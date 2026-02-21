Prima pagină » Actualitate » CTP îi pune față în față pe „Nicu Fantasticu” și „Mica Maia”. „Anvergura internațională a Maiei Sandu e mai mare decât cea a lui Nicușor Dan”

CTP îi pune față în față pe „Nicu Fantasticu” și „Mica Maia”. „Anvergura internațională a Maiei Sandu e mai mare decât cea a lui Nicușor Dan”

21 feb. 2026, 19:43, Actualitate
CTP îi pune față în față pe „Nicu Fantasticu” și „Mica Maia”. „Anvergura internațională a Maiei Sandu e mai mare decât cea a lui Nicușor Dan”
Nicușor Dan, Cristian Tudor Popescu (d) și Maia Sandu

Cristian Tudor Popescu (CTP) îi pune față în față pe „Nicu Fantasticu” și „Mica Maia”, comparând activitățile din politica externă a celor doi. „Anvergura internațională a Maiei Sandu e mai mare decât cea a lui Nicușor Dan”, este concluzia celebrului gazetar.

„Nicu Fantastïcu și Mica Maia

Republica Moldova este mai vizibilă acum decât România. Anvergura internațională a Maiei Sandu e mai mare decât cea a lui Nicușor Dan.
Și nu întâmplător. Sub aparența fragilă, șefa statului moldovean arată o determinare și o duritate care uimesc. Serviciile Secrete și unitățile de forță restructurate din ordinul ei au reușit să contracareze atacurile cu bani grei, manipulare masivă pe net și candidați păpușați de Kremlin; astfel, Maia a câștigat prezidențialele, referendumul pentru UE și alegerile parlamentare – acestea din urmă zdrobitor, permițând PAS să guverneze singur, nu într-o coaliție care să pună tot felul de tălpi, ca în România.

A crescut, de asemenea, competența și eficiența organelor în lupta cu răufăcătorii din țară, mafioți, hoți, traficanți de droguri, rakeți, ucigași cu simbrie. Până și mărețul infractor internațional Plahotniuc, implicat în „furtul miliardului de euro” din băncile moldovenești, e acum în pușcărie la Chișinău.

Și Mica Maia nu s-a dus la Clubul Trump, deși Moldova nu e membru UE. După ce Macron, Merz și Tusk au venit tustrei la Chișinău, în sprijinul Moldovei, urmați acum 4 zile de o delegație de senatori americani, președinta Sandu a avut o întâlnire separată, adevărată, cu Marco Rubio la Conferința pentru Securitate de la München. A fost propusă la Premiul Nobel pentru Pace și a declarat: „Sunt recunoscătoare pentru că oamenii urmăresc țara noastră, apreciază curajul și reziliența noastră, dar ucrainenii sunt cei care merită premiul Păcii, ei își sacrifică viața pentru pace”.

Maia Sandu are mulți dușmani și în România „frățească”, mai mulți decât Nicușor Dan. Partidul românos AUR și liderul G. Simion și-au manifestat nu o dată dorința ca România să nu mai acorde niciun ajutor Republicii Moldova până când nu e dată jos președinta Sandu, iar Unirea să se facă prin anexarea provinciei Basarabia.

Atitudinea de respingere și dispreț pentru basarabeni nu e nouă în istoria naționalismului extremist din România. În 1920, viitoarea stea a Legiunii, românul absolut Corneliu Zelea Codreanu, al cărui tată, Ion Zelinski, era de origine polono-ucraineană, iar mama, Brauner pe numele de fată, germană, a declanșat la Facultatea de Drept din Iași o adevărată bătălie împotriva a ceea ce el considera dușmanul principal – basarabenii, văzuți, in corpore, ca rusofili, jidani și comuniști. Aceștia erau bătuți frecvent de trupa de haidamaci a lui Codreanu, el însuși aplicând, de obicei, primele lovituri. Până la urmă, Senatul a decis exmatricularea lui din Universitate, ceea ce l-a transformat în „martir” al cauzei naționalismului șovin și antisemitismului.

Președintele Nicușor Dan nu a dat dovadă până acum nici de fermitate, nici de iscusință în restructurarea Serviciilor Secrete, Justiției, Poliției și Armatei. Nu l-a sprijinit aproape deloc pe premierul Bolojan în lupta crâncenă pe care acesta o duce, în primul rând cu PSD, pentru schimbare în economia și societatea românească. Emblematic pentru președinte este postul CîNîNî, dedicat PSD-ului și dlui Dan, precum și denigrării din sculare în culcare a premierului Bolojan. Cât privește politica externă, ce s-a întâmplat la Washington este grăitor. Numindu-l prim-ministru și Nicu Fantastïcu, Trump a arătat că nu știe cine e Nicușor Dan și nici n-are de gând să afle. Mai grav a fost momentul în care președintele României a încercat să prelungească intersectarea pe hol cu Donald Trump. Dacă președintele SUA ar fi vrut să vorbească cu el, putea, cu un gest, să-l oprească pe agentul care l-a alungat pe dl Dan. N-a făcut-o, a plecat…

Așa că, în clipa de față, ar trebui să ne gândim nu la unirea Basarabiei cu România, ci la unirea României cu Republica Moldova”, a scris CTP pe Facebook.

