Prima pagină » Actualitate » Un pensionar și-a cumpărat casă cu 95.000 de euro. Motivul pentru care a fost nevoit să o vândă cu doar… 2 euro

Un pensionar și-a cumpărat casă cu 95.000 de euro. Motivul pentru care a fost nevoit să o vândă cu doar… 2 euro

21 feb. 2026, 19:14, Actualitate
Un pensionar și-a cumpărat casă cu 95.000 de euro. Motivul pentru care a fost nevoit să o vândă cu doar… 2 euro
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Un pensionar australian credea că își va trăi fericit zilele pe casa plutitoare, pe care a cumpărat-o cu aproape 100.000 de euro. Dar o nouă reglementare care restricționează ancorarea pe râu l-a obligat să se despartă de ea… pentru mai puțin de 2 euro. Mutarea casei plutitoare pe o altă întindere de apă ar fi fost prea scumpă, scrie ouest-france.fr.

David Blundell credea că își va petrece o pensie liniștită pe apă. La sfârșitul anului 2024, acest australian, acum în vârstă de 76 de ani, și-a făcut cadoul vieții sale: o casă plutitoare. Numită „Apusuri și vise”, aceasta l-a costat 160.000 de dolari australieni (aproximativ 95.000 de euro).

Și-a imaginat că se va bucura de această casă plutitoare pentru tot restul vieții. Dar o schimbare recentă a reglementărilor i-a dat peste cap planurile. Maritime Safety Queensland (MSQ) a anunțat la sfârșitul anului trecut că ancorarea pentru ambarcațiunile de peste cinci metri va fi acum limitată la 28 de zile pe an pe râul Noosa.

Noua regulă se aplică și apelor adiacente. Pensionarul, unul dintre cei 25 de proprietari de case plutitoare afectate, a rămas nedumerit: „Nu poți forța brusc oamenii care trăiesc pașnic și legal pe râu să plece”, a declarat David Blundell pentru Nine.com.

Dacă rămânea ancorat peste timpul permis, acesta risca o amendă de 33.380 de dolari (aproximativ 19.000 de euro). Nemaivăzând niciun beneficiu în a-și păstra casa plutitoare în aceste condiții, pensionarul a decis să o vândă. Scoasă la licitație la un preț care începea de la un dolar australian, a fost în cele din urmă vândută cu… doi dolari. „E îngrozitor”, a mormăit septuagenarul.

Acum interzisă ancorarea prelungită pe râu, aceste ambarcațiuni și-au pierdut cea mai mare parte din valoare, deoarece proprietarii lor nu își pot permite costul relocării pe o altă întindere de apă.

„Peste noapte, această decizie face ca aceste ambarcațiuni să fie lipsite de valoare. Le transformă mai mult într-o povară decât într-un atu. Mulți oameni își pierd toate economiile pentru pensie. Și toate acestea vor schimba complet fața acestui râu”, conchide el.

Mai mulți proprietari au luat măsuri pentru a determina guvernul să își schimbe decizia. Aceștia consideră că, dacă reglementările sunt menținute, ar trebui luate în considerare despăgubiri.

Autorul recomandă:

Ce pensie primește un pensionar român, după 36 de ani de muncă. Ultimul salariu: 5.000 lei net

