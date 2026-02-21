Prima pagină » Actualitate » Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii au Talent. Cine este juratul impresionat de prestația sa

Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii au Talent. Cine este juratul impresionat de prestația sa

21 feb. 2026, 19:18, Actualitate
Doina Andronachi / FOTO - Captură video: Pro TV

Doina Andronache, o pensionară în vârstă de 83 de ani, a cucerit publicul și juriul cu povestea și energia sa, la „Românii au Talent”, show transmis de Pro TV. Apariția femeii a fost una memorabilă, iar juratul Mihai Bobonete a fost atât de impresionat încât i-a oferit Golden Buzz, trimițând-o direct în semifinală.

Decizia a venit ca o recunoaștere a emoției și autenticității pe care concurenta le-a transmis pe scenă, notează Cancan.

Participarea la emisiune a reprezentat pentru ea împlinirea unui vis din copilărie, acela de a urca pe scenă și de a-și arăta talentul.

„Eu am muzica în sânge. Cânt în permanență. Regret că nu am mers la Conservator. Îmi doream să ajung pe scenă, să mă asculte lumea. Pentru mine, aici, la Românii au talent, începe o nouă viață”, le-a spus aceasta juraților înainte de a interpreta, în stilul său, piesa „Casa mea” a Angelei Similea.

Iar jurații au fost profund impresionați de prezența sa și de vocea ei uimitoare. Dar, dintre toți, cel mai impresionat a fost Mihai Bobonete, care a simțit o emoție profundă, iar starea de bine pe care a transmis-o în sală l-a determinat să apese butonul Golden Buzz, oferindu-i șansa de a merge direct în etapa următoare a competiției.

Momentul a fost întâmpinat cu aplauze și lacrimi de bucurie, marcând una dintre cele mai sensibile apariții din acest sezon.

„Doamna Doina, sunteți o prezență cum rar mi-a fost dat să am în fața ochilor pe scena Românii au talent. Nu știu… ați produs în mine așa un sentiment de bine, de pace. Sunteți plină de umor! Este genul ăla de moment în care ar fi nedrept să judecăm prin Da și Nu. De asta, ca să nu avem niciun dubiu și să nu-mi pun nici colegii într-o situație ciudată sau de discutat, o să vă dau Golden Buzz să ne vedem în semifinală”, a spus Mihai Bobonete, după care a urcat pe scenă și a îmbrățișat-o pe artistă.

În spatele veseliei Doinei Andronache se află o poveste tristă

Viața Doinei Andronache nu a fost deloc ușoară, ea trecând prin numeroase încercări încă din copilărie. Mama sa, de origine greacă, s-a confruntat cu o boală gravă, încă de când Doina era foarte mică, iar aceasta a avut grijă de ea ani la rând.

Apoi adolescența i-a adus responsabilități mari, mai ales după divorțul părinților, când a fost nevoită să se ocupe de gospodărie, să gătească și să își continue studiile în același timp.

Mai târziu, viața i-a oferit alte lovituri dureroase. Soțul său a murit în 2011, după o perioadă dificilă marcată de probleme personale și pierderi materiale. Ea are o fiică, Alina, care la rândul ei a trecut printr-o dramă, rămânând văduvă în urmă cu trei ani.

Dar, în ciuda tuturor problemelor din viața sa, Doina a rămas o persoană activă și plină de pasiuni.

Pictează icoane pe sticlă, desenează, cântă la pian și iubește la nebunie dansul. Mai mult, a practicat yoga și meditația și continuă să învețe lucruri noi, fiind mereu deschisă către dezvoltare personală.

