
Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea loc înmormântarea jurnalistei
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
De ce își îneca amarul Ioana Popescu în alcool și care a fost ultima ei dorință: „Spunea că se simte singură.”
RadioImpuls
Făcea asta chiar în fața copiilor! Alina Sorescu, noi declarații despre calvarul trăit în căsnicia cu Alexandru Ciucu: "Fetițele puneau repede mâna pe telefon, sunau bunicii". MĂRTURIA care șochează publicul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Gustul autentic începe cu alegerea vasului potrivit (P)