Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat vineri, la Europa FM, că miniștrii demisionari din PSD au fost „bruiați din zona politică, din afara guvernului”, el precizând că a avut o relație civilizată cu miniștrii social-democrați.

Bolojan a declarat că a avut o relație civilizată cu miniștrii din Guvern: „Eu am avut o relație civilizată cu miniștrii și dacă nu ar fi fost bruiați din zona politică, din afara guvernului, fiind puși de multe ori în situații în care nu știau cum să reacționeze: să respecte ce am convenit de comun acord sau să urmeze punctajul de partid care se bătea cap în cap. Eu am avut o relație civilizată și toate realizările le-am făcut împreună. Cu toți cei cu care m-am întâlnit în acest zile au spus: «asta e situația, ne pară rău de zona în care au ajuns»”.

Întrebat de secretarii de stat PSD, a spus că ei ar urma să demisioneze când se va depune o moțiune de cenzură, dacă se va depune.

„Nu-ți poți permite când ai PNRR să faci tot felul de schimbări politice până la cel mai mic funcționar. Oamenii calificați rămân”, a adăugat el.

„Dacă aveți un secretar de stat PSD care își face treaba, îl păstrați?”, a întrebat moderatorul.

„Da, așa mi se pare normal”, a răspuns Bolojan.