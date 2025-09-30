Bolojan, întâlnire cu directorul FMI. Premierul promite „disciplină fiscală” și „responsabilitate în cheltuirea banului public”

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut marți o întrevedere cu Jeroen Clicq, Director Executiv al Fondului Monetar Internațional. Discuțiile s-au concentrat asupra situației bugetare actuale și a măsurilor necesare pentru corectarea deficitului, transmite Palatul Victoria.

Premierul a prezentat motivele care au impus reformele recente și a arătat că direcțiile prioritare vizează reducerea cheltuielilor, creșterea colectării veniturilor și orientarea resurselor către domenii cu potențial de dezvoltare, precum energie și agricultură.

Șeful Executivului a subliniat că măsurile sunt indispensabile pentru asigurarea stabilității fiscale și pentru reducerea unor dezechilibre și inechități sociale. Totodată, a accentuat importanța unei alocări mai eficiente a banului public, prin susținerea proiectelor care aduc randament economic și plus-valoare comunităților.

Directorul executiv al FMI a confirmat că România se află pe o traiectorie corectă în procesul de consolidare fiscală și a asigurat sprijin pentru continuarea reformelor. De asemenea, a evidențiat necesitatea stabilității politice pentru implementarea măsurilor adoptate de Guvern.

În încheiere, prim-ministrul Ilie Bolojan a reiterat că Guvernul va continua să urmărească disciplina fiscală, responsabilitatea în cheltuirea banului public, reducerea inechităților sociale și creșterea eficienței colectării veniturilor.

Sursa: gov.ro

AUTORUL RECOMANDĂ: