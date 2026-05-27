Dan Tanasă: „Nicușor Dan a ales să găzduiască o conferință având ca scop reprimarea liberei exprimări și instigarea împotriva opoziției democratice”

„Alianța pentru Unirea Românilor constată cu mâhnire că președintele României, Nicușor Dan, se îndepărtează tot mai mult de litera și spiritul Constituției României, al cărei garant ar trebui să fie.

Domnul președinte a pus la dispoziție sediul Administrației Prezidențiale pentru organizarea unei conferințe având ca scop reprimarea liberei exprimări și instigarea împotriva opoziției democratice. Această acțiune antidemocratică a fost denumită eufemistic summit pentru combaterea dezinformării, cu scopul disimulării adevăratelor scopuri ale organizatorilor.

Faptul că președintele României girează această acțiune fiind de facto organizator și ținând și o alocuțiune în consens cu scopul acestei acțiuni este îngrijorător și constituie o lovitură dată democrației din România și libertăților constituționale ale românilor.

Libertatea de exprimare este garantată de Constituția României, lege fundamentală care interzice orice formă de cenzură. Însă organizatorii acțiunii de instigare de la Palatul Cotroceni, conform raportului prezentat, susțin că “dezinformare” ar fi orice punct de vedere diferit de cel oficial.

Dintre „teme narative manipulatoare” din raportul de la Cotroceni dăm ca exemplu pentru a sublinia absurditatea cenzurii tema nr 2: Anularea alegerilor și „lovitura de stat”/ Anularea alegerilor din 2024 prezentată ca lovitură împotriva poporului.

Care este „adevărul oficial” despre anularea alegerilor? Care au fost motivele și scopurile anulării alegerilor?

„Adevărul oficial” nu există și principalul vinovat este chiar președintele Nicușor Dan, care după un an de mandat nu a fost în măsură să prezinte un raport oficial, din partea statului român, despre anularea alegerilor. Așadar, care este un narativ oficial ca să nu fim arestați?

La fel de absurdă este tema nr 7: „Criza fiscală și faliment orchestrat”. Dacă spunem că există criză fiscală, că TVA s-a majorat, că avem cea mai mare inflație din Europa și cel mai mare deficit comercial, dar și că România plătește 1 miliard de euro lunar pentru dobânzi la creditele externe, atunci regimul ne va aresta pentru crima de exercitare a dreptului la libera exprimare?

În ceea ce privește „falimentul”, pentru alfabetizarea economică a instigatorilor adunați sub augustul patronaj prezidențial, amintim că înseamnă intrarea în încetare de plăți. Însă nu AUR dezinformează în legătură cu falimentul României, adică intrarea în încetarea de plăți. Acest lucru l-a făcut în repetate rânduri în mod public unul dintre principalii dezinformatori și anume premierul demis Ilie Bolojan.

Considerăm ca fiind de o gravitate deosebită faptul că de la Cotroceni s-a instigat împotriva opoziției democratice, a presei libere și a societății civile, într-un stil specific regimurilor autoritare. În raportul menționat au fost arătați cu degetul liderul AUR George Simion, subsemnatul Dan Tanasă, cunoscuta realizatoare TV Anca Alexandrescu și popularul creator de conținut online Bogdan Dumitru, cunoscut ca Bobby D.

Dezinformare este atunci când promiți unei țări întregi, în scris, că nu mărești TVA dar după doar două luni de la instalarea guvernului Ilie Bolojan TVA-ul s-a mărit. Dezinformare este atunci când spui ca nu vei candida la prezidențiale dar apoi candidezi.

Dezinformare este atunci când spui că vei face publice dovezile anulării alegerilor prezidențiale și apoi trec luni fără ca acest lucru sa se întâmple. Dezinformare este atunci când spui că vei face publice numele tuturor donatorilor din campania ta electorala iar după un an peste 70% din donatori să fie ținuți la secret.

AUR îi solicită președintelui Nicușor Dan să își respecte atribuțiile constituționale, să se întoarcă la litera și spiritul Constituției României și să renunțe la a mai fi partizan și dezbinator.

Îi asigurăm pe toți românii că vom continua lupta pentru restaurarea democrației, pentru libertățile constituționale ale românilor, pentru suveranitate, dreptate și bunăstare”, a declarat deputatul AUR, Dan Tanasă.