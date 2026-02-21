Un pensionar și-a cumpărat casă cu 95.000 de euro. Motivul pentru care a fost nevoit să o vândă cu doar… 2 euro

Un pensionar australian credea că își va trăi fericit zilele pe casa plutitoare, pe care a cumpărat-o cu aproape 100.000 de euro. Dar o nouă reglementare care restricționează ancorarea pe râu l-a obligat să se despartă de ea… pentru mai puțin de 2 euro. Mutarea casei plutitoare pe o altă întindere de apă ar fi fost prea scumpă, scrie ouest-france.fr.

David Blundell credea că își va petrece o pensie liniștită pe apă. La sfârșitul anului 2024, acest australian, acum în vârstă de 76 de ani, și-a făcut cadoul vieții sale: o casă plutitoare. Numită „Apusuri și vise”, aceasta l-a costat 160.000 de dolari australieni (aproximativ 95.000 de euro).

Și-a imaginat că se va bucura de această casă plutitoare pentru tot restul vieții. Dar o schimbare recentă a reglementărilor i-a dat peste cap planurile. Maritime Safety Queensland (MSQ) a anunțat la sfârșitul anului trecut că ancorarea pentru ambarcațiunile de peste cinci metri va fi acum limitată la 28 de zile pe an pe râul Noosa.

Noua regulă se aplică și apelor adiacente. Pensionarul, unul dintre cei 25 de proprietari de case plutitoare afectate, a rămas nedumerit: „Nu poți forța brusc oamenii care trăiesc pașnic și legal pe râu să plece”, a declarat David Blundell pentru Nine.com.

Dacă rămânea ancorat peste timpul permis, acesta risca o amendă de 33.380 de dolari (aproximativ 19.000 de euro). Nemaivăzând niciun beneficiu în a-și păstra casa plutitoare în aceste condiții, pensionarul a decis să o vândă. Scoasă la licitație la un preț care începea de la un dolar australian, a fost în cele din urmă vândută cu… doi dolari. „E îngrozitor”, a mormăit septuagenarul.

Acum interzisă ancorarea prelungită pe râu, aceste ambarcațiuni și-au pierdut cea mai mare parte din valoare, deoarece proprietarii lor nu își pot permite costul relocării pe o altă întindere de apă.

„Peste noapte, această decizie face ca aceste ambarcațiuni să fie lipsite de valoare. Le transformă mai mult într-o povară decât într-un atu. Mulți oameni își pierd toate economiile pentru pensie. Și toate acestea vor schimba complet fața acestui râu”, conchide el.

Mai mulți proprietari au luat măsuri pentru a determina guvernul să își schimbe decizia. Aceștia consideră că, dacă reglementările sunt menținute, ar trebui luate în considerare despăgubiri.

