Diana Buzoianu susține tăierile de 10% la Ministerul Mediului: „Mă uit la această țintă ca la o oportunitate”

Olga Borșcevschi
21 feb. 2026, 19:59, Știri politice
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, sâmbătă, la TVR Info, că instituția pe care o conduce va respecta obiectivul Executivului de a reduce cheltuielile cu 10%. Buzoianu a anunțat că ținta va fi atinsă prin reorganizări, audit și criterii de performanță, nu doar prin concedieri.

Întrebată despre procesul de restructurare din administrația centrală, Diana Buzoianu a spus: „Eu prefer să mă uit la această limită, la această țintă de 10%, ca la o oportunitate, o oportunitate de a reorganiza și de a reforma anumite zone din instituțiile de mediu”.

Ministrul a precizat că procesul de reducere a cheltuielilor din cadrul Ministerului Mediului a fost demarat încă din 2025.

„Noi ne-am făcut deja reduceri anul trecut pentru că am schimbat organigramele mai multor instituții, am scăzut de exemplu numărul de funcționari cu posturi de conducere la Garda de Mediu, la Garda Forestieră, la ANEMAP. Adică am reușit să reducem o parte din cheltuieli în acest fel (…) Suntem încă în etapa în care analizăm să vedem cum am putea să reducem și anul acesta mai departe, pentru că o parte din procentele din cele 10% vor fi acoperite de măsurile luate anul anterior”, a declarat Buzoianu.

Privind modul în care se va realiza reforma, ministrul a explicat că nu urmărește în mod clar reducerile de persoane: „Acolo unde analizele și auditul va arăta că este nevoie și de astfel de măsuri, nu exclud posibilitatea aplicării și unor astfel de măsuri. La final, important este să transmitem și un mesaj foarte clar pentru români, că anul trecut au crescut taxele zicând, promițându-le, practic românilor, că noi anul acesta vom lua și măsurile foarte dificile pentru administrație”.

Ea a adăugat că Ministerul Mediului poartă discuții cu toate autoritățile din subordine pentru identificarea unor soluții alternative de reducere a cheltuielilor.

„Anumite instituții deja au venit cu propuneri să rămână la fel, la același număr de salariați, dar să se reducă prin alte lucruri, sporuri sau poate implicări în anumite proiecte care înainte presupuneau mult mai multe bonusuri pentru personalul care se implica în proiectele respective. Avem mai multe măsuri care vor fi luate. Cert este că dacă se va adopta această măsură cu 10%, vom fi responsabili și vom respecta ținta impusă de guvern”, a mai spus Buzoianu.

Ministerul Mediului spune că România a deblocat 30% dintre proiectele SIT NATURA 2000, după 9 ani de blocaj

Diana Buzoianu anunţă că s-au încheiat înscrierile pentru postul de şef al Romsilva. Pe 19 martie se va afişa lista cu candidaţii admişi pentru examen