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Diana Buzoianu susține tăierile de 10% la Ministerul Mediului: „Mă uit la această țintă ca la o oportunitate”
19:59
Diana Buzoianu susține tăierile de 10% la Ministerul Mediului: „Mă uit la această țintă ca la o oportunitate”
REACȚIE CTP îi pune față în față pe „Nicu Fantasticu” și „Mica Maia”. „Anvergura internațională a Maiei Sandu e mai mare decât cea a lui Nicușor Dan”
19:43
CTP îi pune față în față pe „Nicu Fantasticu” și „Mica Maia”. „Anvergura internațională a Maiei Sandu e mai mare decât cea a lui Nicușor Dan”
ULTIMA ORĂ Mai multe baloane de tenis din București s-au prăbușit din cauza zăpezii din ultimele zile. Doar o minune a făcut ca nimeni să nu fie strivit. Imagini exclusive cu terenurile puse la pământ
19:31
Mai multe baloane de tenis din București s-au prăbușit din cauza zăpezii din ultimele zile. Doar o minune a făcut ca nimeni să nu fie strivit. Imagini exclusive cu terenurile puse la pământ
VIDEO Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii au Talent. Cine este juratul impresionat de prestația sa
19:18
Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii au Talent. Cine este juratul impresionat de prestația sa
FLASH NEWS Ciprian Ciucu acuză politizarea STB. „S-au adunat foarte mulţi angajaţi susţinuţi de unul sau de altul”
19:01
Ciprian Ciucu acuză politizarea STB. „S-au adunat foarte mulţi angajaţi susţinuţi de unul sau de altul”
EMISIUNI Andrei Năstac, românul care face legea în cel mai violent sport din lume, invitat la MARTORII – duminică, 22 februarie, ora 19:00
19:00
Andrei Năstac, românul care face legea în cel mai violent sport din lume, invitat la MARTORII – duminică, 22 februarie, ora 19:00
Mediafax
Kelemen Hunor, despre sărăcia românilor: Suntem la limită. Există o prăpastie mare în societate între clasa medie și oamenii săraci
Digi24
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”
Cancan.ro
De ce l-a făcut Aris alcoolic pe Boureanu, de fapt. Are legătură cu Andreea Esca
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Adevarul
Remarcile unei tinere venite de la capătul lumii să studieze în București. „Partea cea mai dificilă e gândul la întoarcerea acasă”
Mediafax
Kelemen Hunor, despre sărăcia românilor: Suntem la limită. Există o prăpastie mare în societate între clasa medie și oamenii săraci
Click
Cât au ajuns să coste două nopți de cazare la pensiunea Andreei Esca, la începutul lunii martie. Nu oricine își permite
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Cancan.ro
Fostul internațional, sedus de ispita de la Insula Iubirii. A divorțat după doar 3 luni de căsnicie, iar acum și-a găsit jumătatea
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Promotor.ro
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste zile
Descopera.ro
Cum au devenit dușmani Rusia și Germania?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
O eroare în măsurarea supernovelor ar putea duce la rezolvarea misterului energiei întunecate
FLASH NEWS Scandal între Radu Miruță și PSD Gorj după ce oficialul USR i-a chemat pe primarii din județ la o întâlnire. Ministrul Apărării spune că „puterea obținută cu forța este o fundătură”, iar social democrații îl acuză de „demagogie”
20:46
Scandal între Radu Miruță și PSD Gorj după ce oficialul USR i-a chemat pe primarii din județ la o întâlnire. Ministrul Apărării spune că „puterea obținută cu forța este o fundătură”, iar social democrații îl acuză de „demagogie”
ECONOMIE România e campioană la importurile de gaze naturale. Producția a scăzut cu 0,9% în 2025, în timp ce importurile au crescut cu 75%
20:02
România e campioană la importurile de gaze naturale. Producția a scăzut cu 0,9% în 2025, în timp ce importurile au crescut cu 75%
FLASH NEWS Trump ripostează și mai dur: Tarifele globale sunt crescute la 15% după decizia Curții Supreme
19:59
Trump ripostează și mai dur: Tarifele globale sunt crescute la 15% după decizia Curții Supreme
SCANDAL Palatul Buckingham a anunțat că nu se va opune excluderii prințului Andrew din linia succesiunii regale
19:01
Palatul Buckingham a anunțat că nu se va opune excluderii prințului Andrew din linia succesiunii regale
INEDIT La ce boli ai putea fi predispus în funcție de luna nașterii. Mare atenție, cei născuți în ianuarie și februarie
18:45
La ce boli ai putea fi predispus în funcție de luna nașterii. Mare atenție, cei născuți în ianuarie și februarie
INEDIT Insula de basm a Greciei: la fel de frumoasă ca Creta sau Corfu, dar puțini români știu de ea
18:22
Insula de basm a Greciei: la fel de frumoasă ca Creta sau Corfu, dar puțini români știu de ea

Cele mai noi

Trimite acest link pe