Ciprian Ciucu acuză politizarea STB. „S-au adunat foarte mulţi angajaţi susţinuţi de unul sau de altul”

Olga Borșcevschi
21 feb. 2026, 19:01, Știri politice
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a vorbit din nou, sâmbătă, într-o emisiune televizată, despre societatea STB, despre care a spus că este cel mai mare angajator public din ţară, arătând că în companie, de-a lungul timpului, s-au adunat „foarte mulţi angajaţi susţinuţi de unul sau de altul”.

„Ne costă de două ori în acest moment, ne costă de două ori bugetul orașului Brașov, cu tot ce înseamnă investiții, școli, parcuri, străzi, orice, atât ne costă pe noi și e normal să mă uit acolo unde lucrurile sunt sistemice și importante (…)  S-au făcut posturi pentru ei şi nu pentru că aşa era funcţional, normal, pentru companie. Deci, este o companie care are pierderi uriaşe, care, culmea, nu este în subordinea primarului general. Eu mă implic pentru că dacă nu o fac eu nu are cine”, a precizat Ciucu, într-o emisiune la Digi 24, întrebat despre costurile STB.

Edilul susține că, în condiţiile în care există o Agenţie de Dezvoltare Intercomunitară privind transportul între municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, STB cheltuie o sumă importantă pe transportul care se desfăşoară în afara Capitalei.

El afirmă că tot ce poate face cu privire la STB este „să pună presiune publică pe cei care conduc şi controlează compania în aşa fel încât aceştia să vină cu măsuri de eficientizare”.

Ciucu admite că şi STB, şi ADI, care o controlează, sunt „puternic politizate” şi spune că, deşi compania a fost dominată de către PNL, el susţine nevoia eficientizării acesteia.

„Sunt foarte multe costuri care se duc către Ilfov, undeva la 250 de milioane pe an costă transportul în Ilfov. Nu zic că nu este necesar, dar s-a şi exagerat foarte, foarte mult, sunt linii care ajung până la Perla din Voluntari, adică nu se justifică. Primarii din Ilfov au fost foarte fericiţi ca o să aibă transport aproape gratis pentru locuitorii lor, fără să contribuie semnificativ şi s-au lăudat cu acest lucru pe banii Bucureştiului”, a adăugat edilul.

El precizează că dacă nu are loc eficientizarea, alternativa este insolvenţă, situaţie în care nici sindicaliştii nu vor mai avea cu cine discuta.

„Asta este alternativa: ori vin cu un plan de redresare financiară a companiei, ADI-ul să vină cu un plan şi peste ceea ce propun ei, şi eu mă gândesc să le propun nişte soluţii”, mai spune Ciucu.

