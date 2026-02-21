Mai multe baloane de tenis, din București, s-au prăbușit din cauza zăpezilor din ultimele zile. În imaginile intrate în posesia Gândul se vede cum structurile au cedat.

Baloanele presostatice arată ca și cum ar fi făcut implozie. Acumulări mari de zăpadă au creat niste burți uriașe de zăpadă care ar fi putut strivi pe oricine s-ar fi aflat pe teren în acele momente.

Structura construcțiilor a cedat sub greutatea zăpezii, astfel că terenurile, unele dintre ele dotate inclusiv cu nocturnă, sunt acum inutilizabile. Potrivit surselor Gândul, la nivelul Capitalei este vorba de mai mult de 10 astfel de terenuri distruse.

Mai precis, în zona Tei au căzut 2 baloane de acest tip, la baza Dinamo alte 3, iar la Centrul Național de Tenis încă 2. Și în alte baze celebre din Capitală s-a petrecut același fenomen, potrivit surselor citate.

Baloanele presostatice au o structură gonflabilă care acoperă terenurile de sport, protejându-le astfel de condițiile meteo și permitând utilizarea lor pe tot parcursul anului. Baloanele sunt realizate din materiale rezistente și se umflă pentru a crea un acoperiș sigur și stabil.

Numai că uriașele cantități de zăpadă căzute în ultimele zile le-au fost fatale, în ciuda materialelor flexibile din care sunt construite.

Din fericire, toate incidentele s-au petrecut pe timp de noapte, astfel încît nu au existat victime.

Baloanele presostatice reprezintă o soluție eficientă din punct de vedere al costurilor, rapidă și ușor de instalat, comparativ cu alte tipuri de acoperișuri, potrivit site-urilor de specialitate care le instalează, dar care și-au dovedit limitele în acest caz.

