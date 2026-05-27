Sebastian Ghiţă, atac dur la adresa lui Irineu Darău și a Oanei Gheorghiu: „Dacă erau din PSD, erau arestați. Au făcut trafic de influență”

Omul de afaceri Sebastian Ghiță i-a atacat dur, într-o intervenție la România TV, pe vicepremierul demis, Oana Gheorghiu, și pe ministrul Economiei, Irineu Darău. În opinia acestuia, cei doi ar fi făcut trafic de influență, faptă care, dacă ar fi fost săvârșită de membrii PSD, ar fi dus direct la arestări.

Sebastian Ghiță a spus că apariția sa în spațiul public este determinată de gravitatea acțiunilor pe care le consideră problematice și legate de activitatea ministrului Irineu Darău. Omul de afaceri a transmis că nu îl cunoaște personal pe actualul ministru al Economiei, dar a subliniat că l-a observat de la distanță prin prisma evoluției profesionale în zona IT.

„Cred că, după atâta timp, dacă am decis să apar public și să spun anumite lucruri, înseamnă că observ ceva de o gravitate deosebită. Nu îl cunosc pe acest domn ministru, Irineu Ambrozie, l-am observat în tot acest an de la distanță, având interes în zona IT, fiind și eu programator, ca și dânsul. S-a tot lăudat cu dezvoltările, munca oamenilor: „am reușit asta, ailaltă”. Acum, cu o săptămână înainte să plece acasă, a început să îl atace pe Ghiță. Cred că este cazul să răspund”.

Sebastian Ghiță: Dacă erau din PSD, erau arestați

În continuare, omul de afaceri i-a acuzat pe Irineu Darău și Oana Gheorghiu de trafic de influență și a subliniat că aceștia ar fi încercat să influențeze licitații publice, comisii și funcționari publici să facă lucruri și acțiuni în interesul firmelor care „le-au fost sponsori, parteneri, prieteni”.

„Acest ministru și cu această doamnă Gheorghiu au încercat ceva ce nu ar îndrăzni niciun ministru din România. Dacă erau din PSD, erau arestați. Au făcut trafic de influență, încercând să dea la o parte orice lege a statului român și să măsluiască licitații, să influențeze comisii și să ceară funcționarilor publici să facă lucruri și acțiuni în interesul unor firme care le-au fost sponsori, parteneri, prieteni.”

De asemenea, Sebastian Ghiță a făcut referire și la mailuri, întâlniri și discuții pe care afirmă că le-ar fi văzut public și a spus că acestea indică o posibilă direcționare a unor contracte către compania germană Schwarz. Acesta a spus că o astfel de atribuire de contracte ar fi trebuit să fie realizată exclusiv prin proceduri transparente de licitație.

„Le-am văzut public: mailuri, întâlniri, discuții – „dați contractul firmei Schwarz din Germania”. Firma s-ar putea să fie foarte bună, dar vino, domnule, la o licitație! E imposibil, e ilegal”.