CTP:

CTP (s) și Nicușor Dan

Autorul mai recomandă:

CTP îl „desființează” pe Nicușor Dan: Ce-o să facă Micul Scăldător la Clubul Trump

CTP, după ce Nicușor Dan a explicat de ce se duce la Washington: „Face un cadou AUR”

CTP și-a pierdut speranța în relația România – SUA, după vizita lui Nicușor Dan: „Mi-e rușine de rușinea lui”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Diana Buzoianu susține tăierile de 10% la Ministerul Mediului: „Mă uit la această țintă ca la o oportunitate”
19:59
Diana Buzoianu susține tăierile de 10% la Ministerul Mediului: „Mă uit la această țintă ca la o oportunitate”
ULTIMA ORĂ Mai multe baloane de tenis din București s-au prăbușit din cauza zăpezii din ultimele zile. Doar o minune a făcut ca nimeni să nu fie strivit. Imagini exclusive cu terenurile puse la pământ
19:31
Mai multe baloane de tenis din București s-au prăbușit din cauza zăpezii din ultimele zile. Doar o minune a făcut ca nimeni să nu fie strivit. Imagini exclusive cu terenurile puse la pământ
VIDEO Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii au Talent. Cine este juratul impresionat de prestația sa
19:18
Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii au Talent. Cine este juratul impresionat de prestația sa
INEDIT Un pensionar și-a cumpărat casă cu 95.000 de euro. Motivul pentru care a fost nevoit să o vândă cu doar… 2 euro
19:14
Un pensionar și-a cumpărat casă cu 95.000 de euro. Motivul pentru care a fost nevoit să o vândă cu doar… 2 euro
FLASH NEWS Ciprian Ciucu acuză politizarea STB. „S-au adunat foarte mulţi angajaţi susţinuţi de unul sau de altul”
19:01
Ciprian Ciucu acuză politizarea STB. „S-au adunat foarte mulţi angajaţi susţinuţi de unul sau de altul”
EMISIUNI Andrei Năstac, românul care face legea în cel mai violent sport din lume, invitat la MARTORII – duminică, 22 februarie, ora 19:00
19:00
Andrei Năstac, românul care face legea în cel mai violent sport din lume, invitat la MARTORII – duminică, 22 februarie, ora 19:00
Mediafax
Kelemen Hunor, despre sărăcia românilor: Suntem la limită. Există o prăpastie mare în societate între clasa medie și oamenii săraci
Digi24
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”
Cancan.ro
De ce l-a făcut Aris alcoolic pe Boureanu, de fapt. Are legătură cu Andreea Esca
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Adevarul
Remarcile unei tinere venite de la capătul lumii să studieze în București. „Partea cea mai dificilă e gândul la întoarcerea acasă”
Mediafax
Kelemen Hunor, despre sărăcia românilor: Suntem la limită. Există o prăpastie mare în societate între clasa medie și oamenii săraci
Click
Cât au ajuns să coste două nopți de cazare la pensiunea Andreei Esca, la începutul lunii martie. Nu oricine își permite
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Cancan.ro
Fostul internațional, sedus de ispita de la Insula Iubirii. A divorțat după doar 3 luni de căsnicie, iar acum și-a găsit jumătatea
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Promotor.ro
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste zile
Descopera.ro
Cum au devenit dușmani Rusia și Germania?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
O eroare în măsurarea supernovelor ar putea duce la rezolvarea misterului energiei întunecate
FLASH NEWS Scandal între Radu Miruță și PSD Gorj după ce oficialul USR i-a chemat pe primarii din județ la o întâlnire. Ministrul Apărării spune că „puterea obținută cu forța este o fundătură”, iar social democrații îl acuză de „demagogie”
20:46
Scandal între Radu Miruță și PSD Gorj după ce oficialul USR i-a chemat pe primarii din județ la o întâlnire. Ministrul Apărării spune că „puterea obținută cu forța este o fundătură”, iar social democrații îl acuză de „demagogie”
ECONOMIE România e campioană la importurile de gaze naturale. Producția a scăzut cu 0,9% în 2025, în timp ce importurile au crescut cu 75%
20:02
România e campioană la importurile de gaze naturale. Producția a scăzut cu 0,9% în 2025, în timp ce importurile au crescut cu 75%
FLASH NEWS Trump ripostează și mai dur: Tarifele globale sunt crescute la 15% după decizia Curții Supreme
19:59
Trump ripostează și mai dur: Tarifele globale sunt crescute la 15% după decizia Curții Supreme
SCANDAL Palatul Buckingham a anunțat că nu se va opune excluderii prințului Andrew din linia succesiunii regale
19:01
Palatul Buckingham a anunțat că nu se va opune excluderii prințului Andrew din linia succesiunii regale
INEDIT La ce boli ai putea fi predispus în funcție de luna nașterii. Mare atenție, cei născuți în ianuarie și februarie
18:45
La ce boli ai putea fi predispus în funcție de luna nașterii. Mare atenție, cei născuți în ianuarie și februarie
INEDIT Insula de basm a Greciei: la fel de frumoasă ca Creta sau Corfu, dar puțini români știu de ea
18:22
Insula de basm a Greciei: la fel de frumoasă ca Creta sau Corfu, dar puțini români știu de ea

Cele mai noi

Trimite acest link pe