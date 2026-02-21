Palatul Buckingham a anunțat că nu se va opune excluderii prințului Andrew din linia succesiunii regale

În timp ce poliția britanică continuă investigațiile privind legăturile sale cu infractorul sexual Jeffrey Epstein, Palatul Buckingham a anunțat că nu se va opune excluderii prințului Andrew Mountbatten-Windsor din linia succesiunii regale.

În prezent, prințul decăzut este al optulea urmaș la tron al regelui Charles al III-lea al Regatului Unit. Primul descendent este prințul William de Wales, fiul regelui, iar al doilea este prințul George, nepotul regelui. În cazul în care prințul William este indisponibil să preia tronul după încetarea domniei regelui Charles, automat, fiul său George devine prințul moștenitor al titlului de rege al Regatului Unit.

Prințul Andrew este al optulea la rând, în linia succesiunii regale la tron

Linia succesiunii continuă cu ceilalți doi copii ai prințului William, prințesa Charlotte și prințul Louis. Al cincilea urmaș după ordinea succesiunii este Harry, ducele de Sussex, un alt prinț oarecum „decăzut” după certurile avute cu familia regală britanică în urma căsătoriei sale cu Meghan Markle. El este urmat de prințul Archie și de prințesa Lilibet, copiii săi, potrivit The Guardian .

Iar al optulea la linia de succesiune este prințul decăzut Andrew, acuzat pentru legăturile sale cu infractorul sexual Jeffrey Epstein din SUA, care s-a sinucis în 2019 după ce a fost arestat din nou. Joi, Andrew a fost arestat și a petrecut o zi după gratii în arest pentru abuz în serviciu într-o funcție publică, fiind eliberat ieri seară. Poliția a anunțat că a fost eliberat sub anchetă.

Guvernul britanic ia în calcul introducerea unei legi prin care Andrew Mountbatten-Windsor să fie eliminat din linia de succesiune la tronul Regatului Unit, potrivit BBC. Astfel, măsura l-ar putea împiedica să devină vreodată rege în cazul în care ceilalți șapte descendenți la tron nu sunt disponibili să preia coroana Regatului Unit.

Acestuia i-au fost retrase privilegii de către regretata regină Elizabeth a II-la și de actualul rege Charles al III-lea după ce au erupt scandalurile sexuale din trecutul său.

Sursa Foto: Hepta/The Guardian

