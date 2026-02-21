Prima pagină » Știri externe » Palatul Buckingham a anunțat că nu se va opune excluderii prințului Andrew din linia succesiunii regale

Palatul Buckingham a anunțat că nu se va opune excluderii prințului Andrew din linia succesiunii regale

21 feb. 2026, 19:01, Știri externe
Palatul Buckingham a anunțat că nu se va opune excluderii prințului Andrew din linia succesiunii regale

În timp ce poliția britanică continuă investigațiile privind legăturile sale cu infractorul sexual Jeffrey Epstein, Palatul Buckingham a anunțat că nu se va opune excluderii prințului Andrew Mountbatten-Windsor din linia succesiunii regale. 

În prezent, prințul decăzut este al optulea urmaș la tron al regelui Charles al III-lea al Regatului Unit. Primul descendent este prințul William de Wales, fiul regelui, iar al doilea este prințul George, nepotul regelui.  În cazul în care prințul William este indisponibil să preia tronul după încetarea domniei regelui Charles, automat, fiul său George devine prințul moștenitor al titlului de rege al Regatului Unit.

Prințul Andrew este al optulea la rând, în linia succesiunii regale la tron

Linia succesiunii continuă cu ceilalți doi copii ai prințului William, prințesa Charlotte și prințul Louis. Al cincilea urmaș după ordinea succesiunii este Harry, ducele de Sussex, un alt prinț oarecum „decăzut” după certurile avute cu familia regală britanică în urma căsătoriei sale cu Meghan Markle.  El este urmat de prințul Archie și de prințesa Lilibet, copiii săi, potrivit The Guardian .

Iar al optulea la linia de succesiune este prințul decăzut Andrew, acuzat pentru legăturile sale cu infractorul sexual Jeffrey Epstein din SUA, care s-a sinucis în 2019 după ce a fost arestat din nou.  Joi, Andrew a fost arestat și a petrecut o zi după gratii în arest pentru abuz în serviciu într-o funcție publică, fiind eliberat ieri seară. Poliția a anunțat că a fost eliberat sub anchetă.

Guvernul britanic ia în calcul introducerea unei legi prin care Andrew Mountbatten-Windsor să fie eliminat din linia de succesiune la tronul Regatului Unit, potrivit BBC. Astfel, măsura l-ar putea împiedica să devină vreodată rege în cazul în care ceilalți șapte descendenți la tron nu sunt disponibili să preia coroana Regatului Unit.

Acestuia i-au fost retrase privilegii de către regretata regină Elizabeth a II-la și de actualul rege Charles al III-lea după ce au erupt scandalurile sexuale din trecutul său.

Sursa Foto: Hepta/The Guardian

Autorul recomandă: Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui. Ce acuzații i se aduc și care este legătura cu Dosarul Epstein. Prima reacție a Regelui

Recomandarea video

Mediafax
Kelemen Hunor, despre sărăcia românilor: Suntem la limită. Există o prăpastie mare în societate între clasa medie și oamenii săraci
Digi24
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”
Cancan.ro
De ce l-a făcut Aris alcoolic pe Boureanu, de fapt. Are legătură cu Andreea Esca
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Adevarul
Remarcile unei tinere venite de la capătul lumii să studieze în București. „Partea cea mai dificilă e gândul la întoarcerea acasă”
Mediafax
Kelemen Hunor, despre sărăcia românilor: Suntem la limită. Există o prăpastie mare în societate între clasa medie și oamenii săraci
Click
Cât au ajuns să coste două nopți de cazare la pensiunea Andreei Esca, la începutul lunii martie. Nu oricine își permite
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Cancan.ro
Fostul internațional, sedus de ispita de la Insula Iubirii. A divorțat după doar 3 luni de căsnicie, iar acum și-a găsit jumătatea
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Promotor.ro
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste zile
Descopera.ro
Cum au devenit dușmani Rusia și Germania?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
O eroare în măsurarea supernovelor ar putea duce la rezolvarea misterului energiei întunecate
FLASH NEWS Scandal între Radu Miruță și PSD Gorj după ce oficialul USR i-a chemat pe primarii din județ la o întâlnire. Ministrul Apărării spune că „puterea obținută cu forța este o fundătură”, iar social democrații îl acuză de „demagogie”
20:46
Scandal între Radu Miruță și PSD Gorj după ce oficialul USR i-a chemat pe primarii din județ la o întâlnire. Ministrul Apărării spune că „puterea obținută cu forța este o fundătură”, iar social democrații îl acuză de „demagogie”
ECONOMIE România e campioană la importurile de gaze naturale. Producția a scăzut cu 0,9% în 2025, în timp ce importurile au crescut cu 75%
20:02
România e campioană la importurile de gaze naturale. Producția a scăzut cu 0,9% în 2025, în timp ce importurile au crescut cu 75%
FLASH NEWS Diana Buzoianu susține tăierile de 10% la Ministerul Mediului: „Mă uit la această țintă ca la o oportunitate”
19:59
Diana Buzoianu susține tăierile de 10% la Ministerul Mediului: „Mă uit la această țintă ca la o oportunitate”
REACȚIE CTP îi pune față în față pe „Nicu Fantasticu” și „Mica Maia”. „Anvergura internațională a Maiei Sandu e mai mare decât cea a lui Nicușor Dan”
19:43
CTP îi pune față în față pe „Nicu Fantasticu” și „Mica Maia”. „Anvergura internațională a Maiei Sandu e mai mare decât cea a lui Nicușor Dan”
ULTIMA ORĂ Mai multe baloane de tenis din București s-au prăbușit din cauza zăpezii din ultimele zile. Doar o minune a făcut ca nimeni să nu fie strivit. Imagini exclusive cu terenurile puse la pământ
19:31
Mai multe baloane de tenis din București s-au prăbușit din cauza zăpezii din ultimele zile. Doar o minune a făcut ca nimeni să nu fie strivit. Imagini exclusive cu terenurile puse la pământ
VIDEO Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii au Talent. Cine este juratul impresionat de prestația sa
19:18
Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii au Talent. Cine este juratul impresionat de prestația sa

Cele mai noi

Trimite acest link pe